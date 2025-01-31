Методика лжи: как советские разведчики проходили проверку на полиграфе

Обмануть можно кого угодно, даже если это бездушный прибор. Советские разведчики, как известно, спокойно проходили проверку на детекторе лжи, не вызывая никаких подозрений у сотрудников спецслужб из других стран. А все потому, что секретные агенты, работавшие на СССР, имели специальную подготовку, позволявшую им «обходить» любую, даже самую продвинутую технику.

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Полиграф – медицинский прибор

Доктор юридических наук Виктор Образцов в соавторстве с коллегой Сапфо Богомоловой выпустил книгу «Криминалистическая психология» (Москва, 2002 год издания), где подробно описан детектор лжи и принцип его работы. Кстати, этот прибор правильнее называть полиграфом, что переводится с греческого языка как «множественная запись».

Он регистрирует сразу несколько медицинских показателей, таких как частота пульса и дыхания; давление; температура тела; электрическая активность кожи, а также – в редких случаях – непроизвольные сокращения некоторых мышц. Все эти показатели определяются с помощью различных датчиков, зафиксированных на теле испытуемого.

Принцип действия прост: когда человек говорит неправду, реакции организма непроизвольно выдают это: учащается сердцебиение, сбивается дыхание, подскакивает давление, напрягаются мышцы или возникают различные кожно-гальванические реакции. Основываясь на медицинских показателях, оператор полиграфа может «раскусить» ложь.

Прибор был создан в 1921 году сотрудником полиции американского города Беркли Джоном Ларсоном (John Augustus Larson), успешно сочетавшим службу с научными изысканиями в Калифорнийском университете, где он получил степень доктора физиологии.

Первые детекторы лжи регистрировали лишь частоту дыхания, пульс и кровяное давление, впоследствии они были усовершенствованы, хотя принцип действия остался прежним.

Детектор лжи на службе в США

Уже в конце 30-х годов ХХ века многие спецслужбы заинтересовались новым прибором. Вслед за полицейскими его взяли на вооружение сотрудники всех американских силовых структур: ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопасности, таможенная служба, управление по борьбе с наркотиками, корпус морской пехоты и т.д. А в середине ХХ века полиграф стали использовать ближайшие союзники США, в первую очередь, контрразведчики, которым было необходимо выявлять советских шпионов.

Впрочем, у детектора лжи есть как сторонники, так и противники. Далеко не во всех странах мира данные, полученные в результате тестирования человека на полиграфе, являются достаточным доказательством для принятия решения о его виновности или невиновности в суде. Например, в России следственные органы могут лишь подкрепить свои выводы данными такой проверки, предъявив при этом другие доказательства и улики по делу.

Во второй половине ХХ века всех советских разведчиков обучали обманывать детектор лжи, используя целый комплекс специальных приемов, ведь США и их союзники, активно использовавшие детектор лжи в своей работе, являлись стратегическими соперниками СССР.

Провал Рудольфа Абеля

Легендарный разведчик Рудольф Абель (настоящее имя – Вильям Фишер) работал в США с 1948 по 1957 годы, собирая сведения об атомной энергетике и ядерной программе этой страны. Он был арестован в Нью-Йорке после того как радист Рейно Хейханен (псевдоним «Вик») перешел на сторону американцев и выдал Абеля.

И хотя контрразведчикам не удалось «сломить» подозреваемого в шпионаже, он так и не признал свой работы в интересах СССР, несмотря на все их старания. Но необходимую информацию спецслужбы США все же получили. И помог им в этом своеобразный аналог детектора лжи. Как написали В.А. Образцов и С.Н. Богомолова в книге «Криминалистическая психология», разоблачению разведчика поспособствовала необычная, мало кому известная аппаратура.

К телу Рудольфа Абеля подключили несколько датчиков и оставили его одного в комнате с монитором, на котором демонстрировались цветные картинки. Никто не задавал никаких вопросов, и подозреваемый сам себя выдал.

«Скорее всего, Абель даже не понял, зачем устроена вся эта комедия. Вначале ему показывали географические изображения Японии, Нигерии, Израиля, СССР… В тот момент, когда разведчик увидел контуры Советского Союза, у него повысилось кровяное давление и участилось дыхание. Затем на экране замелькали картинки американских штатов. Сам того не подозревая, он реагировал, а датчики успешно фиксировали изменения… После провала Абеля КГБ спешно приняло полиграф на вооружение», – пояснили В.А. Образцов и С.Н. Богомолова.

Впрочем, некоторые биографы легендарного разведчика сомневаются, что он мог так легко себя выдать. Они считают, что американцы просто придумали такое разоблачение за неимением признания в шпионаже.

Как известно, 10 февраля 1962 года Рудольф Абель был обменян на сбитого американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса и шпиона Фредерика Прайора, ранее арестованного в Восточном Берлине.

А Клингберг обманул дважды

Другой известный советский разведчик – Авраам Маркус Клингберг, работавший в Израиле с 1948 по 1983 годы – сумел дважды обмануть детектор лжи. О драматичной судьбе этого неординарного человека рассказал журналист Владимир Ханелис в статье «Денег у русских я не брал», которая была опубликована на портале Peoples 12 февраля 2003 года. При этом автор сослался на интервью, которое сам Клингберг дал второму каналу израильского телевидения.

Разведчик особо подчеркнул, что его действия были продиктованы исключительно идейными соображениями. И он искренне жалеет о распаде СССР.

Авраам Маркус Клингберг в первую очередь был ученым – специалистом по микробиологии с мировым именем. После переезда в Израиль он сотрудничал с Давидом Эрнстом Бергманом – основателем секретного научного учреждения, занимавшегося разработками в области бактериологического оружия. В 1983 году, накануне ареста, Клингберг занимал должность заместителя директора Института биологических исследований (город Нес-Циона). Собственно, секретные разработки израильских ученых, связанные с различными вирусами и вакцинами от них, Авраам Маркус и передавал коллегам из СССР.

« С с е р е д и н ы 6 0 - х г о д о в О б щ а я с л у ж б а б е з о п а с н о с т и ( « Ш а б а к » ) с т а л а п о д о з р е в а т ь К л и н г б е р г а в ш п и о н а ж е . Д в а р а з а о н п р о х о д и л с е р ь е з н е й ш и е п р о в е р к и , в т о м ч и с л е н а д е т е к т о р е л ж и , н о в ы ш е л а б с о л ю т н о « ч и с т ы м » , с у л ы б к о й н а л и ц е » , – у к а з а л в с в о е й с т а т ь е В л а д и м и р Х а н е л и с .

Впрочем, в 1983 году израильские контрразведчики основательно взялись за ученого, после многочисленных угроз и допросов микробиолог признался в сотрудничестве с КГБ. Он находился в тюрьме до 1998 года, потом еще пять лет – под домашним арестом. Последние годы жизни провел в Париже.

Не исключено, что обмануть детектор лжи Клингбергу помогли его обширные знания в сфере биологии и физиологии человека. Будучи блестящим ученым, он наверняка хорошо представлял, как работает полиграф. И сумел провести профессионалов.

Методы разведчиков

Лучшее доказательство успеха разведчика – то, что мы о нем ничего не знаем. А это значит, что секретные агенты КГБ и ГРУ СССР успешно «обходили» прибор, который должен был вывести их на чистую воду.

Известный практический психолог Денис Букин в своей книге «Развитие памяти по методикам спецслужб» (Москва, 2014 год издания) отметил, что полиграф реально обмануть, если иметь соответствующую подготовку и знания. Детектор лжи не совершенен, поскольку интерпретация физиологических показателей во многом зависит от личного опыта и умения оператора, следящего за показаниями прибора. Да, и частоту сердцебиения, как другие медицинские параметры, опытный разведчик умеет контролировать.

Итак, профессионалам известны четыре способа, позволяющие обмануть детектор лжи:

фармацевтический – прием психоактивных веществ непосредственно перед тестированием меняет физиологические показатели испытуемого: человек настолько успокаивается или, наоборот, возбуждается, что его организм ничем не выдает ложь;

– прием психоактивных веществ непосредственно перед тестированием меняет физиологические показатели испытуемого: человек настолько успокаивается или, наоборот, возбуждается, что его организм ничем не выдает ложь; механический – если намеренно вызвать у себя боль (например, сильно надавив пяткой на заранее подложенную в ботинок кнопку), то неприятные ощущения просто перекроют собой все переживания, связанные с произносимой ложью;

– если намеренно вызвать у себя боль (например, сильно надавив пяткой на заранее подложенную в ботинок кнопку), то неприятные ощущения просто перекроют собой все переживания, связанные с произносимой ложью; поведенческий – веселый настрой, шутки и посторонняя болтовня с оператором полиграфа, постоянные переспрашивания и уточнения его вопросов могут слегка запутать даже опытного специалиста;

– веселый настрой, шутки и посторонняя болтовня с оператором полиграфа, постоянные переспрашивания и уточнения его вопросов могут слегка запутать даже опытного специалиста; психологический – релаксация (полное расслабление, основанное на учении йоги и других восточных практик) или внутренняя концентрация на какой-то другой интеллектуальной задаче тоже способствуют успешному обману.

К психологическим методам также относится и рационализация, которую Д.С. Букин в своей книге описал так:

« З н а я ц е л ь и с с л е д о в а н и я , ч е л о в е к з а р а н е е г о т о в и т с я к п р о в е р к е . Ч т о б ы н е в ы к а з а т ь т р е в о г у и в о л н е н и е н а з н а ч и м ы х в о п р о с а х , о н в н у ш а е т с е б е р а ц и о н а л ь н о е о б ъ я с н е н и е п о с т у п к а , к о т о р ы й х о ч е т с к р ы т ь . Н а п р и м е р , п е р е д а ч у с е к р е т н ы х д а н н ы х и н о с т р а н н о й р а з в е д к е о н п р е д с т а в л я е т к а к р а с п р о с т р а н е н и е н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и , к о т о р а я у ж е д а в н о н е с е к р е т н а и д о л ж н а и с п о л ь з о в а т ь с я в м и р н ы х ц е л я х » .

И разведчик уверен, что в его действиях нет ничего особенного, а значит, вопросы на щекотливую тему он воспринимает абсолютно спокойно.