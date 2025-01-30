«Брежнев был артист»: почему так говорили о генсеке его соратники

В конце 1980-х по Советскому Союзу прокатилась волна «дебрежневизации» — многие решения Леонида Ильича подверглись переоценке, чаще всего не просто критической, а разгромной для покойного лидера. Имя бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР последовательно убирали из названий населенных пунктов и улиц, и наименований крупных предприятий. Наиболее громким актом в этой череде мероприятий по развенчанию «культа личности» явилось лишение Брежнева ордена «Победа».

Престарелый генсек, проведший значительную часть Великой Отечественной войны в должности начальника политотдела 18-й армии 4-го Украинского фронта, в 1978 году удостоился высшей военной награды СССР «За большой вклад в победу советского народа и его вооруженных сил, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях», и прочая, и прочая.

Однако в эпоху демократических преобразований подобное восхваление простого полковника казалось уже не просто неестественным, а весьма комичным. Указ об отмене награждения в 1989 году подписал лично Михаил Горбачев. Таким образом, 16-м по счету и последним кавалером ордена «Победа» остался руководитель югославских красных партизан Иосип Броз Тито.

Впрочем, власти перестроечной эпохи проявили к ушедшему генсеку определенную терпимость. Остальные награды, — а Брежнев славился страстью к орденам и медалям, — были сохранены, в том числе четыре звезды Героя Советского Союза.

Годом ранее, в 1988-м историческое название Набережные Челны вернули второму по величине городу Татарской АССР, переименованному после смерти Леонида Ильича в Брежнев. Аналогичная «участь» постигла Черемушкинский район Москвы, площадь в Алма-Ате, улицы в различных населенных пунктах СССР.

Имя Брежнева носили и единственный в стране тяжелый авианесущий крейсер, известный сегодня как «Адмирал Кузнецов», и атомный ледокол, и паром Черноморского морского пароходства, и Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, и многое-многое другое. Что характерно, сам Брежнев не застал всего этого великолепия. Практически все объекты и учреждения были названы в его честь уже после смерти.

Это же событие позволило «расчехлиться» тем, кто при жизни генсека не позволял себе даже косого взгляда, расточая в адрес «дорого и любимого Леонида Ильича» исключительно патоку и елей. Вот как в 1989 году высказывался о Брежневе в интервью «Московским новостям» бывший первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест:

« Я б ы н и к о г д а н е с к а з а л о Б р е ж н е в е к а к о с и л ь н о м , м у д р о м , ж е л е з н о м п о л и т и к е . О н б ы л т и п и ч н ы м а п п а р а т ч и к о м . С Х р у щ е в ы м о н н е с р а в н и м , — о т м е ч а л п а р т и й н ы й ф у н к ц и о н е р . — Б р е ж н е в в с е в р е м я и г р а л н а п у б л и к у . А р т и с т б ы л . М о г и с л е з у п у с т и т ь , е с л и н у ж н о . О р д е н а о б о ж а л , э т о н и д л я к о г о н е с е к р е т . Е м у П о д г о р н ы й г о в о р и л : « Х в а т и т , Л е о н и д И л ь и ч , у ж е а н е к д о т ы р а с с к а з ы в а ю т : Б р е ж н е в , г о в о р я т , н а о п е р а ц и ю л е г , г р у д ь р а с ш и р я е т , з в е з д ы в е ш а т ь н е к у д а » .

Не без ехидства Шелест поведал о поездке первого лица государства в Индию. Там, по словам экс-руководителя Украины, наглядно проявилась страсть Леонида Ильича к наградам.

«Нацепил свои звезды, еще две чехословацкие, две болгарские – и так явился. Тогда ему в Дели Гречко и Подгорный позвонили. Осторожно говорят: в Индии, мол, это не принято. Он послушался, снял. А через день снова надел. Ну не мог без звезд. За душой-то ничего. Как пришел выскочкой, так и ушел. А продержался, потому что окружение было такое. В политике имеет большое дело окружение. В политике один человек может продержаться только в том случае, если он будет диктатором. Брежнев не был диктатором. Это был безличностный культ», — резюмировал Шелест.

«Архитектор перестройки» Александр Яковлев, в «брежневскую» эпоху незаметно трудившийся в партийном аппарате, а затем отправленный послом в Канаду из-за резкой статьи, обвинял Брежнева в двуличности – мол, тот совершенно не верил в идеалы коммунизма, о стремлении к которым так вдохновенно вещал.

« Я л и ч н о у д о с т о в е р и л с я , ч т о , к о г д а Б р е ж н е в г о в о р и л о в а ж н о с т и и д е о л о г и ч е с к о й р а б о т ы , о н л и ц е м е р и л . В о в р е м я о д н о г о и з с и д е н и й в З а в и д о в о Л е о н и д И л ь и ч н а ч а л р а с с к а з ы в а т ь о т о м , к а к е щ е в Д н е п р о п е т р о в с к е в к о н ц е 1 9 3 0 - х г о д о в е м у п р е д л о ж и л и д о л ж н о с т ь с е к р е т а р я о б к о м а п о и д е о л о г и и . « Я , – с к а з а л Б р е ж н е в , – е л е - е л е о т б р ы к а л с я , н е н а в и ж у э т у т р я х о м у д и ю , н е л ю б л ю з а н и м а т ь с я б е с к о н е ч н о й б о л т о в н е й … »

Произнося все это, Брежнев поднял голову и увидел улыбающиеся лица, смотрящие на меня. Он тоже повернулся в мою сторону.

« В о т т а к » , – д о б а в и л о н и у с м е х н у л с я » , — в с п о м и н а л Я к о в л е в .

По мнению брежневского спичрайтера Александра Бовина, генсек «не обладал яркими личностными характеристиками», как Иосиф Сталин или Никита Хрущев.