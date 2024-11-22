Какую зарплату получал прототип Штирлица и другие агенты советской разведки

Согласно рассекреченным документам и признаниям самих советских разведчиков-нелегалов, финансовые отношения с «заказчиками» добываемой информации выстраивались по-разному – кто-то из шпионов вообще работал за идею и денег за шпионаж не получал.

© кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Шпионы-бессребренники

Знаменитый советский разведчик-нелегал Ким Филби говорил в 1988 году в интервью Филипу Найтли, что ни он сам, ни кто-либо из так называемой «Кембриджской пятерки» денежных вознаграждений за добываемые для СССР шпионские сведения не просил. После нелегальной переправки его в Советский Союз разведчику назначили персональную пенсию (200 рублей), выделили хорошую квартиру в Москве и дачу. Вкупе с самой пенсией персональный пенсионер в СССР имел дополнительный пакет льгот – право на 50% оплату коммунальных услуг и 20% – лекарств, льготы по проезду на транспорте.

Ветеран советской разведки Сергей Дорохин в одном из интервью подтвердил, что Ким Филби за добычу ценных разведсведений принципиально не брал ни денег, ни ценных подарков. По воспоминаниям советского разведчика Бориса Журавлева (сотрудника берлинской резидентуры, имевшего псевдоним «Николай»), прототип Штирлица Вилли Леман получал за секретную информацию небольшие деньги (порядка 580 рейхсмарок ежемесячно) и продовольственные карточки, причем карточкам радовался даже больше, чем деньгам.

Платили ли «Рамзаю»?

Советский предатель Резун, пишущий книги под псевдонимом «Виктор Суворов» утверждает, что Рихарду Зорге перестали платить деньги после того как он не приехал в СССР, когда Центр в 30-х годах его вызвал в Москву. Историк Сергей Гупало опровергает эту гипотезу, сообщая, что на разведгруппу Зорге Москва ежемесячно выделяла порядка тысячи долларов.

Разведчики тратили на добычу информации и свои средства (радист «Рамзая» Макс Кристиансен-Клаузен занимался бизнесом, и свое дело ему помог открыть именно Центр, выделив на это необходимую сумму). Кроме того, пишет Сергей Гупало, Зорге материально помогал другой советский разведчик Леопольд Треппер («Красная капелла»), который находился на «самофинансировании» – он также владел бизнесом, в создании которого ему материально содействовали московские кураторы. Треппер из своих средств платил зарплату членам «Красной капеллы».

Сколько стоил Олдрич

По информации, озвученной все тем же полковником в отставке Сергеем Дорохиным, одним из самых дорогостоящих агентов, работавших на советскую разведку, был высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. Эймс сам вызвался работать на советскую разведку, его не вербовали. Поначалу агент запросил 50 тысяч долларов за информацию о трех шпионах, вербующихся в СССР американцами. Всего же Эймс сдал советской разведке 12 агентов ЦРУ и посвятил ее в детали свыше 50 операций Центрального разведывательного управления, получив за это в общей сложности более 2 миллионов долларов.

Информация о доходах советских разведчиков и их агентуры строго дозирована и до сих пор многое из этих сведений засекречено. Судя по разному отношению к материальному поощрению со стороны поставщиков разведданных, оно не было шаблонным – в каждом конкретном случае имелись свои особенности.