Как на Руси наказывали неверных жен

Судьба крестьянок на Руси никогда не была простой. Насилие со стороны мужа было в семьях обычным делом. Супруг мог избить жену за невкусный обед, за беспорядок в доме или на дворе, за попытку отстоять свое мнение в беседе. Доставалось крестьянкам и просто так, от благоверного, который выпил или просто пришел домой не в духе. Что касается серьезной вины, такой как супружеская измена, побоями дело не ограничивалось.

© Ф. Журавлев «Перед венцом»

Преступление и наказание

Мужья строго следили за пристойным поведением своих жен. И связано это было не только с православными устоями, согласно которыми блуд был смертным грехом. Кроме того крестьяне опасались, что придется воспитывать чужого ребенка, на которого придется тратить и так скудные ресурсы. Еще страшнее была народная молва — на «рогатого» мужа и всю его семью ложилось пятно позора.

Поэтому супружеская измена на Руси была одним из самых серьезных женских проступков. Часто решение о наказании принимал не муж и его семья, а общий деревенский сход. Всей деревней обсуждали постыдный случай и вместе придумывали наказание. Правда, исполнять его должен был обманутый муж. Все-таки измена — это дело семейное.

Известен случай, произошедший во второй половине 19 века в Ярославской губернии. Там после общего совета муж запряг изменщицу в телегу вместе с лошадьми и заставил бежать 8 верст. При этом он стегал женщину кнутом, если та падала. Несчастная не смогла пережить экзекуцию и на следующий день умерла.

Но чаще всего наказание было простым — обманутый муж бил жену палкой или кнутом, сколько считал нужным. При этом не давали поблажек даже беременным. Зафиксировано немало случаев, когда женщины погибали или теряли ребенка. Обычно истории такого плана старались замять, выдав смерть от побоев или издевательств за естественную или за несчастный случай.

Порка или «концы в воду»

Но даже если о расправе узнавали власти, убийца далеко не всегда оказывался на каторге. Свидетелей убийства не находилось или они давали ложные показания. Также бесполезно было искать защиты у чиновников. Те старались не вмешиваться в подобные дела, чтобы не идти против устоявшихся веками традиций. Разбирательство в суде могло лишь усугубить положение женщины.

В одной из деревень Архангельской губернии женщину, проигравшую суд против мужа, судили на сходе. Старейшины велели привязать наглую распутницу к забору и устроили массовое изнасилование. После этого женщину изгнали из общины, не позволив даже взять самые необходимые вещи.

Наказания для изменщиц были самыми разными. В центральной части России женщину могли привязать посреди деревни к позорному столбу на несколько дней или посадить в погреб. Донские казаки привязывали провинившуюся жену за косу к хвосту лошади и пороли, сидя верхом. Нередко мужья и их родственники связывали изменщицу и просто топили ночью в реке. В таких случаях спрашивать о ее судьбе в станице было не принято. Может, ушла подальше от позора?

Редко что-то менялось даже в том случае, если женщина становилась жертвой сексуального насилия внутри семьи. Много веков на Руси существовало снохачество — отвратительный обычай, на который закрывали глаза до конца 19 века. Известен случай, когда крестьянка пожаловалась в сельский суд на свекра, принуждавшего ее к близости. Ее признали виновной в распутстве и посадили под арест на хлеб и воду. Традиции и патриархальный уклад жизни редко давали женщине избежать наказания, даже если та становилась жертвой клеветы.

Жизнь по «Домострою»

Право мужа наказывать супругу признавалось на Руси еще с дохристианских времен. В 16 веке его узаконили в «Домострое» — сборнике правил и советов для русских семей, написанном протопопом Сильвестром. Книга учила, что наказывать супругу можно и нужно и на этом держится уважение и лад в доме. Правда, она же предостерегала от чрезмерного рукоприкладства, приводящего к увечьям и смерти.

Согласно «Домострою», обманутый муж мог поколотить неверную жену и выставить ее за дверь. При этом все имущество и совместные дети оставались у супруга, как у потерпевшей стороны. В таком случае женщина была обречена на позор и нищету. В таких случаях крестьянки предпочитали уходить как можно дальше от родных мест и искать убежище в монастырях.

Со знатными женщинами все обстояло иначе. За измену жен избивали даже князья, но до убийства обычно дело не доходило. Неверная супруга, как правило, сама была из дворян и могла рассчитывать на защиту родственников. Если те не хотели брать на себя часть ее позора, то аристократке оставалось два пути — жизнь в изгнании на чужбине или постриг в монахини.

А вот к мужским изменам относились гораздо проще. Зарвавшегося «ходока по бабам» могли пристыдить на деревенском сходе либо же поколотить отец или братья жены. Но это делали в порядке вразумления, без злобы. Считалось, что неверный муж — это плохо, но вполне естественно. Такова уж мужеская гулящая порода.