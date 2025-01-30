Какие праздники отмечаются 31 января в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день ювелира

Это день мастеров, которые делают нашу жизнь прекраснее. Идея создания праздника, как считается, впервые появилась в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России, который проходил в Костроме. Официально праздник утвердили в 2008 году. Дата выбрана в связи с тем, что в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду. Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие. Широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались символом верховной власти. Ими инкрустировали корону, скипетр, царский жезл и держава. Царские кладовые постоянно пополнялись самоцветами, которые везли со всех концов мира.

Международный день зебры

Зебры, с их характерными черно-белыми полосами, являются символом дикой природы Африки, но их существование находится под угрозой из-за человеческой деятельности. Праздник напоминает, что даже самые узнаваемые и любимые виды животных нуждаются в нашей защите и заботе.

Интересные факты:

Полосатая окраска помогает зебрам спасаться от мух цеце. Насекомые нападают на любой теплый движущийся объект, даже на автомобиль. А зебр мухи воспринимает просто как мелькание черных и белых полосок и не расценивают, как источник питания.

Зебры способны отличать своих собратьев по стаду по полоскам. Точно так и маленький жеребенок узнает свою маму.

Древние люди не раз пытались одомашнить зебр, но особым успехом это не увенчалось.

Средняя продолжительность жизни зебр составляет 25 лет, однако в неволе они могут прожить и до 35-40.

Молоко, которым кормят зебры своих жеребят, имеет не белый, а розовый цвет.

День скотча

Водостойкая клейкая лента была изобретена Ричардом Гарли Дрю. Инженер запатентовал пленку из искусственного материала для применения на производстве и в быту. Первый рулон с полностью промазанной по длине поверхностью появился 8 сентября 1930 г. Водонепроницаемый скотч, выдерживающий высокие температуры, состоял из каучука, смол на целлофановой основе и масел. Изначально его начали применять пекари, бакалейщики и упаковщики мяса. Со временем скотч стали приспосабливать в быту для запечатывания пакетов, склеивания листов книг и в других целях. В 1932 г. для облечения процесса отрыва ленты рулон снабдили встроенным лезвием.

Также 31 января отмечаютДень рисования солнца на снегу.

События 31 января:

В 1714 году был основан старейший музей Санкт-Петербурга Кунсткамера.

В 1729 году в Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом.

В 1924 году была принята первая Конституция СССР.

Кто родился 31 января:

Австрийский композитор Франц Шуберт (1797 1828).

Болгарская ясновидящая Ванга (1911 1996).

Грузинский и советский кинорежиссер, Народный артист Грузии Тенгиз Абуладзе (1924 1994).