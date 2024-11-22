Какие традиции и суеверия есть у космонавтов

Космонавты очень суеверные люди, а их дни перед полетом проходят под знаком соблюдения определенных традиций. Суеверное отношение к полетам пошло от генерального конструктора Сергея Королева, который всегда был против запуска ракеты в понедельник. Сегодня этот день недели считается «не стартовым» из-за большого количества выпавших на него аварий. Экипаж никогда не говорит «последний» старт, заменяя это слово на «крайний» или «итоговый», и никогда не прощается с провожатыми. А если ракета стартует с космодрома в Плесецке, то на ней обязательно пишут «Таня». Одним из самых важных ритуалов является просмотр советского фильма «Белое солнце пустыни». Российские космонавты придерживались этого правила даже когда стартовали из США на американских шаттлах.

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Почему именно «Белое солнце пустыни»

Традиции смотреть фильм про товарища Сухова уже более 40 лет, и сложилась она в ходе подготовки к полету первых советских экипажей. Картина использовалась как наглядное пособие для обучения космонавтов основам киносъемки, которую они проводили на орбите. «Белое солнце пустыни» - признанный эталон операторской работы, с помощью этой ленты космонавты учились работать с камерой, ставить сцены и строить план съемки. Впоследствии просмотр фильма за сутки перед стартом стал значимой частью предполетного ритуала. Для этого космонавты собираются вместе с семьями и друзьями, а если в состав экипажа входят иностранцы, то для них на экране включают субтитры. После развала Советского Союза традицию пытались изменить и вместо «Белого солнца пустыни» крутили «Ширли-мырли», однако нововведение не прижилось.

В фильме нет ни слова о космосе, тем не менее, по мнению актера Анатолия Кузнецова, исполнившего роль товарища Сухова, космонавтам нравится наблюдать, как герои картины действуют в экстремальных ситуациях, сохраняя спокойствие и самообладание. При этом юмор фильма помогает расслабиться и снять предстартовое напряжение.

Другие интересные суеверия

У конструктора Королева был свой «счастливый» оператор, которому он доверял нажимать кнопку «Старт». Этим человеком был капитан Смирницкий, у которого, как считал отец советской космонавтики, была легкая рука.

Космонавты не дают автографы черными чернилами, а перед полетом весь экипаж подписывается на бутылке водки, которая выпивается после возвращения на Землю.

Еще одна примета – космонавты должны пописать на колесо автобуса, который везет их на стартовую площадку. После этого ритуала космонавтов одевают в скафандры, и в следующий раз облегчиться они могут только в космосе.

А прямо перед стартом все члены экипажа получают от своего начальника дружеский пинок под зад.