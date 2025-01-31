Как выживают космонавты после приземления в экстремальных условиях

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина космонавты и кандидаты в космонавты "Роскосмоса" приступили к автономной комплексной двухсуточной тренировке по действиям в случае посадки космического корабля в лесисто-болотистой местности зимой.

Как рассказали в "Роскосмосе", зимние выживания, которые проводит испытательно-тренировочная бригада инструкторов, врачей, психологов и других специалистов ЦПК, обязательно проходят в ходе общекосмической подготовки кандидатов в космонавты, не реже одного раза в пять лет для космонавтов в группах специализации и за год до полета для сформированного экипажа.

На этот раз в первый условный экипаж вошли опытные космонавты Петр Дубров и Анна Кикина. Они начали испытания в лесу вместе с астронавтом NASA Анилом Меноном. А на следующей неделе к подобным тренировкам приступят еще два условных экипажа. Первый - космонавт Дмитрий Петелин и кандидаты в космонавты Анастасия Бурчуладзе и Эльчин Вахидов, второй - космонавт Сергей Прокопьев и кандидаты в космонавты Владимир Ворожко и Александр Жеребцов.

Тренировки на выживание и серьезны, и важны. Никаких послаблений, все жестко, как может быть в реальности. Независимо от опыта, и уже слетавшие космонавты, и новички проходят теоретические и практические занятия по тактике поведения и действий после посадки спускаемого аппарата в экстремальных условиях. Все, чем они могут пользоваться, - снаряжение и оборудование, имеющееся в космическом корабле, а также подручный материал.

Надо сказать, что для поддержания жизнедеятельности космонавтов есть носимый аварийный запас. Он обеспечивает выживание во всех климатических зонах, в том числе и таких экстремальных, как пустыня, горы и Арктика. О том, что входит в его состав, "РГ" рассказывал заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников: Владимир Кожевников:

" Т е п л о з а щ и т н ы й к о с т ю м , з а п а с ы п р о д у к т о в и в о д ы . Н а с л у ч а й п р и в о д н е н и я е с т ь г и д р о к о м б и н е з о н ы " Ф о р е л ь " : о н и о б е с п е ч и в а ю т а в т о н о м н о е п р е б ы в а н и е н а п л а в у п р и т е м п е р а т у р е в о д ы о т м и н у с 1 ° С д о п л ю с 3 0 ° С и в о л н е н и и м о р я д о 5 б а л л о в н е м е н е е 1 2 ч а с о в " .

В зимнее выживание входят переодевание из скафандра в теплозащитные костюмы (куртки, комбинезоны, тёплые сапоги, меховые носки, перчатки, шапки, шерстяные подшлемники), поиск безопасного места для организации лагеря, постройка укрытий (односкатного шалаша и вигвама), а также подача сигналов спасателям с использованием пиросигнальных средств и костра. А также оказание медицинской помощи травмированному космонавту и взаимодействие с поисково-спасательной службой.

Задача выживания - показать космонавтам и астронавтам, что они смогут после космического полета сохранить себе жизнь и здоровье в лесисто-болотистой местности зимой. Даже если поисково-спасательные службы не обнаружат их в первые часы после посадки. Для этого экипажу нужно постоянно находиться в движении, заниматься делом, грамотно распределяя нагрузку. А главное - показать себя сплоченной командой, подчеркивают специалисты.