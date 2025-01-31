Когда Финляндия дождется «ответки» за блокаду Ленинграда

Как-то так вышло, что течение почти 80 лет советские и антисоветские пропагандисты хором доказывали нам, что в блокаде Ленинграда участвовали только немцы. Я ещё в школе задавал глупейший вопрос, как могло «блокадное кольцо» состоять из одной половинки – немецкой? А вот так. С финнами долгое время мы этот вопрос не обостряли, хотя в страданиях ленинградцев их роль в чем-то и поболе немецкой.

Сокрытие преступлений финнов доходило до маразма. Вот важный экскурсовод на Свирьстрое объясняет туристам с теплохода, что Свирскую ГЭС разрушили злодеи-немцы. Между тем ни одного германского солдата не было на расстоянии и 100 км от Свирьстроя.

В книге-сборнике воспоминаний ветеранов «Боевые вымпелы на Онеге» финны вообще не упоминаются. А с кем героически воевала наша Онежская флотилия? Да с каким-то безымянным «противником» и абстрактными «фашистами». А между тем на брегах Онеги находились как минимум три финских дивизии и довольно большая озёрная флотилия.

Немцы в 1941-1944 годах отправляли в концлагеря коммунистов, партизан и т.д. Но не было ни одного случая, чтобы человека отправили в концлагерь только за то, что он – русский.

А вот барон Маннергейм приказал отправить в концлагеря всё русское население в захваченной финнами Карелии. Кстати, о судьбе русского населения Карельского перешейка, также захваченного финнами осенью 1941 года, никто до сих пор ничего не знает.

Ещё раз повторяю, русских в Карелии, а это были в основном старики, женщины и дети, поскольку мужчины были мобилизованы или эвакуированы заранее, отправляли в концлагеря исключительно за национальность. Только в Петрозаводске было семь лагерей для мирного населения. Концлагеря для советских военнопленных числились отдельно.

Заключённых обеих категорий ежедневно выгоняли на тяжёлые принудительные работы. В частности, они в 1942-1944 годах построили карельскую часть укреплений «Линии VT». Кстати, хвалёная линия Маннергейма и в подмётки не годилась укреплениям VT. Я сам лазил по этим укреплениям в районе Медвежьегорска и могу сказать, что это действительно шедевры фортификации.

Но сколько советских людей, как военнопленных, так и мирных жителей, погибло при строительстве этих укреплений, ни советских, ни антисоветских историков не интересует. Советских – потому что «Линия VT» так и не была взята до капитуляции Финляндии, а антисоветских – потому что они доказывают, что в 1939-1944 годах финны были «белыми и пушистыми» и подверглись неспровоцированной агрессии «тирана Сталина».

Между тем именно в 1939-1944 годах Финляндия была самым милитаризированным государством в мире. Процент финнов, служивших в армии и военизированных организациях, был куда выше, чем в Германии и СССР.

Благодаря нашим историкам никто и не знает, что такое военизированные организации Финляндии. Если в Третьем рейхе вооружённые силы состояли из армии и частей СС, то финский аналог СС назывался шюцкор (от шведского слова Skyddskar – охранный корпус). Есть и другой более корректный перевод – «охранные войска», поскольку в шюцкоре имелось несколько корпусов.

На рукаве у шюцкоровцев красовалась буква «S», а в петлице германских эсэсовцев две буквы – «SS». Функции у «S» и «SS» были одинаковые: в мирное время охрана важных объектов и борьба с инакомыслящими, а в военное – взаимодействие с армией и флотом.

В 1938 году в составе шюцкора находилось 111 493 человека, в том числе около 4 тысяч офицеров. А к маю 1941 года число щюцкоровцев возросло до 126 656 человек. Кроме того, имелось 10 505 «кандидатов» в шюцкор и 34 133 подростка, проходивших обучение по программе шюцкора.

Морские силы шюцкора на Балтике и Ладоге располагали 363 моторными катерами, 50 из которых были достаточно крупными (типа «SP») и имели на вооружении орудия калибра 20-76 мм.

Большинство женщин были вовлечены в организацию «Лотта Свярд» (в переводе со шведского «Меч Лотты»). Членов этой организации часто именовали просто «лоттами». «Лотты» служили в тыловых структурах армии, в ПВО, а тысячи их непосредственно участвовали в боевых действиях.

27 января с помпой был отмечен день полного освобождения Ленинграда от блокады. Полного – в том смысле, что дорога в Ленинград и из него наконец-то появилась. Но Ленинград еще долгое время оставался прифронтовым городом – аж до июня 1944 года финские орудия нещадно громили город. До Невского проспекта их снаряды не долетали, зато финны планомерно разрушали районы сплошной жилой застройки в Ольгино, Лисьем Носу, в Кронштадте и т.д.

Мои оппоненты из «финской» 5-й колонны историков пеняют, что, мол, я пишу об обстрелах районов, которые только после войны вошли в состав Ленинграда. По их логике жителей пригородов убивать не грех.

Финская артиллерия сравняла с землёй город Сестрорецк, в котором до войны проживало 30 тысяч человек, а к концу 1944 года осталось менее двух тысяч. Оппоненты опять же пеняют мне, мол, Сестрорецк был близок к линии фронта. А многие центральные районы Ленинграда были ещё ближе к позициям немцев.

Не пора ли вспомнить, что действительно полное освобождение Ленинграда от блокады состоялось лишь в июне 1944 года в ходе Четвёртого Сталинского удара.

В Финляндии сняты десятки фильмов о войне с СССР. Причём большинство их финансировалось государством. Интересны речи их героев: «Наша Финляндия», которую они защищают, оказывается, простирается до Урала. Русские – «вековые исконные враги», отобравшие у финнов Карелию, которая в действительности никогда им не принадлежала. В своей «оборонительной» войне финны готовы забрать Смоленск («Неизвестный солдат»), дойти до Белого моря, до Мурманска или до Урала, «если они нам позволят», как говорит один из финских офицеров («Дорога на Рукаярви»).

А в СССР в 1939-1941 годах было снято три (!) фильма о Зимней войне. А в последующие 80 лет – ни одного!

Ну ладно, 80 лет мы помалкивали, то ли щадя финское национальное самолюбие, то ли из меркантильных соображений – все же самая дружественная нам западная страна, не спугнуть бы. Ну вот, домолчались.

Сокрытие финского вектора войны в ситуации, когда Финляндия вступила в НАТО и разрабатывает планы размещения американских войск вблизи нашей границы, достойно старого русского вопроса – это глупость или измена? Увы, сейчас в Госдуме никто такого не спросит… А надо!