Кто научил пить русских чай из самовара

Чай в России с древности – любимый напиток, а сам процесс – чаепитие – успел «обрасти» традициями и символизмом. А уж с появлением самовара употребление этой «жидкости» и вовсе стало ритуалом, во время которого без «баб» обойти было нельзя.

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Распробовали не сразу

О существовании чая наши предки узнали в 1462 году благодаря китайцам. Иван III, а потом и его последователи к напитку отнеслись скептически. Всё изменилось во время царствования Алексея Михайловича в 1665 году. Тогда чай исцелил его от болей в животе, после чего был отдан приказ регулярно закупать продукт в Китае. При Екатерине II чай смог потеснить традиционные напитки: медовуху, клюквенные и брусничные морсы, квас.

Спрос на продукт рос, а чаепитие превратилось в неотъемлемую часть жизнь. Именно во время чайных посиделок мещане сформировали как музыкальный жанр романс, враги мирились, купцы заключали выгодные сделки.

Важный элемент

А Пётр I добавил к чайной церемонии самовар, который привёз из Голландии. Вскоре такие «аппараты» стала выпускать фабрика Василия Ломова, открывшаяся в Туле. На нижегородских ярмарках по большой цене продавались самовары мастеров Баташовых и Ломовых, Тейле, Ваныкиных, Воронцовых, Шемариных с фирменным клеймом. Все они были жаровыми (угольными, дровяными). Только в конце XIX появились керосиновые, а в годы советской власти – электрические.

Но для «правильного» чаепития самого чая и самовара было недостаточно. Требовалась «баба». Чай заваривали следующим образом: воду нагревали в самоваре, после чего на верхнюю часть ставили большой чайник. Его накрывали особой грелкой, которая внешне напоминала русскую бабу в пышной юбке.

Посуда, которой гордятся

Чай наливали в широкое блюдце, чтобы он быстрее остыл, и прихлёбывали. Но так делали только извозчики, купчихи и прислуга советской интеллигенции. В высшем российском обществе такое поведение считалось вульгарным.

Предметом культа стал чайный сервиз. После распада СССР в ходу был шуточный вопрос:

«Никто не знает, из сервиза, который стоит в серванте, действительно можно пить чай?».

Чайную и другую посуду в Российской империи изготавливали на Императорском фарфоровом заводе, основанном в 1744 году в Петербурге указом Елизаветы Петровны.

В 1925 году заводу присвоили имя Михаила Ломоносова, после чего аббревиатура «ЛФЗ» (Ломоносовский фарфоровый завод) стала настоящим советским брендом.

Велась настоящая «охота» и на заграничную продукцию – чайные наборы «Мадонна» из ГДР или «Роза» из Чехословакии. Кстати, их до сих пор можно встретить во многих домах наших соотечественников.