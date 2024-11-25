В Калифорнии на пляже нашли мертвое тело «рыбы судного дня». Так называют длинную рыбу-ремень, которая, согласно японским легендам, сулит землетрясения, цунами и несчастья.

Длина найденного сельдяного короля, также известного как рыба-ремень достигает 2,7-3 метра. За последние несколько месяцев это уже третий случай выброса на берег такой рыбы в штате – первую длиной 3,7 метра нашли в августе в Сан-Диего, а вторую в полуразложившемся состоянии – в сентябре на пляже в Хантингтон-бич. Всего же с момента начала регистрации в 1901 году в Калифорнии была зафиксирована 21 особь.

Ремнерыба – самая длинная костная рыба, может вырасти до восьми метров. Она крайне редко попадается людям на глаза, потому что живет на глубине от 200 до 1000 метров. В 2019 году ученые решили провести исследование, действительно ли существует связь между 336 появлениями «рыбы судного дня» и 221 землетрясением в Японии, но события совпали лишь один раз, пишет IFL Science.

Ранее в этом месяце на Филиппинах была найдена туша неопознанного морского существа, похожего на гигантского ската. На Аляске на берег выбросило мертвого гигантского финвала (сельдяного кита) длиной более 14 метров.