Великие города, которые были покинуты своими жителями

Люди оставляют города. Города пустеют, уходят под землю, зарастают и разрушаются. От легендарной Трои и знаменитого Вавилона до города с говорящим названием Тикаль, скрытого сегодня в непролазных джунглях.

Вавилон

В 1165 году испанский путешественник Вениамин Тудельский посетил Вавилон и написал, что город «представляет собой руины...». Целое тысячелетие он был настоящей столицей мира. Именно здесь находились легендарные висячие сады Семирамиды, здесь зарождалась цивилизация. Город был столицей Вавилонского царства, центром империи Александра Македонского.

После основания государства Селевкидов в 312 году до нашей эры начался закат Вавилона. Массовый исход жителей оттуда произошел с переносом столицы в город Селевкию на Тигре. В 126 году Вавилон практически разрушили парфяне. На месте прежде густозаселенных районов теперь были развалины, великий Вавилон превращался в парфянское поселение. Жизнь постепенно сходила на нет, людей, знающих клинопись и вавилонский язык становилось все меньше.

Мачу-Пикчу

Ирония истории: этот древний город, с определением возраста которого историки не могут до сих пор справиться, получил в 2007 году статус «Нового чуда света». Мачу-Пикчу переводится как «старая вершина», расположен он на территории современного Перу. Предположительно, город просуществовал с 1440 по 1532 год, когда все его жители куда-то таинственно исчезли. Одной из причин исхода, определенно, стало вторжение испанских колонизаторов, но историки больше склоняются к тому, что Мачу-Пикчу был оставлен и по другим причинам (например, религиозным или астрологическим) - слишком хорошо он сохранился.

Мачу-Пикчу хранит свои загадки. Например, такую. За его руинами возвышается гора Уайна-Пикчу. При строительстве террас на скале инки использовали каменные блоки весом в 200 тонн. Как они доставлялись на такую высоту до сих пор неизвестно. Колеса инки не знали.

Тикаль

Древний майянский город Тикаль расположен на территории современной Гватемалы. По оценкам исследователей, он был основан в VII веке до нашей эры и в период своего расцвета его численность доходила до 100-200 тысяч человек. «Тикаль» с языка майя переводится как «место, где слышны голоса духов». Девять веков, с X до середины XIX века Тикаль и слышал только голоса духов, потому что людей там не было. Они покинули город в конце IX века. Почему они это сделали, ученые не могут ответить по сей день. Опустевший, Тикаль зарос джунглями и стал городом-призраком.

Руины Тикаля использовались в качестве фона во время съемок базы мятежников в «Звездных войнах», а 21 декабря 2012 года толпы туристов встречали здесь «конец Света» и нанесли серьезный урон историческому памятнику. Видимо, за обманутые ожидания.

Троя

Российский подданный Андрей Аристович Шлиман (он же Генрих) был не первым, кто начал искать легендарную Трою на холме Гиссарлык, но именно он снискал лавры за свою находку.

Ученые продолжают спорить, нашел ли Шлиман именно Трою. Как главное доказательство, он представил общественности так называемый «клад Приама». Он включал в себя примерно 9000 предметов. Скептики практически сразу обвинили его в том, что пресловутый клад был собран из находок разных слоев.

Дело в том, что из-за своего стратегического положения (частые войны) и землетрясений, Трою не раз приходилось восстанавливать, поэтому сегодня Троя как археологический объект состоит из 9 слоев, относящихся к разным эпохам. По мнению археологов, опустела Троя в XIII-XII веке до нашей эры. Приблизительно в 1180 году до нашей эры Троя пережила серьезные разрушения из-за землетрясения и, судя по всему, горела. Что именно послужило причиной исхода троянцев из некогда могущественного города (война или природные катаклизмы) до сих пор неизвестно.

Ани

Город Ани, который сегодня находится на территории Турции, был построен армянами, первые упоминания о нем датируются пятым веком. В пору своего расцвета город Ани называли городом 1001 церкви, он был столицей Анийского царства. Это был крупный многонаселенный мегаполис с уникальной архитектурой. По свидетельству арабского историка XIII века Сибт ибн аль-Джаузи, до разорения города турками в 1064 году его население достигало 1 миллиона человек, но современные историки более скромны в подсчетах и говорят о примерно четверти миллиона жителей.

В XIII веке Ани сначала захватили сельджуки, потом монголы. Большая часть городского населения была расселена вглубь страны насильно, многие ушли из некогда цветущей столицей сами.

Город продолжал существовать, но его судьба была предрешена. Точку в судьбе Ани поставило землетрясение 1319 года. Сегодня руины этого города являются одним из самых ценных памятников культуры.