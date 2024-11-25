Девочка раскрыла постыдный секрет отца благодаря школьной подруге

Девочка подружилась в школе с похожей на нее одноклассницей и только через несколько лет узнала, что это ее единокровная сестра. Свой постыдный секрет отец девочек раскрыл на форуме Reddit.

© Lenta.ru

По словам мужчины, в молодости он однажды выпивал в компании своей уже бывшей жены, коллеги и его супруги. Под воздействием алкоголя они занялись групповым сексом, после чего обе женщины забеременели. Пользователь Reddit отметил, что до этого момента коллега и его жена никак не могли зачать ребенка. Они сделали вывод, что настоящим отцом ребенка стал не коллега, а автор поста, но решили не акцентировать на этом внимание.

После мужчине с семьей пришлось переехать в другое место по работе, однако через несколько лет они вернулись. Дочь автора поста пошла в новую школу и вскоре рассказала ему о своей однокласснице, выглядевшей почти как ее близнец. Мужчина сразу узнал в описании школьной подруги своего ребенка от случайного секса, но не стал говорить дочерям правду.

Сейчас, как говорится в посте, девочки уже выросли, поэтому их отец больше не видит смысла скрывать от них правду. Хотя, как отмечает, мужчина, он уверен, что сестры знают все и без его откровений.

Ранее сообщалось, что в городе Чикаго, США, мужчина, выросший в приемной семье, узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни. По его мнению, их встрече поспособствовал Бог.