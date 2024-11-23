Доходы Высоцкого: сколько он на самом деле зарабатывал на своих концертах

Основой статьей доходов Владимира Высоцкого были гонорары за концертные выступления. В суммарном отношении зарплата артиста в театре и суммы за кино- и телесъемки не шли с ними ни в какое сравнение.

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Ставка в театре

По словам одного из концертных импресарио Высоцкого Е. Гика, Владимир Семенович говорил, что его театральная ставка смехотворна (105 рублей в месяц). В 1980 году она была повышена, но осталась в пределах 250 рублей. Близкий друг Высоцкого Валерий Янклович называл такую цифру его театральной зарплаты до 1978 года, как 150 рублей.

Гонорары за киноработы и съемки на телевидении

За всю творческую биографию Высоцкий снялся в более чем 20 фильмах. Большинству из них была уготована непростая судьба – они были положены «на полку» и вышли на экраны только после смерти Владимира Семеновича.

Автор книги «Самоубийство Владимира Высоцкого. «Он умер от себя» Борис Соколов пишет, что за съемки «Арапа Петра Великого» Высоцкому выплатили самый высокий актерский гонорар – 3 540 рублей.

Артист имел возможность заработать и на зарубежном телевидении, когда его выпустили заграницу. К примеру, за телесъемки в Италии Высоцкий получил тысячу долларов. Соколов говорит, что этот гонорар был равноценен аналогичному заработку Марчелло Мастроянни.

За один съемочный день в культовом «Месте встречи изменить нельзя» Высоцкому, по признанию режиссера Станислава Говорухина, платили почти в 3,5 раза больше, чем полагалось.

Чтобы добиться столь высокого гонорара, Станислав Сергеевич вынужден был схитрить: отснял половину картины и пошел «сдаваться» кинематографическому руководству, которому сказал, что артист поставил условие - гонорар в 10 тысяч рублей. Ради Высоцкого ему пошли навстречу.

Доходы от концертов

Основным источником заработка Высоцкого была концертная деятельность, которой он начал заниматься с середины 1960-х годов. В 1970-х он гастролировал очень активно, давая подчас по несколько концертов в день.

Неофициальные выступления в НИИ, вузах и клубах считались «левыми», и концертами барда в итоге заинтересовался КГБ. Высоцкому пришлось даже давать показания следователю, который, к счастью, состава преступления в действиях автора и исполнителя не нашел.

По воспоминаниям импресарио Е. Гика, за концерт Высоцкий получал 150 рублей, еще 50 шли администратору. Билеты стоили по рублю. Доцент геофака МГУ Тюрин в своей книге писал, что студенты его университета под видом распространения лотерейных билетов ДОСААФ прибавляли к стоимости билета 10 копеек и таким образом он становился пропуском на выступление Высоцкого.

Официальной ставкой Высоцкого как эстрадного исполнителя, по словам ведущего концертов барда Николая Тамразова, были 11 рублей 50 коп.(впоследствии она была увеличена на 7,5 рублей). Тогда как неофициальный доход от одного концерта в последние годы жизни артиста мог доходить и до 500 рублей. С билетами мухлевали, часть их сжигали, чтобы не показывать в отчетах реальную прибыль от выступлений.

Как рассказывает биограф Высоцкого Б. Соколов, в 1979 году Владимир Семенович совершил концертное турне по Америке, где за каждый концерт получал по 3 тысячи долларов. Соколов, говоря о заработанной советским артистом сумме, приводил цифру в 45 тысяч долларов (около 225 000 рублей по курсу черного рынка). А импресарио Высоцкого в том туре Виктор Шульман в интервью сообщал о 34 тысячах за выступления в течение недели.

Официально Высоцкий был также лектором общества «Знание», и нередко его концерты проходили именно под этим «брендом». Имея 75-рублевый гонорар за одно выступление, Владимир Семенович за первые 30 дней узаконенного «лекторства» заработал 450 рублей – такого финансового уровня до него не достигал ни один академик-лектор. Тем не менее при таких солидных доходах капитал Высоцкий так и не сколотил: кроме трехкомнатной квартиры он, в сущности, ничего не имел.

Владимир Семенович очень любил модную одежду и автомобили, в последние годы – иномарки. Но и с последними расставался легко. Свои первые две машины – двадцать первую «Волгу» и «копейку» Высоцкий разбил (как потом и два «мерседеса»).

Привезенную Мариной Влади «Рено» он продал из-за дороговизны запчастей, такая же судьба постигла и BMW артиста.