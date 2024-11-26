Как справиться с одним из самых «хитрых» союзов русского языка

Союз «как» — один из самых «хитрых» в русском языке с точки зрения пунктуации. Для него нет единого правила, а постановка запятой перед союзом зависит от значения всей фразы и иногда даже намерения пишущего. К тому же зачастую «как» входит в состав более сложных конструкций и оборотов, а то и вовсе выступает другой частью речи. «Лента.ру» рассказывает, в каких случаях нужно ставить запятую перед «как», а когда она не нужна.

«Как» — какая часть речи

В зависимости от контекста «как» может быть союзом, наречием или частицей.

В качестве подчинительного союза «как» выражает сравнение и соединяет не однородные члены предложения. (Пример: Ты не представляешь, как я рада тебя видеть.)

Когда «как» выполняет функцию местоименного наречия, его используют в вопросах. (Пример: Как она объяснила свою радость?)

В восклицаниях слово становится частицей. (Пример: Как я рада тебя видеть!)

Независимо от части речи, в разных ситуациях перед «как» может быть нужна или не нужна запятая. Зачастую это зависит от оборота, в состав которого входит слово, контекста и интонации, которую пытается передать автор.

Когда нужна запятая перед «как»

В сложноподчиненном предложении

Если союз соединяет придаточную часть с главной, перед ним ставится запятая. Разобраться просто: в каждой части должны быть собственные подлежащее и сказуемое.

Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь.

Дети наблюдали за тем, как в зоопарке прыгали обезьяны.

Коллега показала новой сотруднице, как заполнять документы.

Но если в предложении есть несколько придаточных частей, которые перечислены через союзы «и»/«или», они становятся однородными. Перед последней частью, идущей после союза, запятая не нужна.

На день рождения следует говорить людям, как вы их любите и как они вам дороги.

Во время подготовки к олимпиаде школьник должен узнать, какие подавать документы, какие задачи будут в заданиях и как их решать.

Перед сравнительным оборотом

Такие обороты обычно начинаются с союзов «как», «будто», «словно». Перед ними нужна запятая. Проблема в том, что с таких же союзов начинаются именные части составных сказуемых — и две эти языковые ситуации очень просто спутать друг с другом.

Поможет такой прием: сравнительный оборот можно вырезать из предложения, и смысл от этого не пострадает. Именно поэтому он выделяется запятой — это не обязательная часть.

Его злость закипала, как чайник.

Львы играют друг с другом, как домашние кошки.

Лена пришла на работу отдохнувшая, как после отпуска.

В конструкциях «не кто иной, как» и «не что иное, как»

Правила написания этих конструкций — тема для отдельной статьи (почему именно «не» и почему раздельно). Главное, запомнить: если в конструкции есть «как», ставьте перед ним запятую.

Если вас просят сообщить код доступа к порталу «Госуслуги», это не что иное, как мошенничество.

На собрании будет не кто иной, как ректор университета.

Иван согласился не на что иное, как приготовить всем завтрак.

С указательными словами

Если в основной части предложения есть указательные местоимения «такой», «тот», «так», «столь» и другие, то в следующей части ставится запятая перед союзом «как».

Мальчик был не таким, как остальные дети в классе.

Я никогда не был так счастлив, как во время медового месяца.

Холода в феврале уже не столь сильны, как в январе.

В оборотах, близких к вводным

Постановка запятой перед союзом нужна в конструкциях, которые напоминают вводные — например, «как всегда», «как правило», «как назло».

Моя подруга, как всегда, пришла на праздник за полчаса. К

огда мы начали покупать туры в Турцию, доллар, как назло, подорожал.

Отбойная волна, как правило, возникает во время отлива.

Перед конструкцией с «как и»

Если оборот начинается с этих слов, его выделяют запятыми с двух сторон.

На Невском проспекте, как и на всех главных улицах городов, много магазинов.

Метро, как и весь общественный транспорт, не работает ночью.

Вечером, как и предупреждал прогноз, пошел дождь.

Если оборот стоит в начале предложения или в конце, то он выделяется только одной запятой.

Как и ожидалось, гости пришли на праздник с опозданием.

Катя посмотрела прогноз погоды, как и любой перед выходом на улицу.

«Маргариту» лучше пить охлажденной, как и другие коктейли.

Оборот обозначает причину

Проверить поможет простое упражнение — подставьте вместо оборота объяснение со словом «потому что».

Яна, как самый опытный сотрудник, получила повышение. (Яна получила повышение, потому что была самым опытным сотрудником.)

Красная площадь, как главная достопримечательность Москвы, всегда заполнена людьми. (На Красной площади много людей, потому что это главная достопримечательность Москвы).

Когда не нужна запятая перед «как»

В обстоятельствах образа действия

Любое обстоятельство — это второстепенный член предложения, и выделять его запятой не нужно. А обстоятельства образа действия показывают, каким именно способом совершили то, про что рассказывает автор. Словом, оно описывает и дополняет конкретное действие и поэтому неразрывно с ним по смыслу.

Важно не само действие, а именно то, как оно выполнено

Иногда в таких случаях оборот с союзом «как» можно заменить на однокоренное прилагательное или существительное в творительном падеже, и смысл не пострадает.

Дорога стелилась как полотно. (Можно заменить на «Дорога стелилась полотном»).

Вода потекла как черная тушь. (Можно заменить на «Вода потекла черной тушью»).

В составе сказуемого

В этом случае «как» тесно связано со сказуемым по смыслу. Если их разорвать, сказуемое потеряет значение, которое закладывал автор.

Мы работали как проклятые. (Важен не сам факт того, что герои работали — а именно то, с каким усердием они это делали).

Сергей смотрел на брата как в зеркало.

Чувствуйте себя как дома.

«Как» в значении «в качестве»

Проверить просто: подставьте вместо союза выражение «в качестве», и предложение будет звучать точно так же.

Алену пригласили на конференцию как специалиста по нейросетям.

Пушкин как поэт стал одной из самых значимых личностей XIX века.

Она полюбила детей мужа как своих.

Перед «как» стоит «не» или усиливающие слова

И не только усиливающие вроде «совсем» и «совершенно», но также слова «вроде», «точь-в-точь», «почти» и «именно».

Настя прибирается в квартире не как привыкли ее родители.

Девочка рисовала совсем как взрослая.

Дизайнер собрал макет именно как в техническом задании.

Глаза Гарри были точь-в-точь как у его матери.

В устойчивых выражениях

«Фразеологизмы — это устойчивые сочетания слов, готовые языковые единицы языка. Значение фразеологизма не определяется значением его составных частей (в отличие от свободных сочетаний слов). По этой причине внутри фразеологизма запятые не ставятся», — рассказала «Ленте.ру» репетитор по русскому языку со стажем 7 лет Дарья Агапова.

Чаще всего фразеологизм можно заменить наречием — одним словом-синонимом. Например, когда про кого-то говорят, что они похожи «как две капли воды» — можно заменить на то, что они были «точь-в-точь» похожи.

Он жил как у Христа за пазухой.

Всю неделю в Ярославле лило как из ведра.

Для Димы пробежать два километра — как два пальца об асфальт.

Он же гол как сокол, а тоже хочет жениться!

В союзах «как…, так и», «так как», «как будто» и других

В двойном союзе «как…, так и» запятая будет ставиться только перед «так и».

На представлении собрались как дети, так и взрослые. Есть лесные грибы опасно, так как могут попасться ядовитые. У доски ученица как будто растерялась и не смогла решить пример.

Обычно запятая не ставится перед составными союзами вроде «тогда как», «в то время как», «с того времени как», «по мере того как», «с тех пор как». Но здесь все зависит от интонации автора: если он хочет сделать акцент на определенном смысле или слове, то может поставить запятую внутри союза или перед ним.

Частые ошибки

По словам Дарьи Агаповой, обычно ученики хорошо запоминают два правила: не должно быть запятой перед «как», если оно используется в значении «в качестве» и при двойном союзе «как…, так и…»

Плохо запоминается правило про отсутствие запятой при составных подчинительных союзах («тогда как», «между тем как» и другие). Часто дети по ошибке ставят запятую в случае, если оборот с «как» является сказуемым или входит в состав сказуемого Дарья Агапова репетитор по русскому языку

«Самая частая ошибка моих учеников — забывают ставить запятую перед "как", когда этот союз соединяет две простые части в составе сложноподчиненного предложения. И правило знают дети, и на практике это много раз отрабатываем в процессе подготовки к экзамену, но на сканах сочинения ЕГЭ, которые дети могут скачать в личных кабинетах после объявления результатов, регулярно вижу эту ошибку. Чаще всего эта ошибка допускается по невнимательности или из-за нехватки времени на проверку перед сдачей работы», — заключила собеседница.

Тест

Определите, нужна ли запятая перед «как» в предложениях ниже:

Он говорит (,) как по писаному. В этот день (,) как и в предыдущие (,) у Лены болела голова. Мать ребенка набросилась на учительницу (,) как сумасшедшая. Несмотря на обвинения в суде, Дональду Трампу все (,) как с гуся вода. На заседании показали (,) как планируют расширять дорогу. Во время экзамена пригодятся (,) как теоретические, так и практические знания. Река казалась гладкой (,) как шелк. За дверью стоял не кто иной (,) как Петр Иванович. Щенок бордер-колли выглядел (,) совершенно как его мама. Ремонт у соседей затянулся (,) как и следовало ожидать.

Правильные ответы