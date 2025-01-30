Невкусный круассан лишил парня 20 миллионов рублей

Молодой человек потерял флешку с биткоинами на 20 млн рублей и кардхолдер с паролем в Москве, сообщил Telegram-канал Baza. Дмитрий поехал в обменный пункт, но почувствовал себя плохо после круассана, который, по его словам, был жирный и невкусный, вернулся домой и не нашел в рюкзаке накопитель. Он обратился в полицию.

В ноябре прошлого года Дмитрий продал свою квартиру и вложил все полученные деньги — 14 млн рублей — в биткоины. Затем он поехал в Москву, чтобы обменять криптовалюту. В «Москва-Сити» молодой человек позавтракал круассаном с кофе.

Спустя некоторое время в другом кафе Дмитрий почувствовал себя плохо, вернулся домой, так и не поменяв биткоины. В метро, как рассказал юноша, флешка была при нем. Добравшись до съемной квартиры, он лег спать, а утром обнаружил, что накопителя нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что восходящая звезда российского биатлона 19-летний Платон Исламшин повелся на уловку мошенников и отдал им больше миллиона рублей. По данным канала, спортсмен был уверен в том, что переводит сумму вице-президенту Федерации лыжных гонок России. Он, как отмечается, понял, что имеет дело с аферистами, когда его попросили взять кредит и перевести деньги.