Кодекс пирата: как на самом деле «джентльмены удачи» делили добычу

Сейчас для обозначения пиратов используют много синонимов: флибустьеры, буканьеры, корсары, каперы и приватиры. Строго говоря, лишь первые два обозначения соответствуют действительности, остальные термины обозначают частных лиц на службе государства, грабящих корабли враждебных держав.

Флибустьерами называли морских разбойников, промышлявших грабежом испанских кораблей и колоний в Америке, термин пришёл из голландского языка, где обозначает вольного добытчика. Буканиры/буканьеры – это английское обозначение флибустьеров, пошедшее от искажённого французского обозначения бродячих охотники на одичавших коров и свиней на Больших Антильских островах, которые, в свою очередь получили прозвище от названия решётки для копчения мяса.

Приватиры/каперы/корсары – работали на государство, получая от государя каперское свидетельство. Грабить они могли не всех подряд, а лишь торговые суда и прибрежные селения враждебного государства. Добычу, до 90%, они сдавали в казну. Самым известным корсаром был сэр Френсис Дрейк, он стал юнгой 12 лет стал на торговом корабле, владельцем которого был его дальний родственник. Он завещал Дрейку судно и тот в 18 лет стал капитаном. Дрейк был суперуспешным корсаром, Джон Мейнард Кейнс в статье «Экономические возможности наших внуков» писал, что первые иностранные инвестиции в Великобританию сделал именно Дрейк, привезя в 1580 году огромные сокровища, отнятые у испанцев.

Свои корсары были и у Ивана Грозного. В период Ливонской войны он создал на Балтике корсарский флот под руководством датского подданного немецкого происхождения Кирстена Роде. Балтийские корсары успели захватить 22 судна с товарами на общую сумму 0,5 млн ефимков (так в России называли серебряный талер).

Как они жили?

Вопреки общему мнению, жизнь пиратов была строго регламентирована. На судне запрещались азартные игры, драки, пьянство. Невыполнение приказов строго каралось. За появление на борту женщины виновника ждало повешение. Самовольно покинувший корабль или своё место во время сражения, приговаривался к смерти или высадке на необитаемый остров.

При наборе команды капитан составлял договор, где прописывались все аспекты совместного промысла. Базировались пираты на островах, часто создавая своеобразные «республики», наиболее известная из которых – Тортуга. Действовал неписаный кодекс поведения и на суше, регулировавший жизнь морских разбойников. Своих денег пираты не чеканили, предпочитая пользоваться награбленными, не только пиастрами.

Известный пират и писатель Александр Эксквемелин, «подрабатывающий» морским разбоем в 1667 - 1672 годах, в книге «Пирaты Америки» писал, что джентльмены удачи помогают друг другу. Если у пирата ничего нет, его снабжают необходимым, ожидая оплаты длительное время. Суд над членами пиратского братства вершили сами, рассматривая каждый случай индивидуально. Капитан корабля был фигурой неприкосновенной, его власть была абсолютной, до тех пор, пока он не допускал ошибку в глазах команды, которая могла и жизни за это лишить.

Равенство и братство не распространялось на делёж добычи. Не участвовавшие непосредственно в битве члены команды получали меньше собратьев. Владелец судна получал половину всей добычи. Капитану полагалось 2-3 доли, его помощники получали по 1,75 доли; новички, впервые участвовавшие в бою, довольствовались четвертью доли. Причём, сначала добычу складывали в общую кучу. После чего капитан проводил распределение, учитывая необходимость иметь деньги на ремонт судна, пополнение запасов провизии, пороха, пуль и ядер.

Трофейного оружия делёж не касался – всё, что взял в бою, твоё. За тяжёлые ранения полагалась компенсация, порядка 400 дукатов. Известный английский мореплаватель и пират Генри Морган диверсифицировал выплаты: правая рука стоила 600 песо, левая рука или правая нога - 500 песо, за потерю левой ноги полагалось 400 песо, глаза - 100 песо. В 1600 году один песо был равен примерно 50 современных фунтов стерлингов. Медикаменты и врачебная помощь ценились очень высоко. Даже беспощадный к противникам Чёрная Борода для своей команды добыл трёх врачей.

Желавший «завязать» с пиратством должен был выплатить команде 10 000 в любой валюте.