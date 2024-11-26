26 ноября: день информации, Георгиевского креста и сапожников

26 ноября — это 331-й день високосного 2024 года. Приметы советуют слепить сегодня пельмени. ООН установила на дату День информации. В России вспоминают об истории Георгиевского креста. Какой праздник 26 ноября справляют сапожники? А что отмечают за границей? Какого святого вспоминает церковь? Рассказываем обо всем этом в нашей статье. А еще вспоминаем об интересных событиях, что случились 26 ноября в разные исторические эпохи.

День Георгиевского креста — праздник 26 ноября в России

На 26 ноября в России выпадает праздник знаменитой воинской награды — Георгиевского креста. Учрежденный в 1807 году, в империи он вручался за военные заслуги и проявленное мужество. Сегодня его воспринимают как символ героизма и патриотизма​.

Награду вручали деятели Белого движения во времена Гражданской войны. В советское время она была забыта. Возродили традицию уже в 1990-е годы. Теперь Георгиевскими крестами награждают, как и в былые времена, военных за их подвиги.

Праздники 26 ноября 2024 года: День информации и праздник сапожников

Рассказываем, что за праздники 26 ноября 2024 года справляют по всему миру.

Всемирный день информации отмечается с 1990-х годов по инициативе ООН. Цель праздника — подчеркнуть значение информации в современном мире, включая развитие цифровых технологий и свободу слова.

Еще один интересный праздник 26 ноября 2024 года — профессиональный, День сапожника. Это торжество посвящено мастерам обувного дела, которые на протяжении веков создают и ремонтируют обувь, сохраняя традиции ремесла.

В Иране сегодня День Басиджа — так называют местную волонтерскую милицию. 26 ноября 2024 года в Абхазии вспоминают принятие Конституции, а в Индии в этот раз на дату выпадает религиозный праздник Утпанна Экадаши.

26 ноября в истории

Какие важные мероприятия выпали на 26 ноября в разные исторические эпохи? Вот, что говорят учебники:

1894 — Николай II женился на принцессе Гессен-Дармштадтской, будущей Александре Федоровне;

1965 год — Франция запустила свой первый искусственный спутник «Астерикс» и закрепилась в статусе космической державе;

1991 год — катастрофа Ан-24 в Бугульме унесла жизни 41 человека;

2003 год — последний полет сверхзвукового лайнера «Конкорд»;

2008 год — начало серии терактов в Мумбаи, Индия.

26 ноября на свет появились супруга Александра III Мария Федоровна, лингвист Фердинанд Соссюр, исследователь Арктики Иван Папанин, дрессировщица Маргарита Назарова, певица Тина Тернер, актер Максим Аверин.

Народный календарь на 26 ноября — Златоуст

В нашем государстве 26 ноября 2024 года по народному календарю отмечают праздник под красивым названием Златоуст. Он связан с днем памяти знаменитого Иоанна Златоуста. Святой известен своими богословскими трудами и проповедями, которые оказали огромное влияние на развитие христианской веры и церковные традиции.

Он получил прозвище Златоуст за свое мастерство проповеди и способность доступно объяснять сложные богословские истины. В качестве архиепископа Константинополя он реформировал богослужения, призывал к скромности и заботе о бедных, а также боролся с коррупцией в церковной среде.

В народе считалось, что на праздник Златоуста наступали морозы. Что можно и нельзя делать в эту дату?

Много болтать — все счастье проболтаешь;

Раздаривать детские игрушки — заберешь счастье у своего ребенка.

Зато приметы советуют сегодня лепить пельмени. Поверья гласят, что 26 ноября можно даже устроить дома соревнование. Кто больше слепит пельменей, того в будущем году ждут особые удача и счастье.

Именины 26 ноября

26 ноября поздравляем с днем ангела:

Германа;

Иоанна (Ивана).

Поздравьте с профессиональным праздником сапожников, слепите пельмени и почитайте об истории государственных наград Российской империи — для этих занятий 26 ноября 2024 года есть сразу несколько поводов.