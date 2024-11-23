День ангела: у кого именины 23 ноября

23 именины празднуют Александр, Алексей, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Прокоп, Родион, Серафим. Среди женщин День ангела отмечают Анна и Ольга.

Именины — это радостное событие. В этот день виновник торжества должен исповедаться и причаститься. Еще одно название именин — день духовного рождения, что накладывает на именинника определенные обязательства по празднованию. После службы в церкви гостей на именины приглашают необычным способом: с утра по домам разносят пироги, которые служат приглашением на вечернюю трапезу. Размер и начинка пирога отражают материальное положение именинника. Главное угощение вечера — большой пирог, который разламывают над головой виновника торжества. Крошки, осыпавшиеся из разлома, воспринимаются как символ благосостояния, аналогичный рису, которым осыпают молодоженов: чем больше крошек, тем выше благосостояние.

Верующие православной церкви в этот день чтут память святых апостолов Ераста, Родиона и еще четырех их братьев по вере. Учителем апостолов был святой Павел. Родион был не только учеником Павла, но и его родственником, сопровождавшим его в путешествиях. Во время распространения христианства на Балканах Родион был назначен епископом города Патары. Там он обратил в христианскую веру многих людей, чем вызвал гнев у язычников и они напали на него, избили и ранили ножом. Господь излечил раны Родиона. После этого он еще долго путешествовал с апостолом Петром. После его распятия Родион был обезглавлен.

Ераст был человеком высокого положения в Коринфе, однако, услышав проповеди Петра, он посвятил себя служению Богу. Свой духовный путь он начал в Иерусалимской церкви, а затем был назначен епископом в Панеаду, где служил до преклонных лет.

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