Как бороться с «эффектом дня зарплаты»

«Каждый третий человек предпочтет провести генеральную уборку в туалете вместо проверки своих сбережений», — утверждает директор по маркетингу в онлайн-банке Monzo Эй Джей Койн.

Скорее всего, это преувеличение, но такое явление действительно существует и, более того, настолько распространено, что даже получило свое название. «Эффект страуса» — так поведенческие экономисты говорят о тех, кто избегает проверять состояние своего счета, опасаясь увидеть там удручающие цифры.

Доцент кафедры делового администрирования Виргинского университета Рэй Чарльз «Чак» Ховард и старший преподаватель банковского дела и финансов в Сент-Эндрюсском университете Марсель Лукас разбирались в сути этого психологического механизма с далеко идущими последствиями на страницах The Conversation.

Исследование миллионов банковских приложений в 2009 году показало, что многие систематически избегают проверки своей финансовой информации, когда подозревают плохие новости. Авторы статьи заявляют о наличии у них четких доказательств, что такие люди демонстрируют гораздо более нестабильные модели расходов — особенно сразу после зарплаты. Иными словами, получив деньги, они бросаются тратить их на необязательные покупки («эффект дня зарплаты»).

В основе

«эффекта страуса»

лежат три психологических механизма. «Эффект воздействия». Иметь точное представление о финансовой проблеме кажется хуже, чем просто предполагать ее. До проверки баланса еще теплится слабая надежда, что все не так плохо.

Баланс ниже ожидаемого заставляет урезать расходы, что очень дискомфортно, особенно в периоды повышенных трат, например в праздники.

Восприятие финансовой информации зависит от текущей ситуации. Когда мы чувствуем себя материально защищенными, то лучше эмоционально подготовлены к тому, чтобы справиться с потенциально плохими новостями.

Исследователи изучили «эффект дня зарплаты» — и он оказался выраженным больше ожидаемого: люди, которые регулярно проверяют свои счета, показывают примерно на 60-70% меньше колебаний в своих необязательных расходах по сравнению с теми, кто делает это нечасто. Этот эффект особенно заметен в таких категориях, как ужины вне дома и шопинг, где импульсивные траты — обычное дело.

Способ борьбы с нерациональными расходами напрашивается сам собой: регулярный мониторинг состояния счетов, благо мобильные банковские приложения упростили эту процедуру до предела.

Чтобы минимально болезненно разорвать порочный круг избегания, назначьте себе определенное время для проверки счетов. Это лучше, нежели постоянные уведомления банковского приложения, которые могут усиливать беспокойство.

Сосредоточьтесь на тенденциях, а не на абсолютных цифрах — так вы сможете принимать более правильные решения в долгосрочной перспективе.

Рассмотрите также возможность использования приложений — финансовых агрегаторов, которые объединяют все ваши счета.

Наконец, помните, что финансовое избегание — это нормальная психологическая реакция. Не стоит себя за это корить, но бороться с ней — нужно.