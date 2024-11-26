Какие советские разведчики становились предателями из-за любви

При помощи этого, старого как мир, способа, перевербованы десятки агентов спецслужб всего мира, получены сотни, если не тысячи, листов сверхсекретных документов государственной важности. Самой красивой и наиболее известной «медовой ловушкой» в истории внешней разведки считается Мата Хари.

«Медовая ловушка» (по-английски «honey trap») – это вовлечение жертвы, обладающей нужной информацией (или же имеющей к ней доступ), в близкие отношения с подосланной женщиной (или мужчиной) – с целью получения ценных сведений разведкой другой страны. Перечень должностных лиц, завербованных (как у себя на родине, так и во время зарубежных командировок) подобным способом, может быть широчайшим – от дипломата посольства до рядового работника оборонного предприятия. Гарантия успеха «медовой ловушки» – полученная возможность шантажа – угроза сообщения о случившемся семье согрешившего объекта или же его начальству (в СССР подобное моральное падение было равноценно краху карьеры).

***

Как писал в своей книге «ЦРУ и «Перестройка» известный деятель советской внешней разведки Рэм Красильников, на «медовой ловушке» в Алжире попался майор ГРУ Анатолий Филатов (в 1978 году его за предательство приговорили к расстрелу, но потом приговор смягчили на 15 лет лагерей), советский дипломат Александр Огородник (агент ЦРУ Трианон, тот самый, про кого «ТАСС уполномочен заявить»; по официальной версии, в 1977 году в Москве он отравился ядом при задержании).

Один из самых титулованных советских граждан, попавших за рубежом в «медовую ловушку», по мнению Рэма Красильникова, – Аркадий Шевченко, занимавший в 70-х пост заместителя генсека ООН. Шевченко работал на ЦРУ, а после того как американская разведка подставила его с помощью засланной проститутки, бежал в США, боясь разоблачения. Бросил семью, его жена, узнав о предательстве мужа, покончила с собой, сына, работавшего в МИДе, уволили и долго допрашивали в КГБ. Шевченко в Америке много пил и в итоге в конце 90-х умер от цирроза печени.

***

На телеканале «Звезда» прошел цикл документальных фильмов «Предатели», в которых, в частности, рассказывается о советских деятелях, пошедших на госизмену после «медовой ловушки». Самым широко цитируемым в СМИ из них считается Владимир Резун, более известный по своим книгам как Виктор Суворов. Об основательности фактуры, используемой в этом документальном сериале, говорит тот факт, что данные фильмы включены в перечень видеоматериалов, опубликованных на официальном сайте ФСБ России.

Как сообщается в фильме, разведчик Резун-Суворов сумел завербовать единственного в своей практике агента, да и тот его перевербовал, оказавшись сотрудником британской Ми-6. Резун, говорят создатели документального расследования (в нем приводятся монологи ветеранов советской контрразведки), хотя и прошел через «медовую ловушку», решение работать на западную разведку принял самостоятельно, без шантажа со стороны иностранных спецслужб.

В результате Резуна-Суворова решили использовать как «идеологического террориста», пишущего книги, изобилующие подробностями, якобы доказывающими агрессивность СССР в различные периоды времени существования Советского Союза. Резун в СССР был заочно приговорен к смертной казни.

***

В книге Игоря Атаманенко «Медовая ловушка»: история предательств» описывается история вербовки атташе по культуре советской дипмиссии в Непале Леонида Полещука и одновременно резидента контрразведки СССР (1974 год). Полещук был ходоком по женской части и азартным игроком. В культурном центре Катманду его окрутила американка Салли Грэйвс, на тот момент уже 9 лет являвшаяся кадровой сотрудницей ЦРУ. Средства на то чтобы беззаботно проводить время с новой возлюбленной Полищук решил раздобыть, играя в казино. Проигравшись, он залез в кассу резидентуры, продал даже кинокамеру и фотоаппарат «Зенит». В результате все кончилось предложением сотрудничать с ЦРУ, на что Полищук согласился. В 80-х годах он был раскрыт и по приговору суда расстрелян в СССР.

Ветераны советской контрразведки Игорь Перетрухин и Станислав Лекарев рассказали «Независимой газете» о вербовке посредством «медовой ловушки» знаменитого «Трианона» – Александра Огородника. Связь Огородника с дипломатом и сотрудницей Колумбийского университета Пилар Суарес была записана на кинопленку. Примечательно, что испанка шантажировала Огородника своей мнимой беременностью от него, хотя никаких документальных подтверждений своего нового состояния не представила, она уведомила об этом только по телефону. Колумбийские спецслужбы вышли на советского дипломата, показав ему компрометирующие записи и предложили сотрудничество. Но Огородник сразу понял, кто за ними стоит, и согласился работать только с ЦРУ.