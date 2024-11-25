25 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
25 ноября в России отмечают День военного миротворца и День якутского эпоса Олонхо. В мире празднуют Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Православные вспоминают святого Иоанна Милостивого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 ноября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День российского военного миротворца
Праздник был установлен в 2016 году. Датой выбрали день, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке, — 25 ноября 1973 года.
За время своего существования миротворческий контингент России успел принять участие в десятках миссий как на территории бывшего СССР, так и в более отдаленных регионах. Миротворцы отправляются в горячие точки и выступают посредниками при переговорах, наряду с местной полицией охраняют правопорядок и оказывают гуманитарную помощь населению.
День Олонхо в Якутии
Олонхо — самый крупный жанр якутского фольклора, возникший в глубокой древности. Этим термином обозначают как отдельные сказания, так и эпическую традицию в целом. Поэмы, длина которых составляет в среднем 10-15 тысяч строк, исполняются народными сказителями без музыкального сопровождения.
На официальном уровне праздник ЮНЕСКО объявило Олонхо шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Какие еще праздники отмечают в России 25 ноября
- День домашней кухни;
- День гармониста.
Праздники в мире
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
25 ноября 1960 года в результате расправы со стороны полиции ушли из жизни политические активистки сестры Мирабаль, участницы движения против диктатуры Рафаэля Трухильо в Доминикане.
В 1993 году ООН приняла резолюцию об искоренении неправомерных действие в отношении женщин. Через шесть лет это решение закрепили памятным днем.
Какие еще праздники отмечают в мире 25 ноября
- День домашней кухни;
- День гармониста;
- День пресыщения;
- День эвакуации в Нью-Йорке;
- День учителя в Индонезии.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
Согласно преданию, святой Иоанн родился на Кипре в VI веке. По воле родителей он вступил в брак, но потеряв жену и детей, стал иноком и прославился своими духовными подвигами. Через некоторое время император Ираклий поставил святого главой патриаршей кафедры в Александрии.
Свое служение Иоанн посвятил борьбе с еретиками и помощи нуждающимся. Он провел перепись всех нищих и убогих в Александрии и организовал для них ежедневное бесплатное питание. Кроме того, Иоанн регулярно беседовал с прихожанами и решал их споры, а также посещал больницы. Когда войско императора потерпело разгромное поражение в войне с персами, Иоанн выделил большую часть церковной казны на выкуп пленных. За эти дела его и прозвали Милостивым.
Какие еще церковные праздники отмечают 25 ноября
- День памяти пророка Ахии Силомлянина;
- День памяти преподобного Нила Постника;
- День памяти преподобного Нила Мироточивого;
- Празднование в честь иконы Божией Матери «Милостивая».
Приметы на 25 ноября
По народному календарю, 25 ноября — день Ивана Снежного. В старину замечали, что к этому времени на землю ложился снежный покров, который не таял до весны.
- Мороз 25 ноября предвещает раннюю весну.
- Облака низко плывут — к похолоданию.
- Изморось с утра — к ночным заморозкам.
Кто родился 25 ноября
Нонна Мордюкова (1925-2008)
Широкую славу актрисе принесла роль в драме «Председатель». За ней последовали яркие работы в картинах «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар» и «Бриллиантовая рука» — многие фразы героини Мордюковой стали крылатыми: «Наши люди в булочную на такси не ездят!», «Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!» и другие.
Также она снималась в фильмах «Русское поле», «Возврата нет», «Они сражались за Родину», «Родня», «Вокзал для двоих».
Лопе де Вега (1562-1635)
Испанский драматург, поэт и писатель за свою жизнь создал около двух тысяч пьес, из которых до нас дошли лишь 426 штук. Среди самых известных: «Собака на сене», «Учитель танцев», «Раба своего возлюбленного».
Кто еще родился 25 ноября
- Гаспар Ульель (1984-2022) — французский актер;
- Кристина Эпплгейт (53 года) — американская актриса;
- Артур Гаспарян (62 года) — советский и российский журналист.