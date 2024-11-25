Создатель советской военной разведки: история Яна Берзина

135 лет назад, в ноябре 1889 года, на хуторе Клигене Рижского уезда родился Ян Берзин. Его жизнь оборвалась спустя 49 лет на расстрельном полигоне «Коммунарка» Московской области.

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Яна Берзина, без сомнения, следует считать создателем советской военной разведки. Хотя он был восьмым по счету руководителем. Его предшественники не задерживались подолгу на этой тяжелой и хлопотной должности, которую в шутку называли «расстрельной». Кто бы знал, как оно потом обернется…

1924 год. Арвид Зейбот назначен Генеральным консулом в Харбине, и с удовольствием передает должность начальника Разведупра своему заместителю Яну Берзину.

Ян Карлович Берзин, он же Павел Иванович Берзин, он же «Старик». Настоящая его фамилия Петерис Янович Кюзис. Человек достаточно молодой. Ему всего 35 лет. Но жизненный опыт за спиной немалый.

Родился он на маленьком хуторе в Лифляндии. Учился в начальной школе, в 1902 году поступил в учительскую семинарию. Когда ее закрыли в связи с революционными событиями, Петерис возвратился к родителям в деревню. Здесь, под влиянием старшего брата, он вступил в социал-демократический кружок, потом стал членом партии большевиков.

Несмотря на юный возраст, Кюзис ушел в партизаны, участвовал в боях. Был ранен, попал в плен. Военно-полевой суд приговорил его к смертной казни. Две недели Петерис провел в камере смертников. К счастью, смертный приговор был заменен каторжной тюрьмой в связи с несовершеннолетним возрастом.

В 1911 году — новый арест, ссылка на поселение, побег с чужими документами. С тех пор он стал Яном Карловичем Берзиным.

С началом войны в действующей армии. В декабре 1917 года Берзин становится чекистом, а в 1920 году Феликс Дзержинский лично рекомендует его на службу в Регистрационное управление Полевого штаба РВСР на должность начальника оперативного отдела. Разведка только создана. Начальники меняются, как перчатки. Первый из них Семен Аралов командовал разведкой полгода, Владимир Ауссем — четыре месяца, а Георгий Пятаков и вовсе месяц с небольшим. Нехватка была во всем. Вот лишь один пример.

В августе 1921 начальник управления А. Зейбот докладывал комиссару Штаба РККА и члену Реввоенсовета С. Данилову, что сотрудники Разведупра в буквальном смысле голодают.

«Как результат систематического голодания, — указывает он, — мы уже имеем около десятка заболеваний цингой, общий упадок работоспособности учреждения».

Одним из первых, кто ощутил этот «голодный» удар был начальник ведущего оперативного отдела Разведупра Берзин. Тут хлеба не хватает, цинга косит сотрудников, а ему для развертывания и содержание нелегальных резидентур в зарубежных государствах нужна… валюта. Конечно, молодая советская республика, всячески старалась заработать, торговала пушниной, драгоценностями. Но в валюте нуждалась не только разведчики.

И тогда по инициативе Берзина Разведывательное управление провело спецоперацию — стало разворачивать сеть мобилизационных коммерческих предприятий за рубежом. «Предприятия» являлись прикрытием для разведдеятельности, и в тоже время зарабатывали деньги.

Вскоре Берзин получает повышение и становится заместителем начальника разведки. Наряду с другими направлениями в его ведении важнейшее направление — агентурная разведка. В начале 1920-х годов нелегально выезжает в Польшу, в Британию, в Германию, в Чехословакию.

Возглавив военную разведку, Ян Карлович успешно руководил ею 12 лет. Он, собственно, и заложил фундамент, а потом создал ту самую мощную разведывательную службу, которую мы знаем сегодня.

«За исключительные подвиги, личное геройство и мужество»

Ян Берзин был глубоко погружен в суть агентурной работы, и считал ее основным звеном в деятельности стратегической разведки. Все, кто с ним работал, отмечали его аналитический склад ума, изобретательность в разработке самых сложных операций. Он хорошо разбирался в людях и умел ими управлять.

Берзин принимал непосредственное участие в подборе и оперативной подготовке нелегальных резидентов. Сегодня их имена хорошо известны. Рихард Зорге, Леопольд Треппер, Лев Маневич, Софья Залесская, Христофор Салнынь, Константин Басов.

Одно из ведущих мест в этом ряду занимает резидент военной разведки в Варшаве Мария Скоковская. Польская дворянка Скоковская слушала лекции в знаменитой Сорбонне. Ее заметил и предложил работу в качестве разведчика-нелегала сам начальник Разведупра. И не ошибся. Куда бы не посылали ее, во Францию, в Германию, в Польшу Мария действовала в высшей степени профессионально.

После того, как Красная Армия потерпела поражение в советско-польской войне, резидентура военной разведки была разгромлена польской контрразведкой. Пришлось начинать с нуля. Скаковская успешно провела вербовку агентов. В состав резидентуры вошли как действующие, так и бывшие офицеры Генштаба, польской армии. Все они имели друзей и знакомых в различных воинских и полицейских структурах.

Основную оценку деятельности варшавской разведсети сделал помощник начальника РУ штаба РККА — начальник 3-го отдела Александр Никонов. Он не без гордости докладывал, что «наиболее важный противник СССР — Польша изучена во всех отношениях с весьма большой детальностью и большой степенью достоверности».

В 1933 году «За исключительные подвиги, личное геройство и мужество» нелегального резидента Марию Скоковскую наградили орденом Красного Знамени.

Генералы готовятся к прошлой войне

Будущую войну предсказать трудно. Неспроста прижилось в народе известное выражение Черчилля о том, что генералы готовятся к прошлой войне. Так, собственно, и есть. Готовясь к будущим вооруженным конфликтам, военачальники опираются на свой прошлый опыт, поскольку опыта будущей войны не существуют.

Однако высокие государственные руководители имеют на этот счет собственное мнение. В конечном итоге они ответственны за судьбы страны, своего народа. В их руках есть действенный инструмент анализа и прогнозирования. Имя этому инструменту — разведка. Это она должна ответить на жизненно важные вопросы будет ли война в ближайшие годы, а если будет, то какая.

Однако прежде, чем требовать ответы на подобные вопросы, надо создать такую разведку — высокопрофессиональную, способную на глубокую аналитическую работу. Следует отдать должное Берзину, он сумел создать в Разведупре мощный аналитический центр — 3-й отдел, и вывести на новый высокий уровень аналитическую работу военной разведки.

Будучи блестящим аналитиком, Ян Карлович в соавторстве с Александром Никоновым и Яном Жигуром создали две фундаментальные работы — это были первые советские прогнозы и предвидения в области геополитики. Книги назывались «Будущая война» и «Подготовка войны против СССР». Со времени создания этих работ прошло без малого сто лет, а предсказания Берзина и его соратников, над прямо сказать, вызывают искреннее уважение и заставляют задуматься.

Рассчитывая возможную продолжительность будущей войны СССР против коалиции западных держав, авторы предположили, что таковая «может колебаться от 1,5 до 3 лет интенсивного ведения войны, но никак не закончится в течении месяцев». И далее они уточняют, что «максимальная продолжительность войны… зависит от истощения людских ресурсов, каковых у наших противников хватает на 3−4 года ведения войны».

А вот еще одна цитата, которая, как говорится, бьет не в бровь, а в глаз.

«Наступательная война наших соседей против нас возможна только при чрезвычайно солидной финансовой поддержке и при военном снабжении их со стороны одной или нескольких великих держав; эта поддержка должна выражаться в миллиардах рублей…»

Что и говорить, весьма актуально про «наших соседей». Впрочем, все эти прогнозы и предсказания Берзина и его соратников были напрочь отброшены и забыты. Ведь авторы этих предсказаний оказались «врагами народа» и были расстреляны.

Один из крупнейших провалов в истории

Жизнь разведчика полна опасностей. И какие бы профессионалы не работали, любая случайность или неверное действие может привести к провалу.

Начало 30-х годов стало черной полосой в жизни Яна Берзина, его соратников и всего Разведупра. В 1932 году в Вене были арестованы несколько советских разведчиков. В следующем году, в Латвии контрразведка задержала агентов Разведуправления. В октябре того же года в Хельсинки произошел еще один крупный провал. Следом за финским провалом последовал еще один, на этот раз в Париже.

Все эти серьезные недостатки не остались незамеченными. Состоялось заседание Политбюро. Постановили усилить руководство военной разведки: была введена должность первого заместителя Разведупра, и на эту должность назначен начальник ИНО Главного управления госбезопасности Артур Артузов. Он привел с собой 13 чекистов, позже пришло еще более десятка сотрудников ИНО. Приход такого количества чекистов не обрадовал военных разведчиков.

Впрочем, это не уберегло военную разведку от провалов. Через несколько месяцев после «укрепления руководства Разведупра» чекистами произошел, пожалуй, один из крупнейших провалов в истории наших спецслужб. В феврале 1935 года полиция Дании схватила четырех сотрудников Центра и десять агентов Разведуправления.

Для Яна Берзина этот провал означал конец карьеры. Он подал рапорт об освобождении от должности. Через несколько месяцев Берзин был назначен «вторым заместителем по политической части командующего войсками ОКДВА». Однако, надолго он там не задержался. Осенью 1936 года его отправили в Испанию в качестве главного военного советника.

В Испании шла тяжелая, кровопролитная гражданская война. Едва Ян Карлович (он же генерал Гришин) успел войти в курс дела, как франкисты вплотную пододвинули свои войска к столице.

Вскоре бои разгорелись на окраинах Мадрида. Советские военные советники спешили организовать оборону города. Глава мятежников Франко настолько был уверен в победе, что на 7 ноября 1936 года назначил парад войск в столице. Однако он ошибся.

Столица Испании была превращена в неприступную крепость.

После Мадрида Ян Берзин работал в Валенсии. Он занимался обеспечением частей и подразделений, умело организовывал управление войсками.

«Старший советник Ян Карлович Берзин, — напишет в своих воспоминаниях разведчик-диверсант Илья Старинов, — добился направления в Испанию хорошо подготовленных опытных командиров и специалистов — выпускников спецшкол из СССР. Они начали свою деятельность в роли советников и инструкторов небольших разведгрупп, затем превратившихся в диверсионные группы».

Серьезное поражение, которое потерпели франкисты и итальянцы в Гвадалахарской операции, не обошлось, разумеется, без участия генерала Гришина и его советников.

В мае 1937 года Яна Берзина отзывают в Москву. Здесь его ждет награждение орденом Ленина, присвоение нового воинского звания армейского комиссара 2-го ранга и назначение на новую старую должность начальника Разведуправления Красной Армии.

Казалось бы, армейский комиссар Ян Берзин вновь в своей стихии. Он занят важными государственными делами, которые доверило партия и руководство страны. А вот народный комиссар внутренних дел Николай Ежов думал иначе…

В ноябре 1937 года начальник Разведуправления Красной Армии Ян Карлович Берзин был арестован. 29 июля 1938 года расстрелян.