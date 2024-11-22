Что показала расшифровка ДНК варяга Рюрика

Возможности генетики как науки, которая может установить родственников спустя много веков, впервые оценил американский генетик Алан Уилсон. В 1980 году он создал первое генеалогическое древо. Специалист исходил из того, что ДНК Y-хромосомы может передаваться только по отцовской линии, а поэтому определить родство самых разных людей не является невыполнимой задачей. Так генетики взялись за изучение ДНК исторических личностей, среди которых оказался Рюрик. Вот что показала расшифровка макромолекулы, хранящей генетическую информацию.

© Миниатюра Радзивилловской летописи // Библиотека РАН

Наука, раскрывающая тайны

Учёные открыли двадцать базовых генетических родов, или по-научному гаплогрупп, дав им обозначение от А до Т. Каждая из этих гаплогрупп делится на ветви, имеющих специфическую мутацию – SNP, которая более точно детализирует род. А за степень родства внутри гаплогрупп отвечают маркеры Y-хромосомы, объединяемые в гаплотипы.

Данный метод должен позволить найти ответы на многие вопросы, касающиеся происхождения древних народов. Например, с его помощью можно пролить свет на тайну Рюриковичей, ведь споры относительно этнической принадлежности Рюрика не утихают до сих пор. Одни историки, опираясь на «Повесть временных лет», утверждают, что варяг Рюрик имел норманнское происхождение, другие же с данной версией категорически не согласны.

Вся правда о Рюрике

В генетическом эксперименте принял участие 191 человек – ныне живущие потомки Рюрика. Правда, довольно жёсткий отбор удалось пройти не всем. На второй этап были допущены уже 130 человек – те, кто принадлежал к гаплогруппе N1. Их ДНК тщательно протестировали на 67 маркеров, после чего отобрали 114 кандидатов (у них совпали 15 маркеров, на основании которых и было сделано предположение, что Рюрик относился к гаплогруппе N1c1). Правда, есть один нюанс. Результаты исследования можно считать репрезентативными только в том случае, если участники эксперимента действительно являются реальными потомками варяга.

Если предположить, что это так, то Рюрик, скорее всего, родился в Швеции, к северу от Стокгольма. Кстати, эти места исторически назывались Руслаген, а его жителей в средние века именовали русами.

Конечно, основываясь только на таком генетическом эксперименте, не следует утверждать, что жители России – потомки коренного населения Скандинавского полуострова. Также не следует искать и у абсолютно всех шведов родственников в русской глубинке. Немало вопросов и к тому, почему отсеялось 40% людей, участвующих в проекте, если они официально являются потомками Рюриковичей. Получается, что где-то была допущена ошибка?