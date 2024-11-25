Чем занимался Ермак до покорения Сибири

Ермак: чем он занимался до покорения Сибири
Личность Ермака уже давно обросла легендами. Порой не ясно, историческая ли это фигура или мифологическая. Мы достоверно не знаем, откуда он родом, кто по происхождению и зачем отправился покорять Сибирь?
Атаман неизвестных кровей
«Родом неизвестный, душой знаменитый» Ермак по-прежнему таит для исследователей много загадок, хотя версий его происхождения хоть отбавляй. Только в Архангельской области родиной Ермака себя называют как минимум три деревни. Согласно одной из гипотез, покоритель Сибири – уроженец донской станицы Качалинской, другая находит его родину в Перми, третья – в Бирке, расположенной на Северной Двине. Последнюю подтверждают строки Сольвычегодского летописца:
«На Волге казаки, Ермак атаман, родом з Двины з Борку разбили государеву казну, оружие и порох и с тем поднялись на Чусовую».
Существует мнение, что Ермак родом с вотчин промышленников Строгановых, ушедший впоследствии «полевать» (вести вольную жизнь) на Волгу и Дон и вступивший в казачество. Однако последнее время все чаще слышаться версии о благородном тюркском происхождении Ермака. Если обратиться к словарю Даля, то мы увидим, что слово «ермак» имеет тюркские корни и означает «малый жернов для ручных крестьянских мельниц».
Некоторые исследователи предполагают, что Ермак – это разговорный вариант русского имени Ермолай или Ермила. Но большинство уверены, что это не имя, а прозвище данное герою казаками, и происходит оно от слова «армак» – большой котел, используемый в казачьем быту.
Слово Ермак, употребляемое как кличка, нередко встречается в летописных источниках и документах. Так, в Сибирском летописном своде можно прочесть, что при закладке Красноярского острога в 1628 году участвовали атаманы тобольские Иван Федоров сын Астраханев и Ермак Остафьев. Не исключено, что Ермаками моли называть многих казацких атаманов.
Была ли у Ермака фамилия, достоверно не известно. Однако встречаются такие варианты его полного имени, как Ермак Тимофеев, либо Ермолай Тимофеевич. Иркутский историк Андрей Сутормин утверждал, что в одной из летописей он встретил настоящее полное имя покорителя Сибири: Василий Тимофеевич Аленин. Эта версия нашла место в сказке Павла Бажова «Ермаковы лебеди».
Разбойник с Волги
В 1581 году польский король Стефан Баторий осадил Псков, в ответ русские войска направились в Шклов и Могилев, готовя контрудар. Комендант Могилева Стравинский доложил королю о подходе русских полков и даже перечислили имена воевод, среди которых оказался «Ермак Тимофеевич — атаман казацкий».
По другим источникам известно, что осенью того же года Ермак был в числе участников снятия осады Пскова, в феврале 1582 года он отметился в битве под Лялицами, в котором войско Дмитрия Хворостина остановило продвижение шведов. Историки также установили, что в 1572 году Ермак был в отряде атамана Михаила Черкашенина, участвовавшего в знаменитой битве при Молодях.
Благодаря картографу Семену Ремезову мы имеем представление о внешности Ермака. Как заявляет Ремезов, его отец был знаком с некоторыми выжившими участниками похода Ермака, которые и описали ему атамана:
«вельми мужествен, и человечен, и зрачен, и всякой мудрости доволен, плосколиц, черн брадою, ростом середней, и плоск, и плечист».
В трудах многих исследователей Ермак называется атаманом одной из дружин волжских казаков, промышлявших на караванных путях грабежом и разбоем. Доказательством этого могут служить челобитные «старых» казаков, адресованные царю. К примеру, соратник Ермака Гаврила Ильин писал, что он двадцать лет «полевал» с Ермаком в Диком поле.
Русский этнограф Иосаф Железнов, ссылаясь на уральские предания, утверждает, что атаман Ермак Тимофеевич считался у казаков «полезным колдуном» и «имел в послушании у себя малую толику шишигов (чертей). Где рати не доставало, там он и выставлял их».
Однако Железнов здесь скорее использует фольклорный штамп, согласно которому подвиги героических личностей зачастую объяснялись магией. К примеру, современник Ермака казацкий атаман Миша Черкашенин, согласно легенде, был заговорен от пуль и сам умел заговаривать пушки.
В самоволку в Сибирь
В свой знаменитый сибирский поход Ермак Тимофеевич скорее всего отправился после января 1582 года, когда был заключен мир между Московским государством и Речью Посполитой, так считает историк Руслан Скрынников. Сложнее ответить на вопрос, какие интересы двигали казачьим атаманом, направившимся в неисследованные и опасные районы Зауралья.
В многочисленных работах о Ермаке фигурируют три версии: приказ Ивана Грозного, инициатива Строгановых или своеволие самих казаков. Первая версия очевидно должна отпасть, так как русский царь, узнав о походе Ермака, отправил Строгановым наказ незамедлительно вернуть казаков для обороны рубежных поселений, на которые в последнее время участились нападения отрядов хана Кучума.
Строгановская летопись, на которую опираются историки Николай Карамзин и Сергей Соловьев, говорит о том, что идея организовать экспедицию за Урал принадлежит непосредственно Строгановым. Именно купцы позвали волжских казаков на Чусовую и снарядили их в поход, присоединив к отряду Ермака, состоявшему из 540 человек, еще 300 ратных людей.
Согласно Есиповской и Ремизовской летописям инициатива похода исходила от самого Ермака, а Строгановы сделались лишь невольными соучастниками этой затеи. Летописец повествует, что казаки изрядно пограбили продовольственные и ружейные запасы Строгановых, а когда хозяева попытались воспротивиться учиненному произволу, то им пригрозили «живота лишить».
Жажда мести
Однако и самовольный поход Ермака в Сибирь некоторыми исследователями ставится под сомнение. Если казаками двигала идея обильной наживы, то они, следуя логике, должны были отправиться по хоженой дороге через Урал в Югру – северные земли Приобья, которые уже довольно долго были московскими вотчинами. Здесь и пушнины было много, и местные ханы сговорчивее. Искать новые пути в Сибирь – значит идти на верную смерть.
Писатель Вячеслав Софронов, автор книги о Ермаке, отмечает, что на подмогу казачеству в Сибирь власти посылают помощь в лице князя Семена Болховского вместе с двумя военачальниками — ханом Киреевым и Иваном Глуховым.
«Все трое – нечета безродному казацкому атаману!», – пишет Софронов.
При этом со слов писателя, Болховский переходит в подчинение Ермаку.
Вывод Софронов делает такой: Ермак – человек родовитого происхождения, он вполне мог быть потомком князей сибирской земли, которых затем истребил явившийся из Бухары хан Кучум. Для Сафронова становится понятным поведение Ермака, не как завоевателя, а как хозяина Сибири. Именно желанием мести Кучуму он объясняет смысл этого похода.
Истории о покорителе Сибири рассказывают не только русские летописи, но и тюркские легенды. По одной их них Ермак происходил из Ногайской Орды и занимал там высокое положение, но все же не равное статусу княжны, в которую он был влюблен. Родственники девушки, узнав об их любовной связи, вынудили Ермака бежать на Волгу.
Еще одна версия, опубликованная в журнале «Наука и религия» в 1996 году (правда, ни чем не подтвержденная), сообщает, что Ермака в действительности звали Ер-Мар Темучин, как и сибирский хан Кучум он принадлежал к роду Чингизидов. Поход в Сибирь – это было не что иное, как попытка отвоевать престол.