Откуда пришли египтяне и другие тайны древнего Египта

Цивилизация пирамид, сфинксов и мумий по-прежнему ставит перед исследователями ряд неразрешённых загадок.

Откуда пришли египтяне

Самая первая загадка – древнеегипетская цивилизация возникает как бы вдруг и ниоткуда. Если в Передней Азии можно проследить длительную и непрерывную преемственность культур, начиная от «неолитической революции» (перехода к земледелию и скотоводству), то в долине Нила первая земледельческая культура (бадарийская) возникает без всяких местных корней только в начале IV тысячелетия до н.э. В это время в Месопотамии уже сложились города-государства. Но уже спустя всего тысячу лет Египет превращается в единое централизованное государство и становится лидером мирового развития.

Правда, первая культура, в которой занимались собирательством дикорастущих злаков, существовала в долине Нила ещё в XIII тысячелетии до н.э., но потом она исчезла. В период между XII и IV тысячелетиями ещё не было пустыни Сахара, климат областей, окружающих долину Нила, был достаточно влажный. Можно предположить, что древнейшие обитатели Египта пришли в долину Нила по мере того, как происходило иссушение климата, и окрестные степи превращались в пустыню. Можно также полагать, что древнейшие следы земледельческих культур Египта навсегда погребены под слоем илистых наносов. Но всё это пока только предположения.

Как строили пирамиды

Следующую по времени загадку доставляют сами пирамиды. Древнеегипетская цивилизация сразу заявляет о себе этими величественными постройками. Удивительное дело: самые большие, совершенные и лучше всего сохранившиеся до наших дней пирамиды – самые древние. Самые маленькие и разрушенные – наиболее поздние. Опять же, странным образом получается, что строительная техника древних египтян достигла своего расцвета в самом начале эпохи Древнего царства, а в дальнейшем она лишь деградировала, пока не пошла на подъём уже в эпоху Нового царства, но в ином направлении – пирамид египтяне уже не строили.

«Пирамида имела или имеет в высоту приблизительно 481 фут, – отмечал выдающийся египтолог Б.А. Тураев, – и каждая сторона её квадратного основания имела в длину около 755 футов. Средняя ошибка – менее одной десятитысячной стороны в отношении точной длины, квадратной формы и горизонтальности… Глыбы в несколько тонн сложены друг с другом так, что промежутки между ними значительной длины равняются одной десятитысячной дюйма и представляют грани и поверхности, не уступающие работе современного оптика, но в масштабе акров вместо футов или ярдов материала».

Как египтяне сумели так подгонять многотонные блоки один к другому и устанавливать их на значительную высоту, если из всех металлов им была знакома только мягкая медь? Какими пилами, какими «строительными кранами» они пользовались? А ведь, если верить преданию, пирамида Хеопса была построена всего за два месяца!

Когда и зачем их строили

Сооружения древнего Египта скрывают также тайны своего возраста и предназначения. До сих пор неизвестно, когда были возведены великие пирамиды. По принятой ныне у египтологов хронологии время правления Хеопса относится к XXVI веку до н.э. Радиоуглеродный анализ материалов внутри пирамиды (неизвестно, относятся ли они к моменту строительства) датирует их XXIX-XXVII вв. до н.э.

Рядом с пирамидами стоят Сфинкс и Гранитный храм. Считается, что все они относятся к одному комплексу построек. На стенках котлована, выбитого в скальной породе для изваяния Сфинкса, обнаружены следы обильных водотоков, а в Гранитном храме был сделан сток для дождевой воды. Однако, согласно нынешним представлениям, последние регулярные дожди шли здесь в V тысячелетии до н.э., за тысячу с лишним лет до общепринятой даты постройки эти сооружений.

Ещё интересный факт. Не обнаружено ни одной древнеегипетской надписи, запечатлевшей возведение великих пирамид. Первые исторические сведения о них сообщил Геродот в V веке до н.э., то есть спустя две с лишним тысячи лет. А может быть, пирамиды были сооружены намного раньше, и лишь позднейшая легенда связала их с именами известных фараонов? Ведь в пирамидах не найдено ни одного захоронения!

В недошедшей до нас древнеегипетской истории Манефона, написанной в эллинистическое время, утверждалось, что первые фараоны воцарились более 48 тысяч лет назад. Древние историки некритически принимали эту цифру. Но для христианских историков, веривших в сотворение мира всего несколько тысяч лет назад, она оказалась неприемлемой. Исаак Ньютон, как истово верующий человек, предпринял попытку математически развенчать языческий миф о большой древности египетской цивилизации и доказал, что она возникла не ранее 4000 лет до рождения Христа.

С Ньютона и идёт традиция «короткой хронологии» древнеегипетской истории, в ХХ веке испытавшей тенденцию к дальнейшему (ещё на тысячу лет) сокращению. Но что, если исторически известной цивилизации древнего Египта предшествовала более ранняя, а её памятники – такие как пирамиды, например – были затем приспособлены египтянами для своих целей?

Кем был самый одиозный фараон

Есть загадки и в более поздней истории Египта. Одна из самых увлекательных это личность фараона Аменхотепа IV и предпринятая им религиозная реформа.

С древнейших времён египтяне поклонялись самым различным богам. Но один из богов как бы возвышался над всеми остальными. Чаще всего это было связано с тем, какой город долины Нила находился во главе очередного объединения страны. Тогда бог, больше всех почитавшийся в данном городе, становился главным общегосударственным богом, а его жрецы – самым привилегированным духовным сословием. К началу царствования Аменхотепа IV (1379 или 1351 г. до н.э.) таким богом в Египте был Амон.

На втором году правления Аменхотеп внезапно решил сделать самым почитаемым богом Атона – второстепенное божество солнечного диска, правда, иногда отождествлявшееся с Ра и Гором – основными богами Древнего царства. Аменхотеп повелел воздвигнуть в Фивах величественный храм Атону. На шестом году правления Аменхотеп принял новое царственное имя – Эхнатон («Дух Атона») и приказал построить себе новую столицу (Ахетатон). В дальнейшем культ Атона стал не только общеобязательным, но и единственным разрешённым. Эхнатон повёл решительную борьбу с поклонением другим богам, прежде всего – Амону. Обстоятельства смерти Эхнатона смутны, по одной версии он был убит. Второй преемник Эхнатона – Тутанхатон («угодный Атону») – сменил имя на Тутанхамон, восстановил культ Амона и искоренил память о религиозной реформе.

Эхнатон почему-то всегда изображался с женскими пропорциями тела и сильно уплощённой с боков головой. Было ли это реальным физическим дефектом или только доведённой до гротеска стилизацией – неизвестно. По поводу идентификации его останков египтологи ведут нескончаемые споры, так же, как и вокруг предпринятой им реформы.