«Брежнев был артист»: почему так говорили о генсеке его соратники

В конце 1980-х по Советскому Союзу прокатилась волна «дебрежневизации» — многие решения Леонида Ильича подверглись переоценке, чаще всего не просто критической, а разгромной для покойного лидера. Имя бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР последовательно убирали из названий населенных пунктов и улиц, и наименований крупных предприятий. Наиболее громким актом в этой череде мероприятий по развенчанию «культа личности» явилось лишение Брежнева ордена «Победа».

«Брежнев был артист». Почему так говорили о генсеке его соратники
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Престарелый генсек, проведший значительную часть Великой Отечественной войны в должности начальника политотдела 18-й армии 4-го Украинского фронта, в 1978 году удостоился высшей военной награды СССР «За большой вклад в победу советского народа и его вооруженных сил, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях», и прочая, и прочая.

Однако в эпоху демократических преобразований подобное восхваление простого полковника казалось уже не просто неестественным, а весьма комичным. Указ об отмене награждения в 1989 году подписал лично Михаил Горбачев. Таким образом, 16-м по счету и последним кавалером ордена «Победа» остался руководитель югославских красных партизан Иосип Броз Тито.

Впрочем, власти перестроечной эпохи проявили к ушедшему генсеку определенную терпимость. Остальные награды, — а Брежнев славился страстью к орденам и медалям, — были сохранены, в том числе четыре звезды Героя Советского Союза.

Годом ранее, в 1988-м историческое название Набережные Челны вернули второму по величине городу Татарской АССР, переименованному после смерти Леонида Ильича в Брежнев. Аналогичная «участь» постигла Черемушкинский район Москвы, площадь в Алма-Ате, улицы в различных населенных пунктах СССР.

Имя Брежнева носили и единственный в стране тяжелый авианесущий крейсер, известный сегодня как «Адмирал Кузнецов», и атомный ледокол, и паром Черноморского морского пароходства, и Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, и многое-многое другое. Что характерно, сам Брежнев не застал всего этого великолепия. Практически все объекты и учреждения были названы в его честь уже после смерти.

Это же событие позволило «расчехлиться» тем, кто при жизни генсека не позволял себе даже косого взгляда, расточая в адрес «дорого и любимого Леонида Ильича» исключительно патоку и елей. Вот как в 1989 году высказывался о Брежневе в интервью «Московским новостям» бывший первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест:

«Я бы никогда не сказал о Брежневе как о сильном, мудром, железном политике. Он был типичным аппаратчиком. С Хрущевым он несравним, отмечал партийный функционер. Брежнев все время играл на публику. Артист был. Мог и слезу пустить, если нужно. Ордена обожал, это ни для кого не секрет. Ему Подгорный говорил: «Хватит, Леонид Ильич, уже анекдоты рассказывают: Брежнев, говорят, на операцию лег, грудь расширяет, звезды вешать некуда».

Не без ехидства Шелест поведал о поездке первого лица государства в Индию. Там, по словам экс-руководителя Украины, наглядно проявилась страсть Леонида Ильича к наградам.

«Нацепил свои звезды, еще две чехословацкие, две болгарские – и так явился. Тогда ему в Дели Гречко и Подгорный позвонили. Осторожно говорят: в Индии, мол, это не принято. Он послушался, снял. А через день снова надел. Ну не мог без звезд. За душой-то ничего. Как пришел выскочкой, так и ушел. А продержался, потому что окружение было такое. В политике имеет большое дело окружение. В политике один человек может продержаться только в том случае, если он будет диктатором. Брежнев не был диктатором. Это был безличностный культ», — резюмировал Шелест.

«Архитектор перестройки» Александр Яковлев, в «брежневскую» эпоху незаметно трудившийся в партийном аппарате, а затем отправленный послом в Канаду из-за резкой статьи, обвинял Брежнева в двуличности – мол, тот совершенно не верил в идеалы коммунизма, о стремлении к которым так вдохновенно вещал.

«Я лично удостоверился, что, когда Брежнев говорил о важности идеологической работы, он лицемерил. Во время одного из сидений в Завидово Леонид Ильич начал рассказывать о том, как еще в Днепропетровске в конце 1930-х годов ему предложили должность секретаря обкома по идеологии. «Я, сказал Брежнев, еле-еле отбрыкался, ненавижу эту тряхомудию, не люблю заниматься бесконечной болтовней»

Произнося все это, Брежнев поднял голову и увидел улыбающиеся лица, смотрящие на меня. Он тоже повернулся в мою сторону.

«Вот так», добавил он и усмехнулся», вспоминал Яковлев.

По мнению брежневского спичрайтера Александра Бовина, генсек «не обладал яркими личностными характеристиками», как Иосиф Сталин или Никита Хрущев.

«Его трудно назвать крупным политическим деятелем, констатировал Александр Евгеньевич. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата. Начиная с середины 1970-х, Брежнев стал разрушаться, разваливаться как личность и как политик. Всякая власть портит, абсолютная власть портит абсолютно. Но то, что раньше было трагедией, теперь стало фарсом».