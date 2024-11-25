Как трое пожизненно осужденных смогли сбежать из знаменитой «Бутырки»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных: в основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о сыне врача из Африки Игоре Булаке, который стал единственным темнокожим, пожизненно осужденным в России. Сегодня наш рассказ — о том, как в 2001 году трое особо опасных рецидивистов смогли сбежать по подземным коммуникациям из знаменитого столичного СИЗО «Бутырка». Терять беглецам было нечего: все они получили пожизненные сроки, а потому были готовы на все ради свободы. О дерзком побеге тогда узнала вся страна — и на поиски осужденных отправились лучшие оперативники.

5 сентября 2001 года, Бутырский СИЗО (Москва). Около семи часов утра надзиратель проводит проверку камер, по очереди заглядывая туда, и в какой-то момент доходит до той, где сидят трое особо опасных рецидивистов, приговоренных к пожизненным срокам. К ужасу тюремщика помещение оказывается пустым: он сразу же поднимает тревогу.

Надзиратели быстро находят дыру в полу рядом с отхожим местом, ведущую в тюремный подвал, связанный с разветвленной системой старых подземных тоннелей. Так начинается операция по поиску беглецов, за которой будет следить вся Россия.

***

Одним из заключенных, сбежавших из СИЗО «Бутырка», был Владимир Железогло. Он родился в 1962 году в городе Никольск Карагандинской области, а вырос в молдавском селе Чадыр-Лунга. По воспоминаниям учителей, Владимир был замкнутым, стеснительным ребенком и в учебе звезд с неба не хватал.

В начале 1980-х годов его отец, бульдозерист по профессии, уехал в Магадан на золотодобычу и прихватил сына с собой. Оказавшись на Крайнем Севере, Железогло-младший начал воровать и грабить, за что в середине 1990-х попал в колонию. Освободившись, Владимир перебрался жить в красноярский город Канск.

Но вскоре он вновь оказался в местах лишения свободы — на этот раз на год за незаконное хранение оружия. В Канск Железогло вернулся уже матерым рецидивистом: он сколотил свою банду, члены которой сначала промышляли воровством, а потом перешли к разбою.

В начале 2000 года бандиты пробрались ночью в коттедж одного из канских предпринимателей по фамилии Надольский. Преступники зверски пытали, а потом зарубили топором хозяина и его жену, после чего похитили имущество на 200 тысяч рублей. Но разбойников быстро вычислили, задержали и отдали под суд.

Рядовые члены банды получили крупные сроки, а главаря Железогло приговорили к пожизненному лишению свободы.

Это страшный человек, который ни в коем случае не должен находиться на свободе Аркадий Буев в 1999 году — прокурор Канска

Впрочем, сам рецидивист с максимально суровым наказанием был категорически не согласен: его адвокаты подали кассационную жалобу — и в ожидании ее рассмотрения в марте 2001 года Железогло поместили в Бутырский СИЗО.

Вместе с ним в камере №76 коротал дни еще один пожизненно осужденный, 30-летний уроженец города Анжеро-Судженск (Кемеровская область) Борис Безотечество.

Свой криминальный путь он начал во Владивостоке, где проходил срочную службу матросом-кочегаром

В декабре 1990 года матрос вместе с двумя пьяными сослуживцами ограбил прохожего, а затем стал крушить припаркованную на улице машину — за этим занятием его и застали подоспевшие милиционеры. Военный трибунал Владивостокского гарнизона приговорил Безотечество к семи годам колонии.

Борис Безотечество

Освободившись в конце 1997 года, он уехал в родной Анжеро-Судженск, где устроился работать могильщиком на кладбище. Но из-за своего склочного и неуживчивого характера Безотечество быстро обзавелся врагами, одним из которых стал его коллега Владислав Лоскутников.

Когда отношения между могильщиками накалились до предела, Лоскутников уволился: после его ухода летом 1998 года Безотечество повысили до смотрителя кладбища. Однако радовался новой должности он недолго — осенью на кладбище нагрянула проверка, в ходе которой были выявлены факты финансовых махинаций.

Смотритель подумал, что аудиторов на него натравил Лоскутников, — и решил мстить

В помощницы Безотечество взял 14-летнюю знакомую, которая 19 сентября 1998 года по сигналу подельника позвонила в квартиру Лоскутникова. Дверь открыла 16-летняя дочь Владислава Саша, ставшая первой жертвой преступника: Безотечество перерезал девочке горло.

Тогда на шум вышла 85-летняя бабушка девочки Наталья Лашкова, находившаяся в одной из комнат.

Тогда я решил убить ее, чтобы скрыть убийство внучки. Открыл дверь, сделал шаг в комнату и нанес удар ножом в грудь. Лашкова согнулась, и я добил ее ударом в спину. Она упала на пол и больше не подавала признаков жизни Из показаний Бориса Безотечество

Но самого Лоскутникова жестокий преступник дома не застал — в тот день Владислав вместе с женой ушли за грибами. Вскоре Безотечество задержали: расстрельный приговор для него, позже замененный на пожизненное лишение свободы, кажется, не удивил никого, кроме самого осужденного.

Как и Железогло, он счел свое наказание чрезмерным и подал кассационную жалобу в Верховный суд. Преступник пытался доказать, что является психически больным, и требовал пересмотра дела.

«Это была беспрецедентная акция»

Именно Борис Безотечество, который тщетно искал возможность сбежать еще во время этапирования в «Бутырку», подал идею побега своему сокамернику Железогло. Последнему терять было нечего: он согласился, и заговорщики стали готовить план.

Это беспрецедентная, хорошо спланированная акция, какой еще не было по крайней мере в новейшей российской истории Михаил Виноградов врач-психиатр

Первым делом арестантам удалось втайне от надзирателей пронести в камеру полутораметровую толстую проволоку, которую нашли в прогулочном дворике. Сначала они несколько дней подряд затачивали ее об пол рядом с уборной — как позже объяснял Железогло, острие им было нужно «на всякий случай». Но когда в полу внезапно появилось углубление, планы поменялись.

Безотечество прыгнул в этом месте — и пол «лопнул». Образовалось отверстие размером 60 на 60 сантиметров. Подняли плиту, под ней — песок. Убрали его. Дальше видим — кладка известковая. Штукатурка, значит. Мы и ее легко убрали. Потом кирпичи. А уже под ними увидели трубы. Это была теплотрасса в подвале Владимир Железогло осужденный

Свой потайной лаз арестанты особо не маскировали: прикрыли его обратно плитой, а также подложили под нее пакет с песком, чтобы та невзначай не провалилась или тюремщики при проверке не обнаружили пустоту в полу. Ночью заговорщики потихоньку расширили проход, остатки песка смешали с водой и спустили в унитаз, а кирпичи опустили в подвал.

Первым лаз испробовал Безотечество: он спустился в подвал, но вернулся с плохими новостями — как оказалось, начинавшаяся там система коммуникаций имела множество ответвлений, а потому задача выбраться из подземелья оказалась весьма непростой.

Договорившись продолжить изучение подвалов «Бутырки» следующей ночью, арестанты положили плиту обратно и тщательно замазали щели хозяйственным мылом. Но судьба внезапно внесла коррективы в их планы: к ним в камеру подселили третьего пожизненно осужденного 34-летнего жителя чувашского поселка Вурнары Анатолия Куликова по прозвищу Фикса.

Анатолий Куликов

Вместе со своим приятелем по кличке Алик бывший велосипедист и кикбоксер Куликов сколотил банду, которая в основном состояла из таких же спортсменов. Бандиты занялись рэкетом: подмяли под себя мелких коммерсантов Вурнар и взяли под контроль несколько городских предприятий.

Куликова задержали после того, как из-за машины он расправился с семьей из Дагестана — задушил мужичину и двух его маленьких дочек, четырех и шести лет. Суд приговорил его к пожизненному сроку, после чего осужденного отправили в «Бутырку» дожидаться этапа на зону.

«Что делать?» — «Беги!»

К новому сокамернику Железогло и Безотечество отнеслись с подозрением и в свои планы его посвящать не спешили. Дождавшись, когда Куликов уснет, заговорщики отправились на разведку. Через подземный ход им удалось выйти в тюремный двор, прогуляться по подсобным помещениям и даже подойти к воротам, на которых висел прочный замок.

По воспоминаниям Железогло, часовых на вышках не было, собак во дворе они тоже не заметили. Прихватив из прачечной камуфляжные куртки и кепки, арестанты спрятали их в подвале и вернулись в камеру. Там их ждал сюрприз — бодрствовавший Куликов в перепачканной робе.

Куликов делал вид, что спит, а сам проверял нас. Мы вылезли, ушли. Он полежал, подпрыгнул, тоже собрал свои вещи и смотался. Только он пошел в другую сторону, в неправильную, запутался и скоро вернулся в камеру Владимир Железогло осужденный

Догадавшись, что задумали Железогло и Безотечество, Куликов уговорил их взять его с собой. И даже сумел найти тысячу долларов, которую заговорщики заплатили одному из надзирателей за пожарный план «Бутырки». Еще одну карту тюрьмы им передали арестанты из соседней камеры. На разведку и доработку плана побега ушло несколько ночей.

Сорок пять метров ползком, и путь преграждает каменная стена городского коллектора. Они проломили ее и выбрались в заброшенную канализацию. В этом месте им пришлось повозиться несколько дней. По всем правилам подземных работ они укрепили потолок штольни и вырыли для себя небольшую землянку Вадим Михайлов диггер

Чтобы охранники не заподозрили неладное, арестанты, возвращаясь в камеры, всякий раз стирали свои испачканные робы в умывальнике и надевали их мокрыми на тело, чтобы те быстрее высохли. На побег они решились в ночь на 5 сентября 2001 года: пользуясь картами, Железогло, Безотечество и Куликов вышли по трубам за пределы тюрьмы.

Затем они выбрались из подземного люка — и оказались на воле, причем в таком месте, где их никто не заметил.

Легендарный роман Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» отдыхает! Считаю этих людей специалистами высокого класса. Мне сложно представить, как можно рассчитать все так точно, чтобы выбраться за пределы «Бутырки» в неприметном месте Вадим Михайлов диггер

Переодевшись в гражданскую одежду, которую беглецы заранее достали и спрятали в своей камере, они отправились на площадь Трех вокзалов и попытались найти шофера, который вывез бы их из Москвы. Но денег у беглецов не было, а на предложенный в качестве оплаты старый магнитофон Железогло никто из таксистов не польстился.

Зато на странную троицу обратил внимание милиционер, который потребовал документы. Железогло заявил, что они идут из бани, и назвал первый пришедший ему в голову адрес в Москве. Его примеру последовал Куликов, а Безотечество растерялся и заявил стражу порядка, что он из Сибири.

Тогда сержант решил забрать его в отдел — до момента, пока друзья не принесут его паспорт.

Безотечество ко мне подходит и шепчет: «Что делать?» Я ему говорю: «Отойди в сторону и беги». Он перебежал через дорогу, милиционер за ним, свистел, кричал. Так мы расстались с Борей Владимир Железогло осужденный

«Арестанты имитировали обвал»

Продолжив свой путь, Железогло и Куликов поймали попутку — водитель согласился за магнитофон подбросить их до МКАД. Оттуда в грузовике с кирпичами беглецы добрались до Серпуховского района Подмосковья, где в деревне Липицы жила 40-летняя двоюродная сестра Куликова.

Приходу незваных гостей женщина была не слишком рада: она впустила и накормила их, но оставить у себя категорически отказалась. В итоге преступникам пришлось обустроить себе землянку в окрестном лесу. Тем временем в Москве полным ходом шли следственные действия для поимки беглецов.

Сотрудник МВД осматривает землянку, в которой жили Анатолий Куликов и Владимир Железогло

Пропажу в «Бутырке» обнаружили около семи утра 5 сентября: проверяя камеры, надзиратель не увидел в 76-й ни одного человека. Узнав, что в тюрьме произошел побег, остальные арестанты начали громко ликовать — чтобы их успокоить и не допустить бунта, в СИЗО прибыл спецназ.

Обнаружив лаз в полу, сотрудники тюрьмы спустились по нему в подвал, но их попытки понять, каким путем ушли арестанты, не увенчались успехом. Поначалу сотрудники правоохранительных органов надеялись, что беглецы заблудились и отсиживаются где-то под землей.

Но привлеченные к поискам столичные диггеры утром следующего дня вывели оперативников к люку в районе Горлова тупика, на территории приемника-распределителя для бомжей, примыкавшего к Дворцу культуры столичного главка МВД.

Нам потребовался всего час, чтобы выйти на след сбежавших. Могу сказать, что это были профессионалы высочайшего класса. Путь от камеры до свободы занял всего лишь семьдесят метров. В день побега, выбравшись в коллектор, арестанты имитировали обвал, засыпав за собой проход. Поэтому милиционеры не могли напасть на их след так долго Вадим Михайлов диггер

Диггер спускается в катакомбы под Дворцом культуры ГУВД Москвы

«Мне повезло остаться живым»

В операции по поиску беглецов участвовали более 250 человек — но поначалу их работа не принесла результатов. Служебная собака вывела оперативников к Новослободской улице, где потеряла след. Дни сменяли недели, сообщения о подозреваемых приходили из разных регионов России, но все они не подтверждались при проверках.

Тогда правоохранительные органы решили объявить за помощь в поиске беглецов награду в 100 тысяч рублей

И это сработало: спустя несколько дней в милицию сообщили, что в лесу у деревни Липицы скрываются двое подозрительных мужчин. Позже Железогло говорил, что их сдали брат Куликова и его сосед.

Как бы то ни было, операция по задержанию беглецов была продумана до мелочей: их задержали на остановке автобуса, на которую они однажды вышли. Вскоре туда подъехал автобус. А затем из него внезапно выскочил десяток бойцов спецназа ГУИН «Факел», которые действовали столь стремительно, что Железогло и Куликов не успели ничего понять.

27 сентября мы пришли на встречу с братом Куликова, зашли за остановку. Тут граната взорвалась. Я попытался встать и упал. Больше я ничего не помню. Граната была газовая. Пришел в себя через три дня, открыл глаза, смотрю — нахожусь в изоляторе Владимир Железогло осужденный

Всего на воле Железогло и Куликов пробыли три недели. А вот судьба их третьего подельника, Бориса Безотечество, оставалась неизвестной на протяжении двух лет. Задержанные утверждали, что не имеют отношения к его исчезновению, но следователи подозревали, что беглецы могли расправиться с Борисом, а то и вовсе съесть его от голода.

Но в мае 2003 года Безотечество все-таки нашелся: истощавший и обессиливший от постоянного недоедания мужчина попался на краже в одном из поселковых магазинов Люберецкого района Подмосковья. Задержавший его участковый обнаружил при преступнике паспорт на имя жителя Рязанской области Алексея Баранова.

Однако отправленные в областной ГУВД отпечатки пальцев быстро прояснили истинную личность вора. Сегодня свой пожизненный срок Безотечество продолжает отбывать в колонии «Полярная сова», а Куликов — в «Черном дельфине». Железогло же отправили в колонию «Белый лебедь», где как склонного к побегам поместили под особый контроль.