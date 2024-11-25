Как Земля на время потеряла «мини-луну»

В понедельник «мини-луна» 2024 PT5 под действием более мощного притяжения Солнца покинет окрестности Земли, передает AP.

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В следующий раз безобидный космический валун приблизится в январе. NASA запланировало радиолокационные наблюдения за объектом с помощью планетарного радара Голдстоун в Калифорнии. Они должны подтвердить или опровергнуть гипотезу о происхождении объекта. Предполагается, что 2024 PT5 — кусок нашей основной Луны, выбитый мощным ударом метеорита.

Сейчас до «мини-луны» 3,5 миллиона километров, в январе она пройдет на расстоянии 1,8 миллиона километров от Земли. По расчетам, следующий визит камня состоится в 2055 году — тогда он вновь совершит полуоборот вокруг нашей планеты, став ее временным спутником.

По словам ученых, Земля на своем пути захватывает гораздо больше мини-лун, чем мы можем определить.

«Все мини-луны по-своему уникальны. Эта ничем не отличается от других, за исключением того, что она самая последняя», — пояснил Уильям Блэкмор, директор планетария и преподаватель астрономии общественного колледжа Mt. Hood.

Все они не представляют опасности человечеству. Но наблюдения за такими объектами важны — и для расчета траекторий астероидов, действительно угрожающих столкновением, и для поиска полезных ископаемых.