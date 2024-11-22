Как советский авиаконструктор сделал сказку былью

22 ноября исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора, создателя одних из лучших вертолетов в мире Михаила Миля.

В двенадцать лет он построил модель самолета и в 38 лет стал главным конструктором по вертолетной тематике. У кого-то карьерный рост оказывался более быстрым, но столь удачным, как у Миля, - вряд ли. Практически все его машины вошли в золотой фонд отечественного авиапрома.

12 декабря 1947 года вышло правительственное постановление об организации в Москве КБ вертолетостроения. Его и возглавил Михаил Леонтьевич Миль.

Первый спроектированный им геликоптер ГМ-1 разбился, летчик-испытатель Матвей Байкалов погиб. В те годы такое происшествие могло стоить конструктору не только свободы, но и жизни. Однако Миль не опустил руки и стал доводить вертолет до рабочего состояния. И довел! На базе ГМ-1 в 1949 году появился легкий вертолет Ми-1.

В 1964 году Миль стал генеральным конструктором опытного КБ. Его коллективом были созданы вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-12, Ми-24 и др.

Многоцелевой Ми-8, 1964 год

Вообще Миль был убежденным поборником винтокрылых машин. "Давняя мечта человека, выраженная в сказке о ковре-самолете, наиболее полно воплощается в вертолете", - говорил он.

И все-таки первое время вертолеты в СССР были чем-то вроде гадких утят. В почете и общенародной любви ходили те, кто проектировал реактивные истребители, бомбардировщики, и те, кто летал на этих чудо-машинах.

Ситуация изменилась после войны в Корее. В 1950 году американцы уже активно использовали свои геликоптеры на поле боя. В основном для снабжения войск и эвакуации раненых. Лично Сталин поручил советским конструкторам в кратчайший срок спроектировать и запустить в производство свой собственный вертолет, который был бы не хуже американских. Так появился Ми-4 - вертолет-легенда, сыгравший огромную роль не столько в делах военных, сколько в мирной жизни Советского Союза.

Ми-4, 1979 год

Вертолет Ми-4 экспортировался в тридцать стран мира. Стоявшая на вооружении эта многоцелевая винтокрылая машина могла перебросить в тыл врага сразу почти двадцать десантников или же принять на борт восемь носилок, одно орудие или автомобиль.

Это была настоящая рабочая лошадка и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в горах Памира с Кавказом. Ми-4 оказался одним из самых массовых и любимых вертолетов.

В те же годы в историю КБ, которое возглавлял Михаил Леонтьевич, была вписана страница, о которой знали многие, но обсуждать ее считалось неприличным. А ведь она очень ярко характеризовала Миля как человека в высшей степени порядочного и даже отважного.

Конструктор Михаил Миль // РИА Новости

В начале пятидесятых годов в СССР началась борьба с космополитизмом, и многих специалистов-евреев стали под любым предлогом изгонять из авиастроения, которое тогда считалось очень секретной отраслью производства. Михаил Леонтьевич открыл двери своего КБ для всех гонимых "космополитов". Впрочем, в первую очередь он оценивал профессиональные качества новых сотрудников.

Говорят, когда Сталину пытались доложить о таком вот перекосе, он только отмахнулся. С одной стороны, вертолеты он серьезно не воспринимал, а с другой - никто, кроме Миля, работоспособных винтокрылов в СССР тогда не делал.

В 1957 году в воздух поднялся самый большой в мире вертолет Ми-6. А шедевром мирового вертолетостроения признан внешне не притязательный Ми-8. Этот геликоптер часто сравнивают с автоматом "Калашникова". Простая, надежная и безотказная машина работала и работает там, где любой другой вертолет просто не смог бы оторваться от земли. Основа вертолетного экспорта России - новейшие модификации Ми-8, первый прототип которого поднялся в воздух в далеком 1961 году. Вертолет Ми-8 входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации.

Пришедший ему на смену Ми-8 является одним из самых массовых вертолетов в истории авиации. А военный транспортный вертолет Ми-10 проектировался как машина, способная перевозить крылатые и баллистические ракеты. Еще одно детище Миля и его соратников - самый тяжелый и грузоподъемный вертолет из когда-либо построенных Ми-12, отличительной особенностью которого являлось боковое расположение винтов. "Перед инженерно-техническим достижением, которым является Ми-12, можно только снять шляпу!", - это слова Сергея Сикорского, сына и продолжателя дела знаменитого конструктора Игоря Сикорского.

Ми-12, 1971 год

Кстати, как рассказывала дочь Михаила Миля Елена, два выдающихся конструктора вертолетов никогда не встречались. Хотя могли: во время пребывания делегации советских вертолетчиков в Америке в 1960 году. Как говорится, "не срослось". Причины назывались разные. Скорее всего, госдепартамент не разрешил Сикорскому эту встречу, опасаясь обмена идеями между конструкторами. Объяснение было такое: "Он заболел, у него спина не гнется". Однако в советское посольство в Вашингтоне на имя Миля пришло письмо от Сикорского на фирменном бланке:

"Дорогой Михаил Леонтьевич, я сожалею, что пропустил возможность встретиться с вами".

Сикорский был старше Миля на 20 лет, но пережил его на три года…

Настоящий переворот в боевом вертолетостроении совершил Ми-24. Первыми геликоптеры на войне применили американцы. Но первый действительно боевой вертолет спроектировал Михаил Миль, это был Ми-24.

Говорят, что ознакомившись с характеристиками "летающего танка", американцы испытали шок. Они ведь и не подозревали, что вертолет на войне может быть не только эвакуатором, но и настоящим воздушным бойцом. Радиоэлектронное и навигационное оборудование Ми-26 позволяет выполнять боевые задачи в сложных метеорологических условиях и в любое время суток.

Михаил Леонтьевич ушел из жизни в 1970 году. От инсульта. Не дожив до начала эксплуатации и триумфа первого советского ударного вертолёта Ми-24. Эта машина, произведенная в количестве более 3500 экземпляров, приняла участие в десятках конфликтов и состояла на вооружении многих стран. Знаменитый "Крокодил" считается самым воюющим вертолетом в мире.