Шутка Эйнштейна: зачем на самом деле ученый показал язык

Черно-белый снимок, на котором изображен знаменитый физик Альбер Эйнштейн с высунутым языком, уже давно стал своеобразной визитной карточкой ученого. А между тем этой фотографии могло бы не быть вообще, если бы не надоедливый Артур Сасс.

Шутник и балагур

Вообще Альберта Эйнштейна трудно назвать скучным ученым или занудным «ботаником». Судя по воспоминаниям современников и сохранившимся фотографиям и письмам, физик был весьма неординарным и остроумным человеком. В книге Дюкаса и Хофмана «Альберт Эйнштейн как человек», одной из школьниц, которая пожаловалась на то, что она не понимает математику, Эйнштейн написал: «Поверьте, мои затруднения еще больше, чем ваши».

Однако ученый увлекался не только наукой, он любил читать художественную литературу, неплохо играл на скрипке, катался на велосипеде. Последнему, кстати, имеется и документальное подтверждение. В седле велосипеда Эйнштейна успел запечатлеть сотрудник Калифорнийского института Бен Мейер. Кроме того, бытует мнение, что гениальный физик отрицательно относился к носкам, а потому надевал их нечасто. Хотя на фотографии, датируемой 1922 годом, он, являясь гостем в японском доме, восседает на подушках без обуви, на ногах же ученого все-таки видны носки. Однако будучи у себя дома, он действительно мог позировать перед фотокамерой и без носков, зато в мохнатых тапочках, по-видимому, розового цвета. Этот снимок также, к счастью, дошел до наших дней.

Язык вместо улыбки

Тем не менее, самой известной фотографией ученого стала та, где Эйнштейн запечатлен с высунутым языком. Известна даже точная дата этого снимка – 14 марта 1951 года. В этот день физику исполнилось 72 года. Торжество проходило в Принстонском университете. Понятно, что такое знаменательное событие не обошли своим вниманием и средства массовой информации, а в частности фоторепортеры.

Когда праздник закончился, Эйнштейн вышел на улицу для того, чтобы уехать домой на автомобиле. Он разместился на заднем сиденье машины. По левую руку от него находился его коллега мистер Эйделот, по правую – миссис Эйделот. После попутчиков Эйнштейна вырезали из кадра. Когда Эйделот уже собирался захлопнуть дверцу, к автомобилю пробился фотограф Артур Сасс. Он попросил физика улыбнуться, но к тому моменту Эйнштейну уже все порядком надоело, и он взял да и показал надоедливому папарацци язык.

Случайный шедевр

Поначалу сотрудники редакции издания, где тогда работал Артур Сасс, опасались публиковать такой вызывающий снимок. Поэтому они решили разузнать, как к этой фотографии относится сам ученый. Но так как Эйнштейн не страдал отсутствием чувства юмора, он лишь восхитился работой Сасса. Мало того, физик заказал еще 9 аналогичных фотокарточек. Эйнштейн рассылал их приятелям в качестве поздравительных открыток.

Обладателем одной из них стал Говард Смит. Смит являлся автором научных программ на СBS, которые гениальный ученый никогда не пропускал. Специально для журналиста Альберт Эйнштейн даже подписал фотографию, мол, этот жест (имеется в виду высунутый язык) предназначен для всего человечества. Впоследствии именно данный снимок был продан с аукциона более чем за 70 тысяч долларов.