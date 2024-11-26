Тайная исландская вечеря: как глава Советского Союза предал свою страну

Печальная дата выпала на этот год. 35 лет назад, в 1989 году, рухнул мир социализма. Символом этого разрушения стало крушение так называемой Берлинской стены, которая разделяла капиталистическую Федеративную Республику Германия (ФРГ) и социалистическую Германскую Демократическую Республику (ГДР). В том же роковом году социализма не стало не только на немецкой земле, но и во всей Восточной Европе. Прямым следствием этих событий стал крах самого Советского Союза двумя годами позднее…

Очевидно, что ликвидация мира социализма произошла по воле последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва. Так, например, считает доктор исторических наук, профессор Матвей Полынов – в своём исследовании «Доктрина Горбачёва» он приводит любопытное признание горбачёвского помощника по внешнеполитическим вопросам Анатолия Черняева, который говорил, что Горбачёв буквально с самого своего прихода к власти в 1985 году явно тяготился социалистическими странами: «Я чувствовал, что он без энтузиазма идёт на контакты с лидерами этих стран».

Мало того, как утверждает Полынов, Генсек откровенно начал намекать лидерам социалистических стран, что отныне они не должны более полагаться на поддержку СССР, причём во всех отношениях. Позднее оказалось, что делалось это под давлением США, обещавших за горбачёвские уступки «улучшить советско-американские отношения»…

Говоря проще, в обмен на мутные и пустые обещания американцев Горбачёв фактически обязался бросить своих союзников на усмотрение США, которые, как известно, сразу после крушения социализма принялись устанавливать в этих странах свои марионеточные режимы! И скорее всего, окончательное предательство Горбачёва было оформлено в октябре 1986 года, в столице Исландии, городе Рейкьявике, где состоялась американо-советская встреча в верхах – между генсеком Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом…

Тайная исландская вечеря

Если вы посмотрите на официальные протоколы этой встречи, то ничего особенного в них не найдёте. Формально обсуждались проблемы ядерного разоружения. Мало того, переговоры по этой проблеме были признаны неудачными – стороны так и не пришли к единому мнению. Однако известный российский исследователь Александр Островский в своей книге «Глупость или измена? Расследование гибели СССР» обратил внимание на следующее обстоятельство:

«С момента той встречи прошло 20 лет. И вдруг осенью 2006 года в Рейкьявике был открыт монумент, посвящённый советско-американской встрече 1986 года как поворотной вехе на пути прекращения холодной войны. Спрашивается, какой же имеет смысл этот памятник, если данная встреча официально завершилась ничем? Значит, монумент поставлен не тому, что нам известно о ней, а тому, что до сих пор скрывают от нас».

Островский детально исследовал эту тему – ознакомился с секретными документами, воспоминаниями очевидцев, провёл собственный анализ. Выводы оказались сенсационными! По его словам, именно в Рейкьявике Горбачёв тайно договорился о капитуляции Советского Союза перед Западом через развал системы социализма, хотя письменно это нигде не фиксировалось…

О том, что в Рейкьявике говорили не только об оружии массового поражения, догадывались многие ответственные лица, не допущенные к тайным переговорам. В частности, предположение об этом неоднократно делали советский маршал Сергей Фёдорович Ахромеев, члены Политбюро ЦК КПСС Николай Иванович Рыжков и Егор Кузьмич Лигачёв. Однако никаких доказательств не было. Даже развал Советского Союза, когда всплыли многие прежние тайны, ничуть не прояснил ситуацию. Горбачёв до самой своей смерти молчал об этом, ничего не сказали и американцы, включая Рональда Рейгана…

Свет на эту тайну пролил ближайший горбачёвский сподвижник, «прораб перестройки» и известный агент западного влияния Александр Николаевич Яковлев. Незадолго до своей смерти он дал интервью журналу «Коммерсантъ-Власть», в котором сделал весьма примечательное заявление. Оказывается, по его словам, переговоры в Рейкьявике велись в двух форматах: один можно назвать официальным, другой – конфиденциальным. Официальные переговоры протоколировались, конфиденциальные – нет. В результате этого по одним вопросам были достигнуты официально зафиксированные соглашения, по другим – устные договорённости.

Так о чём же договаривались конфиденциально? Яковлев не стал уточнять деталей. Впрочем, это и не удивительно, потому что этот человек врал и хитрил всю свою жизнь – жизнь типичного предателя-перевёртыша. Но о деталях этих тайных переговоров догадаться всё же можно…

Показательно, что буквально сразу после встречи в Рейкьявике 10 ноября 1986 года состоялась встреча руководителей социалистических стран в Москве. Как пишет в своей книге Островский, Горбачёв придавал этой встрече настолько важное значение, что к ней был допущен лишь очень ограниченный круг лиц:

«На этом совещании М.С. Горбачёв заявил, что страны социализма стоят перед выбором: или мы докажем «привлекательность нашего образа жизни», или нас отбросят «назад со всеми вытекающими отсюда последствиями для судеб социализма»…

Советский Генсек заявил: выход из этого положения только один – включить в действие человеческий фактор, а единственное средство решить эту задачу – демократизация общества. Следовательно, необходима перестройка.

Далее Горбачёв объявил: отныне каждая партия и её руководство несут полную ответственность за происходящее в собственной стране. Смысл сигнала был ясен: «На наши танки ради сохранения вас и ваших режимов у власти не рассчитывайте».

Прибалтика – на выход!

Особое предательство Кремль проявил по отношению к самой верной нашей союзнице в Европе – Германской Демократической Республике (ГДР). По свидетельству горбачёвского советника по международным вопросам Валентина Фалина, советское руководство «списало» ГДР именно в 1986 году. Ибо как раз после встречи в Рейкьявике министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе громко заговорил о «необходимости объединения» Германии, причём на условиях западной ФРГ. Это и произошло осенью 1989 года – Советский Союз, по договорённости с Рейганом, палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то помочь немецким друзьям, которые до конца противились аннексии ГДР…

Но сговор касался не только зарубежных социалистических стран. Судя по всему, Горбачёв обещал Рейгану и сдачу советской Прибалтики. Как утверждает Островский:

«По свидетельству бывшего председателя КГБ Эстонии, генерала К.Е. Кортелайнена, в 1986 году возглавляемый им комитет получил агентурную информацию, что в Рейкьявике главы США и СССР обсуждали судьбу Прибалтики. Причём Горбачёв обещал американскому президенту, что не будет мешать прибалтийским националистам и даст возможность этим республикам отделиться. Это сообщение было передано в Москву, но, видимо, за пределы площади Дзержинского так и не вышло».

А действительно – кому руководство КГБ СССР могло представить это сообщение? Только Горбачёву, который, собственно, и был инициатором предательства! Далее Островский пишет: «Свидетельство К.Е. Кортелайнена кажется невероятным. Однако оно перекликается с другими фактами».

Так, летом 1986 года по инициативе местных властей в Прибалтике возникла группа «Хельсинки-86», которая 6 июля обратилась к Горбачёву с предложением – позволить латышам самим решить: быть или не быть им в составе СССР. Вместо того, чтобы разогнать эту сепаратистскую лавочку, Москва весьма благодушно отнеслась к этой инициативе. Дальше – больше:

«Тогда же, в августе-сентябре 1986 года, Валентин Фалин представил в ЦК КПСС записку о необходимости юридической оценки секретных протоколов к договору 1939 года между СССР и Германией. Анализируя «положение в Прибалтике», автор характеризовал его как тревожное (хотя ничего тревожного тогда в Прибалтике ещё не было) и доказывал необходимость принципиального изменения советской политики в отношении этого региона…Валентин Михайлович – умный человек. Поэтому трудно поверить, будто бы он не понимал, что вынесение вопроса об этих протоколах на всеобщее обсуждение должно было не стабилизировать, а лишь накалить обстановку, причём не только в Прибалтике, но и в Западной Белоруссии, Западной Украине и Молдавии. А признание этих протоколов незаконными открывало возможность постановки вопроса о незаконности включения названных территорий в состав СССР».

Так оно потом и случилось. Именно публикация секретных приложений к «пакту Молотова-Риббентропа» от 1939 года, где разграничивались сферы влияния между СССР и нацистской Германией, вызвала сильный общественный резонанс в Прибалтике и в Молдавии. Именно с этого момента эти республики устремились прочь из Советского Союза.

И скорее всего, это также обговаривалось на встрече Горбачёва и Рейгана…

«Социализм – это не тот строй…»

Возникает закономерный вопрос – а что же двигало генеральным секретарём? Сторонники Михаила Сергеевича, не отрицая его уступок Западу, чаще всего говорят о том, что, мол, у него не было иного выхода: советская экономика и общество находились в сильном кризисе, нам срочно требовались западные кредиты и иная помощь, отсюда и такое сильное отступление буквально по всем фронтам.

Однако эти утверждения от лукавого. Ведь шёл ещё только 1986 год. Да, в это время в нашей стране наблюдались кризисные явления. Однако они не приобрели ещё того системного характера, с которым мы столкнулись позднее, в 1989 – 1991 годах. Да и сам тот системный кризис был вызван вовсе не коренными проблемами советского строя, включая экономику, а исключительно промахами и предательскими шагами горбачёвского окружения – об этом на страницах нашей газеты я уже писал неоднократно.

Отсюда вывод – по всей видимости, Горбачёв был изменником Родины изначально, уже к моменту своего прихода к власти! Вопрос только – когда произошло предательство: когда он ещё возглавлял Ставропольский обком партии или уже будучи членом ЦК КПСС? На это наводит не только сговор в Рейкьявике, но и другие не менее интересные факты всё того же 1986 года…

Год начался с XXVII съезда правящей партии. На первый взгляд, Горбачёв выступил на нём с банальной и довольно серой казённой речью об «успехах социализма», к которой наши граждане привыкли за все предшествующие годы. Однако американцы на сей счёт придерживались иной точки зрения. По их наблюдению, «марксистско-ленинская идеология в этом докладе была почти полностью выброшена за борт».

О чём шла речь? Прежде всего о том, что Горбачёв отказался, как делали его предшественники, делить мир на мир социализма и мир капитализма и призвал к «общечеловеческим подходам» в решении любых проблем. С учётом того, что американцы не собирались отказываться от холодной войны и от возможной победы в ней, горбачёвскую речь можно было считать завуалированной формой предложения Западу о капитуляции, и капитуляции именно советской стороны…

После съезда Горбачёв, уже в марте, созвал представителей ведущих советских СМИ, которым в туманной форме заявил об отставании СССР от ведущих западных стран буквально по всем направлениям жизни. И вот какое резюме в итоге выдал глава советского государства: «Социализм – это не тот строй, который может обеспечить быстрые темпы развития».

… Так что предательство Горбачёва в Рейкьявике на таком обозначенном им же антисоветском идеологическом фоне выглядит вполне логичным и даже органичным. Во всяком случае – точно не удивительным…