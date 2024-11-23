Почему только русские смогли разгромить непобедимую Квантунскую армию

Выросшая из дивизии и раздутая пропагандой до немыслимого мифа, Квантунская армия была самым мощным и многочисленным военным формированием за всю историю императорской Японии.

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Дивизия, изображавшая армию

Квантунская армия, вошедшая в историю как самая мощная и боеспособная армия императорской Японии, изначально была достаточно скромной по численности военной группировкой. Она формировалась на Квантунском (Ляодунском) полуострове, который отошёл к Японии после поражения России в войне 1904-1905 годов. В 1919 году в первую очередь для охраны расположенных тут военно-морских баз и Южно-Манчжурской железной дороги на полуостров из метрополии перебросили пехотную дивизию и 6 батальонов железнодорожной охраны. Общая численность этих подразделений к началу 1931 года составляла около 15 тысяч человек. Это на тот момент и была Квантунская армия.

Горстка завоевателей

Именно эта армия, по численности больше напоминавшая дивизию, стала главной ударной силой во время агрессии Японии против Китая, которая началась в сентябре 1931 года. Правда, из Японии «на подмогу» была переброшена ещё одна дивизия и пехотная бригада. А в Корее были приведены в полную боевую готовность ещё две дивизии. Таким образом, с Китаем, население которого на тот момент, по разным данным, составляло от 300 до 400 миллионов человек, предлагалось воевать группировке из нескольких десятков тысяч солдат.

Мало того, за какие-то полгода небольшая Квантунская армия оккупировала огромные территории Северо-Восточного Китая, на которых было создано марионеточное государство Манчжоу-Го. Многократно превосходящие японские военные силы китайские войска так и не смогли организовать достойного сопротивления.

Горе разделённым

Впрочем, успехи Квантунской армии объяснялись не столько её высокой боеспособностью, сколько слабостью противника. Китай на тот момент переживал один из драматичных периодов своей истории. Часть его территории контролировала Китайская коммунистическая партия, а другую, большую, часть - сторонники национальной партии (Гоминьдан) во главе с Чан Кай-ши. Кроме того, правитель Манчжурии Чжан Сюэ-лян не подчинялся ни той, ни другой стороне. Японское командование грамотно использовало эти факторы и сумело взять под контроль огромные территории Северо-Восточного Китая с помощью, в общем-то, горстки военных.

Оккупационный аппетит приходит во время войны

Однако аппетиты на захват территорий у императорской Японии росли. А вместе с ними росла и численность Квантунской армии. К 1938 она уже состояла из 8 дивизий (около 200 тысяч человек), а в 1940— из 12 дивизий (около 300 тысяч человек). В 1941—43 годах в Маньчжурии и Корее насчитывалось 15—16 японских дивизий общей численностью около 700 тысяч человек. Согласно плану «Кантокуэн», эти войска располагались в Манчжурии и Корее, выжидая удобного случая для начала боевых действий против СССР. Интересно, что Советский Союз в самые тяжёлые периоды Великой Отечественной войны сохранял у своих дальневосточных границ войсковую группировку примерно равную японским вооружённым силам на этой территории.

Непобедимая Квантунская

В 30-е годы двадцатого века в Японии культивировался миф о непобедимой Квантунской армии, захватывавшей для империи огромные территории. Служить в ней считалось почётным, а офицеры, попавшие сюда, очень часто делали быструю и успешную карьеру. Многие военачальники, в том числе маршал Жуков отмечали, что воинственный дух армии в этот период был весьма высок. Японцы зачастую дрались до последнего, предпочитая самоубийство плену. Однако столкновения с советскими войсками у озера Хасан и, особенно, на реке Халхин-Гол в 1939 году показали, что непобедимость Квантунской армии - обычное пропагандистское клише. Именно достойный отпор на Халхин-Голе стал одной из причин того, что японцы так и не решились напасть на СССР в 1941-1945 годах.

Бесславный конец

К 1945 году в Квантунскую армию входило 7 армий, две воздушные армии и Сунгарийская военная флотилия. Кроме того, ей были оперативно подчинены армия Маньчжоу-Го, войска Внутренней Монголии (князя Де Вана) и Суйюаньская армейская группа. Всего в составе Квантунской армии и подчинённых ей войск насчитывалось 1 миллион 320 тысяч солдат и офицеров, 1155 танков, 6260 орудий, 1900 самолётов и 25 кораблей.

Японские военные располагали также бактериологическим оружием, которое собирались применить против советских вооруженных сил.

Существует точка зрения, что к тому времени это была уже далеко не та отборная армия, которая успешно громила китайские войска в 30-е годы. Некоторые её самые боеспособные подразделения были переброшены на острова в Тихом океане, где были уничтожены войсками США и их союзников. Большая часть вооружений японцев было разработано в 30-е годы и к тому времени устарело. Например, советские военные специалисты отмечали, что у противника практически не было автоматов.

Как бы там ни было, это была самая боеспособная армия Японии на тот момент. Не случайно существовал даже план эвакуации императорской семьи в Корею на случай захвата армией США Японских островов.

Однако противостоять советским войскам, прошедшим 4-летнюю школу самой ожесточённой в мировой истории войны Квантунская армия, конечно, не могла. За три с небольшим недели она была полностью разгромлена, потеряв убитыми 84 тысячи человек. В плен сдалось 640 тысяч японских солдат и офицеров. Потери советской стороны составили 12 тысяч человек.

Отчаяние императора

Распространена точка зрения, что Японию к капитуляции вынудили атомные бомбардировки. Однако некоторые эксперты, в том числе американские, считают, что оставшись без Квантунской армии, император понял бессмысленность дальнейшего сопротивления. Ещё в 1965 году историк Гар Алперовиц заявлял, что атомные удары по Японии не имели большого военного значения.

Английский исследователь Уорд Уилсон в недавно опубликованной книге «Пять мифов о ядерном оружии» также приходит к выводу, что на решимость японцев сражаться повлияли отнюдь не американские бомбы.