«Гонка аистов»: самые невероятные наследства в истории

Есть несколько типов богачей: одни работали всю жизнь не покладая рук, у других появилась всего лишь одна идея на миллион, которая помогла им взлететь на вершину, третьи родились в богатых семьях и ни одного дня в своей жизни не работали, четвертые просто купили лотерейный билет за пару баксов и теперь не знают, куда потратить обрушившиеся на их головы миллионы.

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Сегодня же мы поговорим о наследствах и о тех внушительных состояниях, которые стали для многих настоящим сюрпризом. Чаще всего наследство оставляют, чтобы возместить родным расходы на похороны, ритуалы и т. п., но иногда сумма чуть-чуть больше. На несколько миллионов долларов больше.

Официантка унаследовала 500 000 долларов от посетителя

Семнадцатилетняя официантка Сара Вудс в своем городке Чагрин Фолс, что в Огайо, в 1992 году подружилась с Биллом Кракстоном, который частенько захаживал в кафе, где она работала официанткой. Он был вдовцом, а она потеряла своего отца в возрасте 10 лет, и это их сблизило. Вудс часто помогала старику по дому, делала мелкую уборку и прочее. Кракстон, в свою очередь, говорил, что представлял себе своих детей именно такими, как Сара. Он скончался на 82 году жизни от сердечного приступа. Уже в больнице, перед самой смертью, он указал номер телефона Вудс как близкого родственника и назвал ее своей наследницей. Таким образом, у нее внезапно появилось 500 000 долларов, дом и две машины. Вудс потратила деньги на правильное дело, на учебу.

17 выбранных случайным образом португальцев унаследовали состояние аристократа

Португальский аристократ Луис Карлос де Норонья Кабрал да Камара был богатым бездетным холостяком. Он умер естественной смертью в возрасте 42 лет. И в день его смерти семнадцати ничего не подозревающим португальцам позвонили и сообщили, что они стали наследниками одного из богатейших людей в Португалии. Луис методом тыка выбрал всех этих людей в телефонном справочнике за 13 лет до смерти. Помимо 25 000 евро, он завещал 12-комнатную квартиру, дом и машину. Все это разделили между семнадцатью незнакомцами.

Бездомные братья получили в наследство 6,6 млн долларов от бабушки, которую они никогда не знали

Зольт и Геза Пелади жили в пещере в нескольких километрах от Будапешта и рыскали по городу в поисках более или менее ценного мусора, чтобы потом продать его за гроши. Их бабушка давно их потеряла и долго не могла найти. После ее смерти адвокаты связались с социальными службами, чтобы отыскать двух потерянных братьев и сообщить, что теперь они стали на шесть с половиной миллионов богаче. Это чудо, что адвокатам удалось их найти, потому что их родная мать отказалась от них, едва им исполнился год.

Сергей Судев унаследовал 950 миллионов евро от своего дяди, которого он едва знает

Своего дядю из Германии Сергей знал очень плохо. Виделся он с ним всего один раз и ни на что не рассчитывал. После новости о том, что он стал наследником практически миллиарда евро, никто не ожидал, что Сергей так среагирует. Сергей никакого толка от этих денег не видит. Как он говорит: «Еще одна головная боль». Весь город не дает ему прохода, а до работы ему приходится ездить на машине коллеги. Заработок почти миллиардера всего 150 евро в месяц, учится он заочно на факультете журналистики и работает диджеем на местном радио.

Морт Зачер унаследовал 6 миллионов долларов от дядь, которые, как он думал, были бедными

Бухгалтер из Нью-Йорка все детство наблюдал за тем, как его родители работали по 100 часов в неделю в пекарне, принадлежащей его дядям: Генри и Джо. Им платили остатками хлеба и печеньем, и вся его жизнь была борьбой, пока ему не исполнилось 36. Именно в этом возрасте он узнал, что дяди были куда успешнее, чем он мог предположить, потому что именно он получил от них в наследство 6 миллионов долларов. Его родители отказались от этих денег, когда сын предложил им забрать наследство, которое они по праву заслужили. Сейчас Морт продолжает писать свои мемуары и не торопится тратить огромные деньги.

Тони Чан унаследовал 4,2 миллиарда долларов, обманывая чудаковатую женщину

Некогда самая богатая женщина в Азии, Нина Ванг, узнав, что больна раком, переписала свое завещание, осчастливив тем самым Тони Чана, мастера по фэншуй. Он обещал, что особая практика поможет ей жить вечно, если она, конечно же, не забудет упомянуть его в своем завещании. До этого все деньги предназначались ее семье и небольшая часть должна была пойти на благотворительность. Когда огласили завещание, родные сразу подали иск, суд решил дело в пользу первоначального содержания. Чана арестовали за мошенничество и подделку документов.

Эва Паоло унаследовала 40 миллионов долларов от потерянного отца

Простой аргентинской горничной потребовалось девять лет на тяжкие судебные процессы и даже эксгумация тела для сравнения ДНК, чтобы подтвердить свое родство с бароном Руфино Отеро. Паоло всегда догадывалась, что ее отец был знатных кровей, а ее мать унесла эту тайну в могилу.

Подросток унаследовал остров со спрятанными на нем сокровищами от своего деда

Джош видел своего деда всего несколько раз, но это не помешало именно ему стать единственным наследником немыслимого состояния деда. Самуил (дед Джоша) никогда не одобрял брак своей дочери по религиозным соображениям, но он души не чаял в своем внуке. Он оставил 80 акров сельхозугодий и еще 36 акров земли в виде частного острова. В завещании также говорилось о драгоценных камнях, спрятанных где-то на острове «в кувшине». Мать Джоша и дочь Самуила говорит, что в детстве постоянно играла с отцом в «остров сокровищ».

Бездомный убежал от полицейских, которые хотели сообщить ему наследстве в 6 миллионов долларов

67-летний Томас Мартинез жил на улице в Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Боливии. В один прекрасный день полицейские подошли к нему, когда он спал на скамейке, чтобы сказать, что его покойная жена, с которой он развелся несколькими годами ранее, оставила ему 6 миллионов долларов. Мартинез решил, что они хотят его арестовать за хранение наркотиков, бродяжничество или алкоголизм, и убежал. Местные газеты трубили о нем, пытались его найти и немного подшучивали над свежеиспеченным миллионером: «Местный миллионер убежал от своего наследства…» Удивительно то, что местонахождение миллионера до сих пор неизвестно.

Чарльз Винс Миллар оставил свое состояние «женщине, у которой больше всего детей»

Чарльз Винс Миллар был успешным канадским адвокатом и бизнесменом, любившим подшутить над жадными людьми. На момент смерти у него не осталось ни родственников, ни детей, поэтому текст завещания был полон необычных просьб. Самая странная и необычная обязала адвоката перевести часть капитала в наличку через 10 лет после его смерти и отдать все деньги самой многодетной матери. Этот период получил название «гонка аистов», и в конце разгорелись судебные разбирательства. После тщательной проверки 4 женщины поделили между собой эти деньги, и каждая получила по 750 000 долларов. У них было по 9 детей.