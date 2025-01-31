Какой советский город в 1970-е годы построила Финляндия

Оказывается, граничащая с СССР Финляндия принимала самое непосредственное участие в строительстве советских городов. По крайней мере один из них стал самым крупным зарубежным проектом за всю историю Финляндии. Этот город существует и по сей день. Правда, сегодня количество его жителей уменьшается.

© Русская семерка

Разработка месторождения

Костомукшское месторождение магнетитовых кварцитов в советское время было наиболее крупным среди железорудных месторождений и рудопроявлений Западной Карелии. Оно было выявлено еще в 1946 году. Однако решение о строительстве горно-обогатительного комбината на этой территории было принято лишь в конце 1960-х годов. А в 1973 году состоялось подписание межправительственного советско-финляндского договора о возведении ГОКа.

Спустя еще 4 года, как указано в издании «Основные научные проблемы хозяйственного освоения Севера» (Наука, 1986 год), в мае 1977 года, во время визита президента Финляндии Урхо Кекконена в СССР был заключен договор о сотрудничестве в строительстве, связанный с эксплуатацией Костомукшского месторождения. Со стороны Советского Союза документ подписал Алексей Косыгин, Председатель Совета министров страны.

Крупнейший проект

Историк Владимир Кучин утверждает, что этот проект стал крупнейшим зарубежным проектом за всю историю Финляндии. И это неудивительно: на строительство комбината АО «Финн-Строй» и внешнеторговым объединением «Проммашимпорт» было потрачено 6,5 миллиарда финских марок и 1,7 миллиарда американских долларов. Впрочем, в изданиях советского периода стоимость контракта указана в рублях, она составила 456 миллионов рублей.

Но Финляндия не прогадала, так как получила некоторые преференции. В частности советская сторона предоставила финляндской право пользоваться железной дорогой от советско-финляндской границы до станции Костомукша для перевозок, связанных со строительством комбината. По крайней мере, именно такая информация была приведена в «Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами» за 1979 год.

История нового города

Уже осенью 1977 года в связи со строительством ГОКа населенный пункт получил статус поселка городского типа. А через 4 года был объявлен конкурс на название нового города. В качестве альтернативного варианта рассматривалось название Сампо, предложенное известным писателем А. Тимоненом. Принимался во внимание и топоним Контокки, иногда употреблявшийся в прошлом. Но остановились все-таки на Костомукше, названии деревни, на месте которой возводился комбинат.

Население города, построенного в сжатые сроки в малонаселенном районе практически с «нуля», формировалось в результате интенсивного притока трудовых ресурсов, в большинстве своем молодежи. По данным статистики, к концу 1990-х годов в Костомукше проживало более 30 тысяч человек. Это не так уж и много по меркам современных мегаполисов. Между тем и это количество сегодня имеет тенденцию к снижению. Согласно официальным сведениям, сейчас в Костомукше насчитывается 29739 жителей.