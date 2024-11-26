Порнозвезда раскрыла необычные требования к бойфрендам

Американская звезда реалити-шоу Фара Абрахам, снявшаяся в нескольких порнофильмах, раскрыла свои требования к бойфрендам. В подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube, она заявила, что просит мужчин подписывать соглашение о неразглашении.

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«Мои бойфренды сдают тесты на половые инфекции, я могу заставить их сделать вазэктомию. Некоторые из парней ради меня проходили крещение», — также рассказала Абрахам.

Звезда порнофильмов добавила, что ценит себя и считает достойной многого. По словам Абрахам, ей нужен мужчина, который будет всегда рядом с ней и будет готов быть полностью вовлеченным в отношения. «Мне не нужен тот, кто будет играть с моими эмоциями и тратить мое время зря», — пояснила Абрахам.

Ранее американский порноактер Вэн Уайлд рассказал, что у него существует строгий черный список коллег-женщин, с которыми он отказывается работать. В частности, он заявил, что добавляет порноактрис в этот список, если они часто отменяют съемку.