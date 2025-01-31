Потерянный на Рублевке миллион рублей вернули владельцу

Москвич по имени Арсений нашел миллион рублей в надземном переходе и выяснил, что деньги потерял 88-летний пенсионер. Тогда он решил вернуть их владельцу. Об истории стало известно изданию Baza.

24 января, проходя по переходу в районе Рублевского шоссе, мужчина заметил бесхозный пакет, через полиэтилен просвечивались купюры. Арсений пнул находку, оттуда выпали пачки пятитысячных. Сначала он подумал, что это билеты банка приколов, однако, присмотревшись, понял, что деньги настоящие.

В следующие несколько часов москвич сомневался, какие действия предпринять — у него скоро свадьба и деньги лишними не будут, но все же принял решение отнести находку в полицию. Правоохранители быстро установили владельца — им оказался 88-летний Петр Петрович.

Выяснилось, что в тот день пожилой мужчина снял наличные в банке, чтобы положить на другой счет, а потерю заметил только дома и очень переживал. Он отправился в полицию, где ему сразу вернули пакет. Узнав, что нашедший их не присвоил деньги себе, пенсионер дал Арсению 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли у жителя Москвы два биткоина в одном из столичных кафе. Криптовалюта на сумму более 20 миллионов рублей хранилась на холодном кошельке — USB-флешке.