25 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

25 ноября в России отмечают День военного миротворца и День якутского эпоса Олонхо. В мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Православные вспоминают святого Иоанна Милостивого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День российского военного миротворца

Праздник был установлен в 2016 году. Датой выбрали день, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке, — 25 ноября 1973 года.

За время своего существования миротворческий контингент России успел принять участие в десятках миссий как на территории бывшего СССР, так и в более отдаленных регионах. Миротворцы отправляются в горячие точки и выступают посредниками при переговорах, наряду с местной полицией охраняют правопорядок и оказывают гуманитарную помощь населению.

День Олонхо в Якутии

Олонхо — самый крупный жанр якутского фольклора, возникший в глубокой древности. Этим термином обозначают как отдельные сказания, так и эпическую традицию в целом. Поэмы, длина которых составляет в среднем 10-15 тысяч строк, исполняются народными сказителями без музыкального сопровождения.

На официальном уровне праздник ЮНЕСКО объявило Олонхо шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Какие еще праздники отмечают в России 25 ноября

День домашней кухни;

День гармониста.

Праздники в мире

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

25 ноября 1960 года в результате расправы со стороны полиции ушли из жизни политические активистки сестры Мирабаль, участницы движения против диктатуры Рафаэля Трухильо в Доминикане.

В 1993 году ООН приняла резолюцию об искоренении неправомерных действие в отношении женщин. Через шесть лет это решение закрепили памятным днем.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 ноября

День домашней кухни;

День гармониста;

День пресыщения;

День эвакуации в Нью-Йорке;

День учителя в Индонезии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского

Согласно преданию, святой Иоанн родился на Кипре в VI веке. По воле родителей он вступил в брак, но потеряв жену и детей, стал иноком и прославился своими духовными подвигами. Через некоторое время император Ираклий поставил святого главой патриаршей кафедры в Александрии.

Свое служение Иоанн посвятил борьбе с еретиками и помощи нуждающимся. Он провел перепись всех нищих и убогих в Александрии и организовал для них ежедневное бесплатное питание. Кроме того, Иоанн регулярно беседовал с прихожанами и решал их споры, а также посещал больницы. Когда войско императора потерпело разгромное поражение в войне с персами, Иоанн выделил большую часть церковной казны на выкуп пленных. За эти дела его и прозвали Милостивым.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 ноября

День памяти пророка Ахии Силомлянина;

День памяти преподобного Нила Постника;

День памяти преподобного Нила Мироточивого;

Празднование в честь иконы Божией Матери «Милостивая».

Приметы на 25 ноября

По народному календарю, 25 ноября — день Ивана Снежного. В старину замечали, что к этому времени на землю ложился снежный покров, который не таял до весны.

Мороз 25 ноября предвещает раннюю весну.

Облака низко плывут — к похолоданию.

Изморось с утра — к ночным заморозкам.

Кто родился 25 ноября

Широкую славу актрисе принесла роль в драме «Председатель». За ней последовали яркие работы в картинах «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар» и «Бриллиантовая рука» — многие фразы героини Мордюковой стали крылатыми: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!» и другие.

Также она снималась в фильмах «Русское поле», «Возврата нет», «Они сражались за Родину», «Родня», «Вокзал для двоих».

Лопе де Вега (1562-1635)

Испанский драматург, поэт и писатель за свою жизнь создал около двух тысяч пьес, из которых до нас дошли лишь 426 штук. Среди самых известных: «Собака на сене», «Учитель танцев», «Раба своего возлюбленного».

Кто еще родился 25 ноября