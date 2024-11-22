Почему Александра Короткова называли «королем нелегалов»

115 лет назад родился выдающийся руководитель советской нелегальной разведки Александр Коротков. Он работал с легендарной «Красной капеллой» и предупреждал руководство СССР о подготовке нацистами агрессии против Советского Союза, а в годы Великой Отечественной войны руководил разведывательной деятельностью против Третьего рейха и участвовал в разгроме немецких агентурных сетей за рубежом. В послевоенное время Коротков возглавил всю нелегальную разведку СССР, а затем стал уполномоченным КГБ по координации и связи со спецслужбами ГДР. За выдающиеся разведывательные достижения он получил прозвище Король Нелегалов.

© Монумент разведчикам-нелегалам // Пресс-бюро СВР РФ

Лифт в разведку

Коротков родился в Москве, в обеспеченной семье директора банка. Однако родители развелись ещё до рождения Александра. Рос будущий руководитель советской нелегальной разведки в бедности. Во время Гражданской войны матери даже пришлось отдать сына на время в детский дом, чтобы обеспечить едой.

Коротков с детства интересовался техникой, но после школы из-за тяжёлого материального положения семьи в университет поступить не смог, а устроился работать помощником частного электромонтёра. Отдушиной для него был спорт. Высокий и хорошо физически развитый юноша любил проводить свободное время на стадионе «Динамо» вместе с братом Павлом.

Павел стал профессиональным футболистом, а Александра увлёк теннис. Возможно, он тоже посвятил бы жизнь спорту, но на него обратил внимание Вениамин Герсон — бывший помощник Феликса Дзержинского. Чтобы выступать на спортивных соревнованиях за «Динамо», нужно было находиться в штате «органов», и Герсон предложил Короткову должность механика по лифтам в ОГПУ. Александр согласился.

«Так полностью изменилась жизнь Александра Короткова. Он в прямом и переносном смысле в разведку «поднялся на лифте», — подчеркнул в беседе с RT историк разведки, писатель и заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Предложение Герсона позволило обойти пристальные проверки, во время которых могли обратить внимание на «скользкие» места в биографии Александра: отец-банкир и работа у частника. В 1929 году руководство ОГПУ, присмотревшись к Короткову, пригласило его на действительную службу делопроизводителем в элитный Иностранный отдел — внешнюю разведку.

На бумажной работе он надолго не задержался и был вскоре переведён в оперсостав. Начальство, убедившись в наличии у парня хороших интеллектуальных данных после подготовки им блестящей докладной записки по зарубежным организациям, стало готовить его к службе разведчиком-нелегалом. Коротков выучил французский и немецкий, разобрался с особенностями европейского быта, освоил шифрование, тайнопись, наружное наблюдение, вождение автомобиля и стрельбу.

Первая заграничная командировка Александра была во Францию, куда он прибыл под видом австрийца чешского происхождения. Коротков поступил в школу радиоинженеров и параллельно стал слушателем курса антропологии в Сорбонне. Однако агент французской контрразведки, внедрённый в местную компартию, выяснил, что он является сотрудником советских спецслужб, и его начали разрабатывать. К счастью, о разработке узнала наша разведка, и Александра эвакуировали на Родину. Никаких претензий к нему не было, так как расшифровка произошла не по его вине.

В Союзе Александр пробыл недолго. В 1936 году он под видом сотрудника представительства Народного комиссариата тяжёлой промышленности убыл в Германию, где успешно работал по линии научно-технической разведки. В дальнейшем его привлекали к проведению зарубежных операций по ликвидации предателей — бывших сотрудников советских спецслужб, перешедших на сторону иностранных государств.

После возвращения в СССР Коротков вместе с группой других разведчиков попал на приём к новому наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Тот грубо пообщался с сотрудниками и обвинил их во всевозможных грехах. Коротков был уволен из органов. Но он с таким решением руководства не смирился. Несмотря на то что многие считали его поведение безумным, Коротков написал Берии письмо, в котором назвал своё увольнение несправедливым и попросил восстановить его. Нарком согласился с доводами разведчика.

«Логику его увольнения, как и возвращения, проследить сложно. Да и нет её здесь. Если только предположить, что до всесильного Лаврентия Павловича дошло: лишь невиновный человек способен на подобную дерзость. Или смелость», — писал Николай Долгополов в книге «Легендарные разведчики».

Из Берлина сообщили точно

После восстановления Коротков отправляется в короткую загранкомандировку в Северную Европу, по возвращении из которой получает повышение — должность заместителя начальника отделения в центральном аппарате Главного управления государственной безопасности.

В 1940 году Короткова отправили в командировку под дипломатическим прикрытием в Германию, чтобы восстановить утраченную по разным причинам связь с несколькими ценными агентами. Изначально планировалось, что он вернётся домой уже через месяц, но обстоятельства сложились иначе, и он пробыл в Германии почти год, заняв должность заместителя советского резидента в Третьем рейхе.

© Участники "Красной капеллы" Арвид Харнак, Харро Шульце-Бойзен и Джон Зиг на марке ГДР

Коротков руководил сотрудничеством с легендарной разведывательной сетью «Красная капелла» и советским агентом в гестапо Вилли Леманом, которого считают одним из прообразов Штирлица. Те, с кем работал Коротков, говорили о подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. По словам Николая Долгополова, сообщениям Александра Короткова о стремительном приближении войны в Москве верили. За три дня до начала войны Леман срочно вышел на связь с советской резидентурой и сообщил, что Германия нападёт на СССР утром 22 июня.

После начала боевых действий советское посольство было блокировано силами СС. Однако друг Короткова дипломат Валентин Бережков договорился с начальником немецкой охраны о выходе Александра в город под предлогом прощания с женщиной. Коротков воспользовался этим для передачи инструкций советским агентам. После войны он пытался найти оказавшего ему бесценную помощь немца, но не смог.

Александр вместе с другими дипломатами через нейтральные страны вернулся в СССР, где возглавил немецкий отдел внешней разведки, и оставался на этой должности всю войну.

«В период Великой Отечественной войны Коротков проводил операции по организации связи с зарубежной агентурой внешней разведки и готовил агентов-нелегалов для вывода на территорию противника», — рассказал в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.

Кроме того, Коротков выполнял специальные задания в Иране, участвовал в предотвращении профашистского государственного переворота в Афганистане и в координации деятельности югославских партизан с советскими спецслужбами. По некоторым данным, он мог лично совершать «командировки» за линию фронта.

© РИА Новости / Пресс-служба СВР РФ

В апреле 1945 года вместе с частями Красной армии Коротков вернулся в Берлин, где приступил к исполнению обязанностей резидента советской внешней разведки. Помимо выполнения других специальных задач, он лично участвовал в обеспечении подписания акта безоговорочной капитуляции Германии. Разведчик должен был контролировать поведение нацистских руководителей.

Важной составляющей работы Короткова также был розыск сотрудников немецких спецслужб и гитлеровских коллаборационистов. Кроме того, он собирал данные о намерениях властей США и Великобритании в отношении Советского Союза.

© Советская делегация во главе с Маршалом Советского Союза Георгием Жуковым за столом во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил // РИА Новости

Деятельность Короткова в Германии была высоко оценена руководством СССР. Вернувшись в Союз в 1946 году, он был назначен заместителем начальника всей внешней разведки и начальником нелегальной разведки. Само подразделение в послевоенные годы несколько раз меняло ведомственное подчинение, но Коротков оставался на своём месте более десяти лет.

«Александр Коротков стал центральной фигурой в советской нелегальной разведке. Он добивался выдающихся результатов на каждом участке, на котором работал», — отметил Николай Лахтиков.

По словам историков, в период руководства Коротковым нелегальной разведкой СССР получил по линии спецслужб важнейшую информацию об американском атомном проекте.

«Нелегалы, с которыми я общался, говорили, что Коротков был для них буквально родным отцом. Он отличался строгостью и требовательностью, но его всё равно любили. Коротков воспитывал в разведчиках-нелегалах высочайшую дисциплину, необходимую в их нелёгком деле. И нужно отметить важный штрих: Коротков часто лично провожал нелегалов в их долгие, порою пожизненные командировки», — рассказал Николай Долгополов.

В 1956 году Александр Коротков участвовал в урегулировании венгерского кризиса. По воспоминаниям очевидцев, он лично передвигался по Будапешту на «броне». Его шинель была прострелена в несколько местах, но он не получил ни царапины.

Год спустя Короткова перевели на должность представителя КГБ при Министерстве госбезопасности СССР. Он принял участие в становлении легендарной штази.

С председателем КГБ Александром Шелепиным у Короткова отношения складывались тяжело. В 1961 году после вызова на совещание в Москву Коротков ожидал увольнения с должности. Но этого не произошло. 27 июня, внешне успокоившись, Александр отправился поиграть в теннис и прямо на корте умер от разрыва аорты.