Что и зачем советские проводники добавляли в чай

У каждой профессии есть свои секреты. Особенно много их было в эпоху СССР, когда каждый «крутился» как мог. Пришло время поговорить о проводниках, работающих в поездах дальнего следования.

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Профессия проводника в СССР считалась престижной. Хотя работники железнодорожного транспорта и не могли сравниться по зарплате с шахтерами, у них было немало способов заработать дополнительно. Проводники ездили по всей стране и могли покупать дефицитные товары в столице, а затем доставлять их страждущим на периферию.

Нередко проводники перевозили на дальние расстояния посылки, иногда довольно объемные. Ну, а бизнес на безбилетных пассажирах, которым нужно было «срочно ехать» — это тема для отдельного разговора. Но, кроме этого всего, были и другие, менее известные хитрости, приносящие небольшой, но стабильный доход.

Многие вспоминают чай, который подавался в советских поездах проводниками, как нечто особое. На самом деле, как ни старайся, но в домашних условиях также вкусно его заварить не получится. Не получалось это сделать даже из тех же железнодорожных ингредиентов. Кто-то считает, что все дело в поездах, дорожной атмосфере, особой подаче в металлических подстаканниках.

Химия и никакой романтики

Поспешим разочаровать этих романтиков — все перечисленные доводы безосновательны. Все дело в чистой воды химии, которую отлично усвоили проводники. Вкусный чай получался благодаря добавлению в него обычной пищевой соды. Той самой, в картонной пачке, которая стояла и сейчас стоит в шкафчике на каждой кухне.

В СССР не было чая в одноразовых пакетиках. Заварку проводники получали на вес и в лимитированном количестве. Из выделенного продукта можно было заварить не так уж и много стаканов чая. Если все делать как положено, то напиток получится бледный и почти без вкуса, что наверняка не обрадует пассажиров. Выполнить план по чаю, который был у проводников, точно не получится, да и самому не заработать.

Но если добавить в заварку немного соды, чай заваривался лучше и приобретал насыщенный цвет. Если соблюдать точную пропорцию, пассажиры ничего не замечали и только нахваливали особый железнодорожный чаек. Науку о том, сколько и как добавлять соды в чай проводницы передавали друг другу как профессиональную тайну. Сложно сказать, сколько сотен тонн чая при этом было сэкономлено.