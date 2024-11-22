Каким запомнился великий артист Михаил Ульянов на родине

Знаменитый актер, многие фильмы с участием которого считают классикой. Он играл разные роли, воплощал на экране и на сцене положительных и отрицательных героев. Его имя неразрывно связано с Театром Вахтангова, где он и служил практически всю жизнь. Речь про Михаила Ульянова. Сейчас о нем говорят с восхищением, но когда-то талантливый артист был простым мальчиком Мишей из города Тары Омской области.

© globallookpress

Актера не стало 13 лет назад. Сегодня, 20 ноября, ему бы исполнилось 97. Накануне его дня рождения наши коллеги из NGS55.RU вспомнили биографию легендарного артиста.

Детство

Родился Михаил Ульянов в местечке под названием Бергамак, это небольшое село в Муромцевском районе Омской области. Как рассказала заведующая отделом по работе со зрителем Северного драмтеатра имени Ульянова Наталья Медведева, отец Михаила Ульянова, Александр Андреевич, — фронтовик, в мирное время был председателем колхоза. Работал он в разных местах, поэтому семья несколько раз переезжала — после Бергамака будущий актер жил вместе с родителями и младшей сестрой в селе Екатерининском, а затем и в Таре.

Видимо, на роль председателя колхоза в фильме «Председатель»(12+) Ульянова вдохновил пример его отца.

«Мать Ульянова, Елизавета Михайловна, была домохозяйкой. В годы войны она работала в столовой Второй Ленинградской военно-морской спецшколы (была эвакуирована в Тару в годы ВОВ. — Прим. ред.). Про отца достоверно известно, что в период строительства кинотеатра «Родина» (работал в Таре до 2003 года. — Прим. ред.) он возглавлял бригаду, которая вела закладку фундамента. Это тот самый кинотеатр, который в 2006 году стал родным домом для Северного драматического театра имени Ульянова».

Жила семья в простом бревенчатом доме на улице 5-й Армии, 24 в Таре. Кухня с русской печкой и большая светлая комната — вот и вся обстановка, в которой прошло детство Михаила Ульянова. Сейчас улица, где жил актер, носит его имя, а в доме располагается музей.

Театр и кино

Будущий актер был простым советским мальчишкой — как все, учился в школе, гонял с друзьями мяч, ходил в кино. Переломным моментом в его жизни стал 1942 год, когда эвакуированные актеры Львовского театра организовали в Таре театральную студию. Михаил Ульянов, которому на тот момент было 15 лет, активно там занимался и участвовал в постановках. Его художественным руководителем был Евгений Просветов. Этому человеку актер всю жизнь был благодарен.

«Михаил Александрович считал Просветова своим учителем, который открыл ему дорогу в жизнь. Он писал про это: "У Просветова был талант воспитывать в студийце желание самому работать, самому искать. Наверное, наше исполнение было наивным и смешным. Не важно! Важно другое: он разбудил в нас интерес к таинственному миру театра. Вот, вероятно, тогда, еще не до конца осознанно, и возникло у меня желание быть актером"», — цитирует Михаила Ульянова Наталья.

В 1944 году будущий артист уезжает в Омск и поступает в студию при Омском драматическом театре. Еще через два года он перебирается в Москву, чтобы учиться в Театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1950-м молодой актер устраивается служить в Театр имени Вахтангова. Там он и будет играть до последних дней жизни, а в 1987 году станет художественным руководителем этого театра.

Дебют в кино случился в 1956 году, когда Ульянов снялся в фильме «Они были первыми»(12+). Но настоящую известность как киноактер он получил только в 1964-м, после того, как исполнил главную роль в драме «Председатель». Были в биографии Михаила Ульянова и другие заметные роли — целых 22 раза он играл в кино маршала Жукова, а в 90-е зрителей покорил его Иван Афонин в фильме «Ворошиловский стрелок»(16+).

Родная Тара

Несмотря на головокружительный успех, про небольшой сибирский городок, где прошло его детство, Михаил Ульянов никогда не забывал и часто туда возвращался. В Таре нет ни одного человека, который бы не знал его имя.

«Ульянов приезжал с театром Вахтангова, в советское время встречался с партактивом. В 1988 году ему в числе первых было присвоено звание "Почетный гражданин города Тары". Тарчане признали его вклад. В последний раз он был в нашем городе в 2002 году», — рассказала Наталья.

К родительскому дому у Ульянова всегда было трепетное отношение. Его продали после того, как мать актера умерла, а его отец переехал в Омск к дочери. В каждый приезд Ульянов обязательно приходил туда и общался с хозяевами, а потом обычно ехал на кладбище поклониться могиле матери. Актер много разговаривал с земляками, особенно со сверстниками, любил он и просто прогуливаться по знакомым улицам.