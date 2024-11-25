Исторический день: старейшему отечественному олимпийцу – 100 лет

Заголовок в кои-то веки не обманывает. 23 ноября 2024 года – действительно исторический день для нашего спорта. Вдумайтесь: первые участники Олимпийских игр из России появились ещё на Играх в Париже 1900 года, и за всё это время ни один наш олимпиец не доживал до невероятного юбилея — 100 лет. Сегодня таковой появился.

© Архив ЦГАКФФД СПб

Юлен Исаакович Уралов. Человек, переживший Сталинградскую битву и Чернобыльскую катастрофу. Старейший фехтовальщик мира, входит в десятку старейших из ныне живущих олимпийцев планеты. Двукратный чемпион СССР по фехтованию на рапирах, участник Олимпиады-52 в Хельсинки. С начала 90-х годов он проживает в Израиле, и по грустной иронии судьбы в его жизни снова стреляют – его город Ашкелон находится на границе боевых действий, начавшихся прошлой осенью.

– А вы вовремя позвонили, – голос в трубке, как обычно, у юбиляра максимально бодр. Невозможно представить, что человеку на том конце провода 100 лет. – Через пару часов у меня банкет в ресторане, скоро пойду. Сами понимаете, такая дата. А после банкета – разумеется, пойду на тренировку в зал. Сегодня по плану очередной урок с учеником. Не вижу причин его отменять. Удивлён и обрадован, что обо мне не забыли в России. Обязательно передавайте привет всем, кто ещё меня помнит – в Москве, Ленинграде, других городах. Мы столько пережили вместе в этой жизни.

10 без вести пропавших

На этой оптимистичной ноте материал можно было бы заканчивать, если бы не одна проблема. Как бы это сказать поделикатнее… в общем, как добросовестные исследователи мы не уверены на 100%, что Юлен Уралов – единственный отечественный олимпиец, доживший до 100 лет. Более того, о самом Уралове и его предстоящем столетии мы узнали, в общем-то, случайно всего год назад.

© Соцсети Григория Бескина

Как это могло получиться, наверное, спросите вы (если дочитали до этого места)? А всё просто: в нашей стране не существует единой и полностью достоверной биографической базы данных по всем олимпийцам, начиная с дебюта сборной СССР на Играх в 1952 году. Иными словами, есть сотни знаменитых спортсменов, о которых нет никакой информации, вплоть до элементарного – живы они или нет, когда они родились и какое отчество носили. Речь идёт, подчеркну, об олимпийцах – то есть об элитных атлетах, представлявших нашу страну на главном спортивном событии для большинства жителей Земли.

Поняв это, собралась команда энтузиастов (кто-то скажет – городских сумасшедших), которая уже пару лет в свободное от основной работы время собирает и верифицирует данные всех наших великих спортсменов. Олимпиаду за Олимпиадой, вид за видом мы идём к цели, находя корректные даты жизни, уточняя имена и отчества, чтобы потом внести их во внутренние и общедоступные базы данных.

Найти фехтовальщика Дегтярёва

Так вот: есть 10 (десять!) участников Олимпийских игр в составе сборной СССР, кто ещё старше Уралова, и они могут быть живы. Да, вероятность этого невелика, но достоверных данных об их смерти (а у некоторых даже о датах рождения) – нет. Значит, они ещё с нами, если не доказано обратное. Вот они.

А сейчас внимание – будут лозунги и призывы. Из таблицы видно, что десятка «без вести пропавших» представляет всего пять видов спорта: фехтование, конный спорт, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ и водное поло. А слабо большим сообществам этих видов спорта на всей территории бывшего Союза – при поддержке «Советского спорта» – устроить поиски своих героев? Где они, что с ними стало, как жили… Пишите лично главному редактору Евгению Слюсаренко или на редакционную почту – мы не оставим ни одного письма без внимания.

И бонусное предложение. Коллегой нашего юбиляра Юлена Уралова в фехтовании на рапирах был Юрий Дегтярёв, представлявший, судя по протоколам, РСФСР. Он с успехом выступал на чемпионатах страны, был включён в сборную в качестве запасного на Олимпиаду-1952 в Хельсинки – и больше о нём не известно ничего, даже точного года рождения.

Вдруг другой известный фехтовальщик, действующий министр спорта и однофамилец того самого Юрия Дегтярёва захочет навести порядок в деле сохранения исторической памяти? Если что, «Советский спорт» в деле.