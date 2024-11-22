В Советском Союзе ценники на товарах имели необычную особенность: их буквально выбивали или выдавливали на упаковке, бутылках или этикетках. Такая практика была не случайной и имела несколько весомых причин.

В Советском Союзе вся продукция выпускалась в рамках строгих стандартов качества, установленных государством. Эти стандарты, известные как ГОСТы, регламентировали буквально все: от состава и внешнего вида изделий до их стоимости. ГОСТы обеспечивали единую систему производства, которая охватывала всю страну.

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Фиксированные цены, нанесенные прямо на упаковку или сам товар, были логичным продолжением этой системы. Это был способ борьбы с недобросовестной торговлей. В условиях плановой экономики, где цены были фиксированными и устанавливались централизованно, любое отклонение от установленной стоимости считалось нарушением. Указание цены на самом товаре исключало возможность завышения цены продавцами, поскольку ее невозможно было изменить или подделать.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.