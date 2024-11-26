26 ноября: день информации, Георгиевского креста и сапожников
26 ноября — это 331-й день високосного 2024 года. Приметы советуют слепить сегодня пельмени. ООН установила на дату День информации. В России вспоминают об истории Георгиевского креста. Какой праздник 26 ноября справляют сапожники? А что отмечают за границей? Какого святого вспоминает церковь? Рассказываем обо всем этом в нашей статье. А еще вспоминаем об интересных событиях, что случились 26 ноября в разные исторические эпохи.
День Георгиевского креста — праздник 26 ноября в России
На 26 ноября в России выпадает праздник знаменитой воинской награды — Георгиевского креста. Учрежденный в 1807 году, в империи он вручался за военные заслуги и проявленное мужество. Сегодня его воспринимают как символ героизма и патриотизма.
Награду вручали деятели Белого движения во времена Гражданской войны. В советское время она была забыта. Возродили традицию уже в 1990-е годы. Теперь Георгиевскими крестами награждают, как и в былые времена, военных за их подвиги.
Праздники 26 ноября 2024 года: День информации и праздник сапожников
Рассказываем, что за праздники 26 ноября 2024 года справляют по всему миру.
Всемирный день информации отмечается с 1990-х годов по инициативе ООН. Цель праздника — подчеркнуть значение информации в современном мире, включая развитие цифровых технологий и свободу слова.
Еще один интересный праздник 26 ноября 2024 года — профессиональный, День сапожника. Это торжество посвящено мастерам обувного дела, которые на протяжении веков создают и ремонтируют обувь, сохраняя традиции ремесла.
В Иране сегодня День Басиджа — так называют местную волонтерскую милицию. 26 ноября 2024 года в Абхазии вспоминают принятие Конституции, а в Индии в этот раз на дату выпадает религиозный праздник Утпанна Экадаши.
26 ноября в истории
Какие важные мероприятия выпали на 26 ноября в разные исторические эпохи? Вот, что говорят учебники:
- 1894 — Николай II женился на принцессе Гессен-Дармштадтской, будущей Александре Федоровне;
- 1965 год — Франция запустила свой первый искусственный спутник «Астерикс» и закрепилась в статусе космической державе;
- 1991 год — катастрофа Ан-24 в Бугульме унесла жизни 41 человека;
- 2003 год — последний полет сверхзвукового лайнера «Конкорд»;
- 2008 год — начало серии терактов в Мумбаи, Индия.
26 ноября на свет появились супруга Александра III Мария Федоровна, лингвист Фердинанд Соссюр, исследователь Арктики Иван Папанин, дрессировщица Маргарита Назарова, певица Тина Тернер, актер Максим Аверин.
Народный календарь на 26 ноября — Златоуст
В нашем государстве 26 ноября 2024 года по народному календарю отмечают праздник под красивым названием Златоуст. Он связан с днем памяти знаменитого Иоанна Златоуста. Святой известен своими богословскими трудами и проповедями, которые оказали огромное влияние на развитие христианской веры и церковные традиции.
Он получил прозвище Златоуст за свое мастерство проповеди и способность доступно объяснять сложные богословские истины. В качестве архиепископа Константинополя он реформировал богослужения, призывал к скромности и заботе о бедных, а также боролся с коррупцией в церковной среде.
В народе считалось, что на праздник Златоуста наступали морозы. Что можно и нельзя делать в эту дату?
- Много болтать — все счастье проболтаешь;
- Раздаривать детские игрушки — заберешь счастье у своего ребенка.
Зато приметы советуют сегодня лепить пельмени. Поверья гласят, что 26 ноября можно даже устроить дома соревнование. Кто больше слепит пельменей, того в будущем году ждут особые удача и счастье.
Именины 26 ноября
26 ноября поздравляем с днем ангела:
- Германа;
- Иоанна (Ивана).
Поздравьте с профессиональным праздником сапожников, слепите пельмени и почитайте об истории государственных наград Российской империи — для этих занятий 26 ноября 2024 года есть сразу несколько поводов.