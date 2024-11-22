Где в России хранятся ключи от 97 городов Европы, которые взяла русская армия
Первый раз русские войска взяли Берлин во время Семилетней войны. Прусский король Фридрих II называл её «войной трёх баб». Потому как сражаться ему приходилось с Австрией, которой правила императрица Мария-Терезия, с Россией, где на троне была императрица Елизавета, и с Францией, где всем заправляла королевская фаворитка мадам де Помпадур. Австрийскую армию Фридрих не уважал, а их союзников саксонцев не только окружил и взял в плен в первом же сражении, но ещё и заставил воевать в своей армии. К французской армии, которая хоть и считалась тогда лучшей в Европе, тоже относился с презрением и легко её побеждал. Русскую армию Фридрих сначала считал сборищем варваров, с которыми недостойно сражаться. А потому военными действиями против русских лично не командовал, поручая это своим фельдмаршалам.
В ходе войны это мнение изменилось. В своей книге «История русской армии» историк Александр Керсновский приводит характерный факт. Когда через несколько лет после окончания Семилетней войны русский полководец Пётр Алексеевич Румянцев прибыл в Берлин по делам, по приказу Фридриха весь генеральный штаб прусской армии во главе с монархом явился к нему на квартиру со шляпами в руках, чтобы засвидетельствовать своё почтение.
Причины уважать нашу армию у прусского короля были более чем серьёзные. Сначала русская армия заняла Восточную Пруссию. И не просто заняла, а присоединила к России и заставила всех жителей, включая великого философа Эммануила Канта, принести присягу на верность. Потом русская армия разбила наголову пруссаков при Гросс-Егерсдорфе, правда, самого Фридриха там не было. После сражение при Цорнсдорфе, которое закончилось только потому, что обе стороны из-за огромных потерь были не в силах его продолжить, Фридрих сказал историческую фразу: «Этих людей легче перебить, чем победить!» А в сражении при Куннерсдорфе прусская армия под командованием Фридриха была разбита наголову. Сам король чуть не попал в плен, и его шляпу принесли генерал-аншефу Петру Семёновичу Салтыкову как трофей. Лишь несогласованность союзников и политические мотивы не дали тогда взять Берлин и закончить войну.
Берлин взяли через год после Куннерсдорфского сражения. В 1760 году русский отряд под командованием генерала Готтлоба Курта Генриха фон Тотлебена подошёл к Берлину и пытался взять его штурмом. Но штурм был отбит, и на помощь Тотлебену подошёл отряд генерала Чернышёва, к Берлину также спешил отряд генерала Панина. Прусские войска, стоявшие гарнизоном в столице, не захотели подвергать город риску и, понимая, что в случае штурма будут большие разрушения, ушли. Пришедшие вместе с русскими войсками австрийцы под командованием генерала Ласси пытались грабить город, но в этом им помешали русские солдаты. О чём, видимо, жители Берлина не забыли. Удерживать город не было смысла, поэтому через несколько дней русские и австрийские войска покинули Берлин.
Генералы Чернышёв и Панин были повышены в званиях и получили ордена, а вот генерал Тотлебен хоть и представлен к наградам, почему-то их не получил. Все полки, вошедшие в Берлин (девять пехотных и два кавалерийских), получили серебряные трубы «за взятие Берлина 28 сентября 1760 года». По существовавшей тогда традиции символические ключи от города были вручены русскому генералу. Как пишут в некоторых источниках, ключи вручили за «человечное отношение к местным жителям».
Многие историки пишут, что когда в 1941 году Гитлер хотел захватить Ленинград, то одной из его целей были и ключи от столицы Германии, которые были переданы на вечное хранение в Казанский собор Санкт-Петербурга и хранились рядом с могилой Кутузова. Есть также информация и о том, что во время штурма Берлина в 1945 году некоторым участникам вручали точные копии ключей от города, хранившихся в Казанском соборе. Во всём этом есть одна нестыковка. Как уверяют сотрудники Государственного Эрмитажа, в Казанском кафедральном соборе ключей от Берлина нет и никогда не было. И действительно, никто ключей в соборе не видел, нет их фотографий. В соборе хранились ключи от 97 городов, взятых русской армией, но начиная с 1813 года. Часть из них ныне в Москве, а шесть до сих пор находятся рядом с могилой Кутузова.
И всё же ключи от Берлина были. Генерал Захарий Григорьевич Чернышёв привёз их в Россию, в своё имение Ярополец. Ключи хранились в алтаре храма Казанской иконы Божией Матери, построенном по инициативе Чернышёва. После революции усадьба пришла в запустение, уникальный памятник архитектуры стал разрушаться, всё ценное имущество было разграблено. В 1941 году туда пришли немецкие войска. До сих пор храм стоит в руинах. Что стало с ключами от Берлина – неизвестно. Собственно, ключи – это лишь символ. И не важно, были они или нет. Важно, что брать Берлин нашей армии было не впервой.