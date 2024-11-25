Трагедия генерала Брусилова: за что деникинцы расстреляли его сына

У легендарного генерала был только один сын, его полный тезка Алексей Алексеевич Брусилов. Он погиб в самом расцвете сил при невыясненных обстоятельствах. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, касательно того, что же на самом деле случилось с 32-летним Брусиловым-младшим.

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Служба в армии

Алексей Алексеевич Брусилов-младший родился в 1887 году. Алексей получил образование в Пажеском корпусе его Императорского Величества, а также в Офицерской кавалерийской школе, учебном заведении Императорской Армии. Ему, как и его отцу, тоже довелось воевать на фронтах Первой Мировой войны. Тогда он командовал пешим стрелковым эскадроном. Как пишет военный историк Валентин Рунов в книге «Генерал Брусилов. Лучший полководец Первой Мировой войны», Брусилов-старший пристально следил за судьбой сына и очень радовался «его очередному чину, первому ордену».

Отпуск и женитьба

Когда в конце 1916 года на фронте наступило относительное затишье, Алексей приехал в Москву для того, чтобы навестить своего отца и его новую супругу Надежду Владимировну Желиховскую. Родная мать Брусилова-младшего Анна Николаевна Гагемейстер к тому моменту уже скончалась. Именно во время этого визита, по утверждению автора книги «Красная звезда или крест?» Бориса Соколова, Алексей Брусилов познакомился с Варварой Котляревской, глубоко верующей девушкой из старинного дворянского рода. Через несколько месяцев 30-летний Алексей и 18-летняя Варвара обвенчались.

Вступление в ряды РККА

Их счастливый поначалу брак разрушила революция и гражданская война. Брусилов-младший, по мнению Валентина Рунова, приведенного в книге «Полководцы Первой Мировой. Русская армия в лицах», «не желал участвовать в этой братоубийственной бойне». Некоторое время он «жил без дела в семье своей жены». В связи с таким положением вещей в доме начались конфликты. Именно ссоры с молодой супругой и подтолкнули Брусилова-младшего к вступлению в ряды Красной Армии.

Красный или белый?

О том, что произошло дальше, доподлинно неизвестно до сих пор. Александр Бобров в книге «От Волыни до Подани – легендарный Брусиловский» в качестве одной из версий гибели молодого человека приводит предположение о том, что Алексей Брусилов в какой-то момент добровольно перешел на сторону белых, но вскоре заразился тифом и скончался.

Однако Брусилов-старший, впрочем, как и сам автор упомянутого произведения, более всего склонялся к тому, что его сын оказался в плену у деникинцев, которые его и расстреляли. В качестве доказательства в пользу такого варианта развития событий Бобров приводит приказ генерала Деникина от 27 ноября 1918 года, согласно которому «суровому и беспощадному» суду подлежали все, не перешедшие на сторону белых. Кроме того, в декабре 1919 года в газете «Боевая правда» появилась заметка о гибели Алексея Брусилова-младшего. Ее содержание полностью повторяло версию отца Алексея.