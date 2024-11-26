«Черная метка» пиратов: быль или вымысел?

Мы с детских лет уверены, что настоящие пираты боятся только одного — «черной метки». Знак разбойничьего импичмента, зловещий и всегда предвещающий смерть, есть во многих книгах и фильмах. Но был ли на самом деле у «джентльменов удачи» такой знак?

© Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

«Черная метка» так надежно утвердилась в кинематографе и литературе, что мало у кого есть сомнения в ее реальном существовании. Но на самом деле ни один историк или исследователь пиратских традиций не смог найти в старых источниках сведений об этом обычае. Можно уверенно говорить, что мрачный пиратский знак — авторская находка писателя Роберта Стивенсона.

© Роберт Льюис Стивенсон

Первое издание приключенческого романа «Остров сокровищ» шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона увидело свет в 1883 году. До этого, в 1881–1882 году отдельные главы романа выходили на страницах детского журнала «Young Folks». Книга быстро стала популярной среди детей и подростков. Образы, созданные талантливым автором, прочно завладели юными умами.

Особенно впечатлял обычай пиратов выдавать провинившимся соратникам «черную метку». У Стивенсона это был кружок, вырезанный из бумаги, одна сторона которого окрашивалась сажей. Метку клали черной стороной на ладонь, отчего сажа оставляла на коже зловещий отпечаток.

Судя по всему, морские разбойники не были слишком щепетильными в выборе материала для метки. Вот как автор описывает ее вручение одноногому пирату Джону Сильверу:

«Ободренный этими словами, разбойник ускорил шаг и, сунув что-то Сильверу в руку, торопливо отбежал назад к товарищам. Повар глянул на свою ладонь. — Черная метка! Так я и думал, — проговорил он. — Где вы достали бумагу?.. Но что это? Ах вы, несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это! И какой дурак разрезал Библию?».

Согласитесь, запоминающийся и зловещий момент. Особенно если учесть, что значила Библия в 19 столетии для богобоязненных англичан. Сейчас подобные детали не слишком впечатляют аудиторию. Поэтому «черную метку» чаще показывают как некое магическое клеймо, остающееся на руке приговоренного.

«Черная метка» и пиковый туз

Но у авторской версии метки есть и противники. Есть мнение, что Роберт Стивенсон, немало путешествовавший, в том числе морями, хорошо знал, о чем пишет. Предполагают, что писатель узнал о старинном пиратском обычае, когда собирал материал для книги. Более того, кто-то даже уверен, что в качестве метки раньше выступал пиковый туз. Карту просто показывали совершившему проступок разбойнику. Это означало смертный приговор или изгнание, по обстоятельствам.

Хотя эта версия звучит правдоподобно, знатоки криминальной символики разбивают ее в пух и прах. Хорошо известно, что туз пик стал зловещим символом только в начале 20 века. Его широко использовали гангстеры при вынесении приговора изменникам или запугивания жертв. Часто карту бросали на месте расправы над членами враждебной группировки.

Гораздо позднее, во времена войны во Вьетнаме, американцы использовали пиковых тузов для психологического воздействия на партизан. Вероятно, смысла в этом не было, так как иная культура мешала вьетнамцам проникнуться жутью англосаксонской уголовной романтики.

Подводя итог, можно сказать, что «черная метка» — плод фантазии Стивенсона, несомненно, удачный. А что касается настоящих пиратов, то исторические факты отрицают их склонность к пафосным бессмысленным обрядам. Согрешившего против братства разбойника наказывали без меток. Для этого было немало как кровавых, так и вполне «гуманных» способов, например, маронинг.