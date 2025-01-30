Зачем ЦРУ выкрало рецепт советского «военного борща»

В США уже несколько лет идет кампания по массовому рассекречиванию документов, благодаря чему журналистам становится доступна интересная и ранее неизвестная информация. Внешняя политика времен Второй мировой, секретные переговоры и поставки оружия нацистским режимам в Европе, деятельность ЦРУ в Холодной войне... Вот, кстати, о Центральном Разведывательном Управлении: интересный документ обнаружился и в его архивах. Совсем недавно он стал достоянием прессы. Это... что бы вы думали?

Рецепт борща

Об этом одним из первых на своей странице в Twitter рассказал американский журналист Дэвид Пэрри. Уникальный документ датирован 1956 годом. Называется он «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время», а представляет собой рецепт армейского борща – так, как его готовили в советской армии. Перевод выполнен несколько коряво, но в нем вполне узнаются строки аналогичного руководства, принятого в РККА еще в 1948 году.

Что же конкретно представляет собой документ? Его фото, кстати, вполне можно найти в сети. Это лист с «граммовками» (или точнее – «килограммовками») и подробным описанием процесса приготовления борща сразу на 500 человек. Рецепт, к слову, довольно хороший – его, наверняка, оценит любая хозяйка. В конце даже присутствует указание о необходимости выдержать снятый с огня борщ под крышкой в течение 15 минут, чтобы настоялся.

Зачем это ЦРУ?

Зачем же американцам рецепт советского борща? Неужели у них нет своих рецептов приготовления горячей пищи? Есть, конечно, хотя полными аналогами той еды, которой кормили советских солдат, они не являются. В силу особенностей казарменного проживания и организации питания в американской армии никогда не готовили сразу на такую толпу. Но похищенный и засекреченный на полстолетия рецепт вовсе не означает, что в США собирались пересмотреть систему армейского питания.

Многие журналисты (как отечественные, так и американские) высказали мнение, что документ, скорее всего, попал в ЦРУ случайно, вместе с другими более важными бумагами. А переведен и засекречен был «по инерции» — мол, потом те, кому надо, разберутся, что с этим делать. Но другого мнения придерживается в частности специалист по Холодной войне, Леонид Млечин, автор книги «Холодная война. Политики, полководцы, разведчики». Он, как и некоторые бывшие сотрудники военной разведки, уверен, что случайности здесь быть не может.

Дело в том, что рецепт содержит «граммовки» по которым можно легко рассчитать калораж, и на основании этого сделать вывод о количестве калорий, получаемых каждым советским солдатом в день. Ведь, как известно, впроголодь особо не навоюешь. Кроме того, зная, сколько и каких именно продуктов необходимо на борщ для 500 человек, легко посчитать и количество необходимых ингредиентов для двухмиллионной армии. И в случае настоящей войны – как бы смешно это не звучало – оставь противника без полей красной свеклы где-нибудь под Киевом, и без горячего останется не одна армия, что неизбежно скажется и на боеспособности.