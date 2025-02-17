Почему не все камни горят

На самом деле камни горят, но не все. Рассказываем, от чего это зависит.

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Некоторые камни горят. Их горючесть зависит от химического состава, а тот, в свою очередь — от способа образования.

По своему происхождению горные породы делятся на три основных типа: магматические, осадочные и метаморфические. Они могут быть внешне очень похожи, но при сильном нагревании одни плавятся, а другие загораются.

Горючие камни отличает присутствие в составе элементов, способных легко реагировать с кислородом — таких как сера, углерод и водород.

Как образуются камни

Магматические породы образуются, когда магма под землей или лава из вулкана остывает и кристаллизуется в твердый материал. Эти породы состоят в основном из силикатных минералов, которые кристаллизуются при температурах 700-1300 °C.

В таких камнях мало или совсем нет горючих элементов, поэтому поджечь их невозможно. Да и расплавить, с учетом высокой температуры кристаллизации, очень непросто.

Осадочные породы имеют совершенно иную историю формирования. Они образуются из обломков камней, минералов, иногда растительного или животного материала, а также кристаллов, оставшихся после испарения воды, вроде известкового налета в чайниках и ваннах.

В живых существах много серы, углерода и водорода — фактически, это три из шести основных элементов жизни на Земле. Поэтому образовавшиеся таким образом камни вполне способны гореть.

Последняя группа пород называется метаморфическими, потому что они образуются, когда под воздействием сильного нагрева и высокого давления происходит преобразование породы из одного типа в другой без расплавления или горения. Примером такого минерала может быть мрамор, образовавшийся глубоко в недрах из известняка.

Камень, который намеренно жгут — уголь

Очевидно, что метаморфические породы, образовавшиеся из магматических, горючих элементов не содержат. А те, что стали результатом превращения осадочных пород — вполне могут быть воспламеняться. Яркий пример — антрацитовый уголь, который почти полностью состоит из углерода. Он образовался, когда мертвые растения долго гнили в болотах, были погребены под песком или грязью и в конечном итоге спрессовались за сотни миллионов лет в уголь.

Уголь довольно сложно, но вполне реально поджечь; более того, он и сам может вспыхнуть, даже будучи в земле — из-за удара молнии или неосторожного обращения с огнем. Как, например, угольный пласт в бывшем шахтерском городе Сентрейлии в Пенсильвании, где он полыхает уже 50 лет. И такой подземный пожар — далеко не единственный в мире.

Близкий родственник угля — алмаз (аллотропная модификация углерода), образующийся в результате еще более высокого давления. Его тоже можно поджечь. Например, сфокусировав на нем солнечные лучи увеличительным стеклом, как французский химик Антуан Лавуазье, первым доказавший горючесть алмаза в 1772 году.