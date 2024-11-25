Мал, да удал: как Израиль и ЮАР доказали, что атомную бомбу может сделать кто угодно

Договор о нераспространении ядерного оружия должен был сделать мир безопаснее, оставив атомные бомбы только у пяти крупнейших мировых держав. Задача была откровенно провалена: атомные бомбы смогла сделать не только Индия, но и крошечный Израиль и даже ЮАР, которой попросту некого бомбить, и боеголовка требовалась лишь для престижа. Тайвань остановил ядерную программу лишь под нажимом США, но оставил под рукой все материалы по ней. О том, как провалился режим нераспространения ядерного оружия, — в материале «Газеты.Ru».

Мирный атом вместо военного

К середине 1960-х годов для большинства людей стало очевидно, что атомная бомба — не просто очередное мощное оружие на радость генералам. СССР и США накопили на тот момент столько ядерных боеголовок и средств доставки, что в случае войны с высокой вероятностью нанесли бы друг другу неприемлемый ущерб, независимо от наличия формального победителя. При этом руководство обеих стран не имело серьезных причин для начала конфликта и состояло из спокойных рациональных людей, которые предпочитали разрешать разногласия переговорами.

Несмотря на эти факторы, ядерное противостояние СССР и США рассматривалось политиками, учеными и мыслителями как экзистенциальная угроза человеческой цивилизации. Им же было ясно, что если ядерное оружие заполучат десятки стран, многие из которых всерьез мечтают уничтожить друг друга, мир превратится в огромную пороховую бочку.

Поэтому страны социалистического и западного блоков создали совместную рабочую группу для разработки Договора о нераспространения ядерного оружия. Он должен был закрепить существующее на тот момент неравенство и навсегда поделить государства на обладающие ядерным оружием (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай) и не обладающие. СССР ратифицировал этот договор 24 ноября 1969 года и в течение следующих десятилетий к нему присоединились почти все страны мира.

В договоре была масса изъянов. Например, критерии для попадания в ядерный клуб были неправовыми и произвольными, — «произвести и испытать атомную бомбу до 1967 года», при этом одного только производства недостаточно. Кроме того, согласно тому же договору все страны мира имели право на мирное развитие ядерной физики и ядерную энергетику, для чего им разрешалось обогащать уран и приобретать его.

Это было, по мнению экс-директора МАГАТЭ Мохамеда Эль-Барадеи, ахиллесовой пятой режима нераспространения, поскольку грань между получением возможности обогатить уран и создать атомную бомбу очень тонка. В таких условиях соблюдение договора превращалось в игру на честность без реальных способов контроля извне.

На самом деле Договор о нераспространении стал поистине одним из самых несоблюдаемых из всех серьезных международных соглашений. По задумке он должен был предотвратить создание новых ядерных арсеналов за счет давления на тех, кто его не подписал. На самом же деле с момента его подписания атомную бомбу получили почти все, кто имел на то серьезное желание.

Про израильтян забыли

Самым большим слоном в комнате, которого не заметили при подписании договора, был Израиль. Согласно распространенной на Ближнем Востоке мифологии, эта страна была создана как марионеточное государство и военный форпост США. Тем интереснее, что первый ядерный реактор в Израиле построили из французских деталей при участии французских же специалистов. Соглашение об этом заключили в 1956 году как часть заговора, который привел к Суэцкому кризису (интересно, что во власти в обеих странах на тот момент находились социалисты).

Эта история началась в момент, когда египетский президент Насер национализировал франко-британский Суэцкий канал. В качестве ответа на это французы и британцы попросили Израиль напасть на Египет и захватить канал, чтобы потом ввести туда войска под предлогом миротворчества. В итоге Израиль захватил Синайский полуостров, а миротворческие франко-британские парашютисты сами взяли штурмом город Порт-Саид на берегу канала. Заговор не удался из-за очень жесткой позиции СССР и США, которые потребовали безоговорочного вывода европейских войск, и канал остался египетским, но обязательства по ядерному реактору Франция все равно выполнила.

После прихода к власти во Франции де Голля в 1958 году он захотел было разорвать соглашение, но после переговоров согласился разрешить работать над проектом французским специалистам и не стал запрещать поставки урана из французских колоний. В итоге реактор заработал в 1962 году и был, согласно израильским обещаниям, сугубо мирным. Однако внутри любого ядерного реактора урановое топливо в ходе работы превращается в плутоний-239, лучший материал для атомной бомбы. Построенная близ города Димона установка могла производить более 20 кг плутония в год, что достаточно для создания одной-двух бомб.

Американские власти от этих новостей были в ужасе, поскольку Израиль на тот момент был одним из самых часто воюющих государств мира.

2 апреля 1963 президент Кеннеди через посла передал израильскому премьеру Бен-Гуриону ультиматум: объект в Димоне должен быть немедленно открыт для посещения американскими специалистами с полным доступом ко всем приборам и агрегатам, чтобы убедиться, что это и правда мирный исследовательский реактор, а не наработчик оружейного плутония. Такие визиты планировали повторять дважды в год.

Бен-Гурион оказался застигнутым врасплох и вообще отказался обсуждать эту тему, сославшись на праздники и пообещав поговорить после окончания Песаха. В итоге израильское руководство бегало от Кеннеди три недели, после чего прислала семистраничный ответ с жалобами на тяжелую жизнь на Ближнем Востоке: евреев мало, арабов много. Американский президент не дал израильтянам уйти от темы, начав напрямую угрожать осложнением отношений. В итоге первый визит на Димону запланировали на январь 1964 года, и подоплека у этого была очевидна: нужно было время, чтобы замаскировать следы производства оружия.

Израилю повезло с убийством Кеннеди в ноябре 1963 года. Его преемник, Линдон Джонсон, тоже требовал инспекций ядерного реактора, но позволил их превратить в фикцию, договорившись загодя предупреждать израильтян о визите и дав из возможность показать лишь то, что они хотят.

В итоге первые атомные бомбы Израиль собрал незадолго до Шестидневной войны 1967 года, выбрав в качестве средств доставки самолеты и баллистические ракеты малой дальности. Учитывая малые размеры страны и натянутые отношения со всем миром, провести испытания созданной в Димоне бомбы долго не было возможности. Лишь в 1979 году произошел инцидент Вела — вспышка над островами между Африкой и Антарктидой, принадлежащими ЮАР. Официальных подтверждений этому нет, но считается, что это было испытание израильского ядерного оружия, — на тот момент Израиль и ЮАР были близкими союзниками.

В настоящий момент Израиль — это полноценное ядерное государство, имеющее на вооружении несколько сотен боеголовок. Средствами доставки служат самолеты, межконтинентальные баллистические ракеты «Иерихон-3» и средней дальности «Иерихон-2», базирующиеся на базе Сдот-Миха, а также запускаемые с подводных лодок крылатые ракеты «Попай».

Тренировочные атомные бомбы

С момента появления израильского ядерного оружия стало ясно, что его секрет — больше не секрет вовсе и не привилегия сверхдержав. При желании его создание могут позволить себе даже маленькие и небогатые страны, что и доказала дальнейшая история.

Например, в 1960-1970-х годах полномасштабную ядерную программу проводило правительство Тайваня. Причиной этого стали первые ядерные испытания враждебной КНР 1964 года. Как и Израиль, Республика Китай на начальных этапах маскировала это под научные исследования. Реактор приобрели в Канаде, низкосортный (формально — не оружейный) плутоний — в США, сто тонн необогащенного урана — в ЮАР.

Все это использовалось для наработки плутония в тяжеловодном реакторе, который может работать на необогащенном уране. Одновременно с этим разрабатывалась баллистическая ракета «Тяньма Фэйдэ» («Пегас») с дальностью до 900 км, способная достичь Шанхая и других крупных городов на материке.

Однако в 1972 году состоялся исторический визит президента США Никсона в Китай, который привел к тому, что КНР превратилась из соперника Америки в партнера. Опасаясь, что ядерное оружие будет мешать сближению, США в 1973 году дипломатическим путем заставили Тайвань прекратить его разработку и не ставить на вооружение «Тяньма Фэйдэ».

С тех пор статус ядерной программы Республики Китай неизвестен. По мнению многих экспертов, Тайвань решил оставаться «пороговой» страной: не собирать ядерный заряд, но иметь возможность произвести его в любой момент за несколько месяцев.

Так, в 1980-м году правительство заказало из ЮАР еще 4000 тонн урана. Также тайваньцам принадлежат большие заслуги в моделировании ядерного взрыва без самого взрыва, чтобы быть уверенными в надежности своей бомбы. Например, они регулярно проводили эксперименты, в которых сталкивали пластины из необогащенного урана с высокой скоростью, измеряли параметры столкновения и вычисляли, достаточно ли этого будет для взрыва. Это позволило тайваньским инженерам практиковать навыки, необходимые для производства реальных боеголовок, вроде механической обработки радиоактивных металлов, на случай, если когда-либо будет отдан приказ начать полномасштабное производство ядерного оружия.

Оружие побуждения

Спустя годы собственные атомные бомбы создали также Индия, Пакистан и Северная Корея, следуя по примерно такому же пути. Иран достиг больших успехов в обогащении урана и, по мнению специалистов, также стал пороговой страной наподобие Тайваня.

Однако перечисленные выше страны, включая Израиль, находятся в жестком противостоянии с равным или превосходящим по силе противником. Для них ядерное оружие может быть залогом выживания, и потому на него можно не жалеть сил и средств. Индия же и вовсе со временем превратилась в крупную державу, наличие атомной бомбы у которой выглядит правомерно. С этой точки зрения особенно интересна история ядерного оружия в ЮАР.

У ЮАР нет и никогда не было серьезных противников. Силы обороны Южной Африки были классической армией западного образца, хорошо вооруженной и обученной. Противостояли же им чернокожие повстанцы, боровшиеся против режима апартеида, ангольские военные, помогавшие им кубинские солдаты и немногочисленные советские инструкторы. Против партизан и рассеянных легковооруженных отрядов нельзя применить ядерное оружие, у них нет ни городов, ни крупных армейских корпусов.

Однако ЮАР страдала от жесткой политической изоляции: западные страны ввели против нее санкции, требуя отмены апартеида, а СССР и вовсе поддерживал враждебных апартеиду повстанцев.

Поэтому в конце 1970-х годов власти ЮАР сформулировали концепцию «небоевого» использования ядерного оружия, чтобы набрать политические очки.

Планировалось собрать и положить на склад 5-6 ядерных боеголовок. В случае, если по каким-то причинам ЮАР будет грозить катастрофа на поле боя (критическая ошибка командования, развертывание в соседних странах крупных враждебных коалиционных сил), для начала в США будет передан сигнал о готовности применить атомное оружие. Если США не захотят или не смогут разрешить этот кризис, ядерную боеголовку взорвут в атмосфере на безопасной высоте или под землей для демонстрации серьезности намерений. Наконец, если не поможет и это, бомбу пустят в ход.

«Пришло время, когда южноафриканский «плуг» должен быть перекован в меч для битвы, которая нас ожидает... оружие побуждения, убеждения и принуждения. Это политическое оружие открывает новую возможность, возможность для Южно-Африканской Республики оговорить свое неотъемлемое право за столом переговоров Великих держав, взяв за основу стратегию ядерного сдерживания», — заявил премьер-министр Питер Бота на открытии секретного ядерного объекта «Кентрон-Серкл» в мае 1981 года.

Спустя год была готова первая атомная бомба. Она использовала самую примитивную, пушечную схему, подходящую только для урана, которую американцы применили в сброшенной на Хиросиму бомбе «Малыш». Это позволило избежать сложных расчетов, необходимых для имплозивной схемы, которые пришлось делать израильтянам и тайваньцам. Заряды получились большими и тяжелыми, непригодными для закупленных у Израиля баллистических ракет, — но ведь их и не планировали применять. Зато это позволило сильно удешевить и упростить разработку, так что вопрос стоимости в контексте южноафриканской атомной бомбы почти никогда не поднимается. В 1990-х годах, в рамках демонтажа апартеида и прихода к власти представителей чернокожего большинства, ЮАР ядерное оружие добровольно уничтожила.

Однако история его разработки продемонстрировала важную вещь. Если режим нераспространения ядерного оружия не смог остановить от создания атомной бомбы даже небольшую политическую изолированную страну, которой оно не нужно, то тем более он не сможет остановить более крупные, мотивированные и технически грамотные страны. Например, последние несколько лет идут дискуссии о создании атомной бомбы Украиной или Южной Кореей.

Это значит, что режима нераспространения де-факто не существует и подписанный в 1969 году договор не достиг своей цели.