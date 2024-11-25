Почему Суворов был отправлен в отставку и попал под полицейский надзор

295 лет назад, 24 ноября 1729 года (согласно другой версии, 1730 года), родился великий русский полководец Александр Суворов. Его победы позволили существенно расширить границы Российской империи в Северном Причерноморье. Суворов всегда ценил и берёг своих солдат, а они отвечали ему искренним уважением и преданностью. Он до сих пор служит примером для новых поколений российских военнослужащих. О важнейших достижениях великого полководца и исторических мифах о его жизни в интервью RT рассказал заместитель директора Государственного мемориального музея А.В. Суворова по научной работе Александр Лукинский.

© Александр Суворов. Литография 1828 г.

— В исторических работах часто можно найти утверждения, что к военной карьере Александр Суворов готовился с раннего детства. Почему он избрал себе такой путь и какие препятствия ему для этого пришлось преодолеть?

— Запись дворян на службу была общей практикой в XVIII веке. Причём военная служба не мешала службе на гражданских должностях. Например, отцу Александра Васильевича Суворова воинские звания не мешали быть прокурором. Военные служили и послами, и наместниками.

В общем, то, что молодой дворянин, достигший 13-летнего возраста, подавал заявление о зачислении его на военную службу, было совершенно естественно. Так поступил и Александр Суворов, подавший прошение о зачислении его в элитный лейб-гвардии Семёновский полк. Но, поскольку 13-летний юноша не обладал должным набором знаний, навыков и умений, он был отправлен в так называемый домовой отпуск. А в 18 лет явился на действительную военную службу.

Что касается раннего детства Суворова, то о нём у нас, к сожалению, сохранилось очень мало достоверных данных. Часто пишут, что он был хилым и болезненным мальчиком. Но на самом деле подтвердить это какими-то данными, исходящими от его современников, невозможно.

— Как началась военная карьера Александра Суворова и быстрым ли было его продвижение по службе?

— Несколько лет Суворов выполнял различные поручения командования — например, в 1752 году съездил в качестве дипломатического курьера в Дрезден и Вену. В 1754 году ему был присвоен первый офицерский чин — поручика. Россия как раз начинала готовиться к войне с королём Пруссии Фридрихом II. Офицерский состав русской армии после достаточно длительного периода отсутствия масштабных конфликтов успел состариться, и было принято решение о его омоложении — в частности, за счёт перевода в армейские офицеры сержантского состава гвардии. И в эту волну попал Суворов.

Но сразу на строевую службу Александра Суворова не назначили. Его отец в это время был членом военной коллегии и решил направить сына для ускоренного продвижения в чинах по военно-административной лестнице. Поэтому будущий великий полководец, выполняя волю родителя, некоторое время занимался вопросами снабжения и кадрового обеспечения войск. И это дало свой эффект. Если большинство бывших однополчан Александра Суворова в начале Семилетней войны были только капитанами, то он — уже премьер-майором.

— Каким был первый боевой опыт Александра Суворова и насколько успешным он оказался?

— Первый боевой опыт Суворов получил во время Семилетней войны, в июле 1759 года. Это была небольшая кавалерийская стычка с прусскими драгунами. Ну а первым большим сражением для него стала битва под Кунерсдорфом в августе 1759 года. Вообще, в Семилетнюю войну Александр Суворов прославился как командир лёгких кавалерийских отрядов, которые тогда называли партизанскими. Они выполняли специальные задания командования — например, разведывательные.

Служба в кавалерии позволила Суворову завоевать блестящую личную репутацию способного командира. Но после завершения Семилетней войны его военная карьера с кавалерией больше никогда связана не была. Он командовал Астраханским и Суздальским пехотными полками. Екатерина II оценила его как решительного офицера и стала продвигать по службе.

— Какую роль сыграл Суворов в событиях, которые привели к разделам Речи Посполитой?

— В 1769 году Россия решила ввести войска в Речь Посполитую для защиты православного населения. Там существовала традиция, позволяющая любому богатому дворянину нанять личное войско и бунтовать против королевской власти. Очередное такое восстание началось в 1768 году. В нём участвовали радикальные католики, требовавшие отменить ряд законов и ограничить права православных подданных Речи Посполитой. А русская армия выступила на стороне королевской власти и православного населения.

© Фельдмаршал Александр Суворов, гравюра Иоганна Иеронимуса Лещенкохля

Территория Речи Посполитой была поделена на насколько секторов. Войсками в одном из них командовал Суворов, быстро реагировавший на выступления польских радикалов и на появление иностранных наёмников. Взятие Суворовым в 1772 году захваченного ранее мятежниками Краковского замка стало одним из основных факторов, приведших к поражению участников восстания и, соответственно, к первому разделу Речи Посполитой.

Что же касается событий 1794 года, когда во время Варшавского восстания поляки вырезали ничего не подозревавших солдат русского гарнизона, то роль Суворова в подавлении этого восстания уже была основной. Он со своим корпусом находился на территории современной Украины и получил приказание выдвинуться в Польшу. Суворов взял штурмом пригород Варшавы Прагу, где фактически находился центр восставших, после чего оно закончилось. За это Екатерина II произвела его в генерал-фельдмаршалы. Позже произошёл третий, финальный раздел Речи Посполитой.

Но все три раздела были политическими решениями, а Суворов политикой интересовался мало, его дело было командовать войсками на поле боя. Ввиду важности дипломатической составляющей процесса разделов роль Суворова можно оценить как значительную, но не решающую: решающую роль играли дипломаты и монархи России, Австрии и Пруссии.

— Каковы были главные достижения Суворова в ходе войн с Турцией и при обустройстве южных границ России?

— Если говорить о Русско-турецкой войне 1769—1774 годов, то к моменту прибытия на театр боевых действий Суворова она шла уже около пяти лет. Суворов получил назначение в армию, которой командовал Пётр Румянцев.

После прибытия на дунайский театр боевых действий Александр Васильевич взял крепость Туртукай и командовал обороной поста Гирсово. А в 1774 году он совместно с Михаилом Каменским одержал победу в решающем сражении всей кампании — битве при Козлуджи. После этого Турции пришлось подписать с Россией Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

Что же касается Русско-турецкой войны 1787—1791 годов, то основа хода её боевых действий — это победы Суворова на Кинбурне, под Фокшанами, на Рымнике и взятие им Измаила. Но решающим в войне стало Мачинское сражение, победу в котором одержал Николай Репнин — в каком-то смысле соперник Александра Васильевича. Суворова под конец войны перевели командовать войсками на шведской границе. Победы, которые одержал Александр Васильевич, были блестящими, но они носили локальный характер. В войне 1768—1774 годов он воевал меньше, но сыграл более важную роль в её завершении.

— Екатерина II ценила Александра Суворова и продвигала его по службе, а как сложились отношения полководца с её сыном — Павлом I?

— История отношений Павла I с Суворовым у нас очень сильно мифологизирована. Будущий император познакомился с Александром Васильевичем во время Краcносельских манёвров в 1765 году. После этого они встречались в Санкт-Петербурге и в императорских и великокняжеских резиденциях Павла. Документами о содержании их общения мы, к сожалению, не располагаем. Но когда Павел взошёл на престол, он говорил, что Суворова знает уже давно.

Павлу ситуация, сложившаяся в стране во время правления его матери, не нравилась, и, став императором, он инициировал масштабные реформы. Меняя систему государственного управления и командования русской армией, он ополчился в том числе на привилегии генералитета. Военачальники, включая Суворова, имели возможность принимать многие решения, в том числе кадровые, не советуясь с императором, и имели собственные огромные штабы. Павлу это не нравилось. Он резко сократил численность штабов и полномочия генерал-фельдмаршалов. Он считал, что только император имеет право, например, решать, кому быть офицером или служить на определённой должности, а военачальники могут лишь готовить для него представления.

Суворов как человек, имевший право на исключительные привилегии, был с действиями Павла не согласен. Столкнулись два темпераментных человека, и это привело к конфликту. В итоге Суворов написал императору, что инспектором быть не хочет, а раз войны нет, то и в армии ему делать нечего. За это он и был отправлен в отставку. Суворова выслали в его имение. На некоторое время за ним был установлен полицейский надзор.

Чтобы понять суть происходящего, нужно разобраться в историческом контексте. Павел I осознавал, что в Санкт-Петербурге по отношению к нему существует оппозиция, представляющая для него опасность. Поэтому любое сопротивление его воле он расценивал как угрозу. Разобравшись, что от Суворова никакой угрозы не исходит, он остыл и надзор приказал снять. В дальнейшем, назначая Александра Васильевича командующим русским корпусом, следующим в Италию, Павел дал понять, что, хотя Суворов был не прав, он и сам погорячился.

Можно ли сказать, что Павел ненавидел Суворова? Нет, такого не было. Был конфликт на почве взглядов относительно организации армии. Мнение Павла оказалось решающим, так как он был монархом.

— При каких обстоятельствах Суворов возглавил российский корпус в Итальянском и Швейцарском походах и как он проявил себя на европейском театре боевых действий?

— Когда Суворова отправляли в Италию на войну против французов, его корпус формально считался вспомогательным, так как у австрийцев на полуострове было в два-три раза больше войск. Прибыв в Вену, Суворов получил звание фельдмаршала Австрийской империи, чтобы иметь право отдавать команды австрийским генералам. Он одержал ряд крупных побед — в частности, на реке Адда и реках Тидоне и Треббия, в битве при Нови. К концу августа 1799 года Суворов занял всю Северную Италию. За четыре месяца он сделал то, на что Наполеону Бонапарту до этого понадобилось два года. За всё время Революционных войн никто больше не проявил такой высокой результативности.

Армия революционной Франции была очень высокоэффективной для своего времени. И победа над таким противником в очередной раз подтвердила, что Суворов действительно выдающийся полководец.

© оржественный прием фельдмаршала Суворова в Милане, художник Адольф Иосифович Шарлемань

Командуя объединёнными войсками, Александр Васильевич проявил себя как тонкий психолог. Он зародил дух соперничества между русскими и австрийскими частями, заставляя австрийцев доказывать, что они в бою не хуже. Русские же солдаты и офицеры верили Суворову и любили его, проявляя фанатическую самоотдачу.

Александр Васильевич мог двинуться в Южную Францию и, если бы сделал это, с большой вероятностью дошёл бы потом до Парижа. Но австрийские союзники не позволили ему этого. Суворова отправили в Швейцарию. Там ему добиться военной победы по ряду независящих от него обстоятельств не удалось. Русские войска оказались в окружении, но он смог вывести их из этой сложнейшей ситуации.

— Какое место Суворов занимает в истории отечественного военного дела и как он повлиял на развитие России?

— Суворов обобщал военный опыт, полученный как из книг, так и на поле боя. Когда во Франции произошла революция, Александр Васильевич внимательно изучал и анализировал поступающие ему известия, чтобы адаптировать своё управление войсками под эти новые веяния. Он всю жизнь беспрерывно совершенствовался.

После смерти Суворов превратился в полубылинного персонажа, жившего в народной памяти. Первое по-настоящему научное исследование его наследия в сфере военного искусства провёл в середине XIX века Дмитрий Милютин. После Октябрьской революции Суворов примерно на 20 лет был забыт. О нём снова вспомнили и начали изучать, как и других великих русских полководцев, только при Иосифе Сталине. Был учреждён орден Суворова как высшая полководческая награда, стали издаваться связанные с Александром Васильевичем документы. Изучение его наследия вышло на качественно новый уровень. Но в ХХ веке военное дело очень сильно изменилось, и вклад Суворова стало сложно воспринимать как методический материал. Его идеи были больше применимы при воспитании войск. Сегодня он воспринимается как один из наших великих предков.