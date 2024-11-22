«Уно моменто»: как рифмованная абракадабра стала бессмертным советским шлягером

Когда кто-то вспоминает о советской комедии «Формула любви», то в 90 процентах случаев речь идет о песне «Уно моменто». Многие считают, что исполнение этого итальянского романса вообще самый удачный момент во всем фильме. С этим шедевром связана интересная и смешная история, которую мы хотим вам рассказать.

© Кадр из фильма «Формула любви», 1984 г.

Началось все с того, что исполнители ролей слуг графа Калиостиро Жакоба и Маргадона — Александр Абдулов и Семен Фарада захотели спеть в фильме песню. Да не простую, а самую настоящую, итальянскую, в духе неаполитанского романса. Режиссер Марк Захаров был не против, но попросил поспешить с ее сочинением. Съемки фильма уже шли и в распоряжении актеров были считаные дни.

Абдулов и Фарада бросились искать поэта Юлия Кима, сочинявшего тексты песен для фильма. Но барда не оказалось в Москве и приехать он был должен нескоро. Оставалась одна надежда на композитора Геннадия Гладкова, с которым Марк Захаров работал во многих картинах.

Гладков не отказался помочь и буквально за несколько минут сочинил знаменитую мелодию в неаполитанском стиле. А вот со словами все обстояло гораздо сложнее, ведь текст по замыслу должен был быть итальянским. Но талантливый композитор не подвел и тут. Марк Захаров вспоминал потом этот случай так:

«Я помню — это был исторический миг. Гена был сначала в отчаянии, потом открыл крышку рояля и сразу запел и музыку, и слова».

Сам композитор тоже любил рассказывать эту историю.Он не знал итальянского языка, но вышел из положения с честью.

«Мы в консерватории изучали итальянские термины, и я запомнил выражение „уно моменто“. Ну и стал на эту тему сочинять музыку. Захаров покатывался от смеха».

Итогом творческого процесса стала абракадабра, срифмованная из разных итальянских слов. Она настолько понравилась Захарову, что режиссер решил ничего не менять. Готовый текст немного подкорректировала знакомая студентка с факультета иностранных языков, сгладив некоторые не слишком удачные рифмы.

«Уно моменто» и советская цензура

В те времена любую песню, исполняющуюся публично или звучащую в фильме, нужно было «литовать». Это означало, что ее рассматривал художественный совет и одобрял или запрещал. Постигла эта участь и «неаполитанский романс» Гладкова. Конечно же, уважаемая комиссия не поняла всех этих «марэ, бэлла донна э ун бэль канцонэ…» и потребовала перевести текст.

Им предоставили набор слов, рассмотрев который худсовет записал композицию для «Формулы любви» как «Народную неаполитанскую песню». По поводу авторства было указано вот что: «Слова Гладкова и народные». Неаполитанцы, которым приписали соавторство этой песни, были бы удивлены. Еще бы, ведь ее перевод звучит странно:

Море, красивая женщина и прекрасная песня. Ты знаешь, что я люблю тебя, люблю всегда. Красивая женщина, море, верить, петь. Дай мне мгновение, что мне больше нравится. Одно. Одно, одно мгновение Одно. Одно, одно чувство Одна. Одна, одна любезность Одно. Одно, одно таинство.

Хотя в фильме, если вы помните, слуга Жакоб трактовал Машеньке слова романса совсем не так.

«В этой песне поется о прекрасной итальянской девушке. Однажды ее возлюбленный уплыл в море и не вернулся. Она долго плакала, потом сняла с себя все и вошла в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли».

Последние два предложения, кстати, стали культовыми и их знают даже те, кто никогда не видел «Формулу любви». Но это еще не все неожиданности, связанные с «Уно моменто». Неожиданно лавры сочинителя этого хита чуть не достались Юлию Киму. Все знали, что именно он пишет стихи для фильмов Захарова. Поэтому после премьеры Юлия Черсановича начали поздравлять с успехом.

«Когда картина вышла на экраны телевизоров, меня все стали поздравлять с таким прекрасным итальянским романсом. И каждый раз приходилось от авторства отказываться. С сожалением, конечно, это ведь самый лучший номер в фильме».

Отрекаться от романса приходилось очень часто. Настойчивость поклонников «Уно моменто» была вполне объяснима. Оказалось, что Геннадия Гладкова забыли вставить в титры и там фигурировал только Юлий Ким.

Но сочинение песни на итальянском можно было считать не таким и сложным делом. Гораздо труднее было снять заграницу, не выезжая из СССР.