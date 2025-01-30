Тайна гибели Чапаева: что на самом деле случилось с легендарным комдивом

Наверняка все помнят хрестоматийный эпизод из фильма братьев Васильевых «Чапаев», в котором легендарный начдив, спасаясь от пулемётных очередей, переплывает Урал. Как же на самом деле погиб Василий Иванович Чапаев (который по паспорту был Чепаевым)?

© Кадр из фильма «Чапаев», 1934

Смерть в реке

Братья Васильевы снимали фильм на основе романа, прославившего одного из рядовых, в общем-то, участников Гражданской войны. Согласно книге Дмитрия Фурманова, осенью 1919 года Чапаев погиб при столкновении с белыми казаками в районе Лбищенска (ныне село Чапаев в Западно-Казахстанской области). Раненый в руку начдив с тремя товарищами пытался переплыть реку, чтобы попасть на Бухарскую сторону, т.е. в степь к кочевникам. Двоих красноармейцев белые убили сразу, последний же был с Чапаевым до конца.

«Плыли двое, уже были у самого берега – и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся, позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала», - говорится в романе.

Фурманов основывался на рассказе одного из связистов чапаевской дивизии, но эта версия событий 5 сентября является далеко не единственной. Бойцы 25-й дивизии и местные жители по-разному рассказывали о смерти красного командира. Даже не все из тех, кто был согласен с фактом его гибели в Урале, видели рядом с ним других бойцов – возможно, что Чапаев утонул в одиночестве.

В 1927 году газета «Рабочий клич», издававшаяся в Рязани, напечатала письмо, подписанное инициалами «Т.З.В.». Его автор, якобы служивший в «чапаевской» дивизии, рассказал, что плыл рядом с Василием Ивановичем по реке. Однако никакой стрельбы не было. Чапаев утонул, даже не будучи раненым – бросившись в холодную воду в одном нижнем белье он выбился из сил и пошёл ко дну. Впрочем, перед этим надчив успел спасти жизнь своего спутника, поддержав его воде на некоторое время.

«Венгерская» версия

После Великой Отечественной войны дочь Чапаева Клавдия получила письмо из Венгрии. В нём утверждалось, что последними, кто был рядом с Василием Ивановичем, оказались венгры-интернационалисты. Раненого в живот Чапаева они положили на захваченную в одном из крестьянских дворов створку от ворот. На этом самодельном плоту начдива транспортировали на другую сторону реки. Или в процессе переправки, или уже на том берегу легендарный командир скончался от потери крови. Почему «венгерские товарищи» молчали об этом до тех пор, пока Будапешт не заняла Красная Армия, не вполне ясно.

Могила Чапаева должна была находиться там же, на песчаном берегу Урала, среди камышей. По одной из версий, её нашли уже после Гражданской войны, и Чапаева даже удалось опознать по одежде и остаткам плоти на лице. Однако эта правда по каким-то причинам не была обнародована – утверждают, что участников поисков запугивали, чтобы они молчали о том, что видели.

Дочь Чапаева, уже в 1960-е годы искавшая захоронение с помощью венгров, не смогла обнаружить его, поскольку река часто меняла русло, и кости начдива могло смыть водой.

Чапаев выжил?

Согласно свидетельству неназванного сослуживца Чапаева, с которым встречался фронтовик Василий Ситяев, в спасении Василия Ивановича действительно участвовали венгры. Более того, Чапаеву якобы удалось выжить, и он направился в Самару к Фрунзе «за наказанием». Так это или нет, но рассказчик был настолько уверен в том, что «народный герой» выжил, что даже сохранил для него в целости его шашку и бурку.

Нашёлся, наконец, и человек, утверждавший, что видел Чапаева живым через много лет после Гражданской войны. Так в 1998 году говорил некий житель Томской области по фамилии Онянов. По его словам, начдив ослеп и был вынужден жить под другой фамилией, поскольку партия сознательно решила сделать из его смерти пропагандистских миф. Не исключено, впрочем, что Онянов встретил самозванца.

Рассказы о выжившем Чапаеве можно считать вариацией «народной молвы», согласно которой Василий Иванович, как настоящий эпический герой, не погиб, а выплыл и ушёл в Уральскую степь, но при этом «переменил кличку». Этот вариант, к слову, пригодился киношникам в 1941 году, когда они показали, как выплывший на берег Урала Чапаев садится на коня и призывает Красную Армию бить фашистов.