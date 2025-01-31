Что не так со статистикой снайпера-рекордсмена Симо Хяюхя

Финский снайпер Симо Хяюхя считается на родине одним из самых результативных стрелков в истории. Ему приписывают, по разным оценкам, от 500 до 700 точных попаданий на советско-финской войне 1939-40 годов. Биографы Хяюхя отмечают, что это стало возможным благодаря многим годам упорных тренировок. В течение почти 10 лет, находясь на службе в рядах финской Гражданской гвардии, Симо оттачивал меткость стрельбы.

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Подтверждением его успехов стали победы на соревнованиях. На одном из них финн выбил 93 очка из 100 возможных, стреляя с дистанции 300 метров. На другом, с расстояния 150 метров за минуту он поразил все 16 целей. После службы Хяюхя увлекся охотой, где продолжил совершенствоваться как стрелок, так что к началу «Зимней войны» он сформировался в высококлассного снайпера.

По словам биографа Хяюхя, ротного капеллана Антти Рантамаа, уже в первый день боев с Красной Армией снайпер записал на свой счет несколько жертв, среди которых был командир одной из рот 56-й стрелковой дивизии. И в дальнейшем точность выстрелов Хяюхя не снижалась: фактически каждый день боев для финского стрелка был результативным.

Сам Хяюхя долгое время оставался невредимым, чему способствовал ряд хитростей. Так, стрелок предпочитал не оптический, а открытый прицел, при котором не нужно было высоко поднимать голову. Кроме того, блики от оптики могли выдать местоположение стрелка. Снег, на котором располагалось цевьё винтовки, Симо предварительно превращал в наст, избегая таким образом после отдачи «снежных брызг», которые могли указать на место, где скрывается снайпер.

Очень быстро Симо Хяюхя превратился в живую легенду финских вооруженных сил. О нем писали не только заметки в передовицах, но и целые книги – первые из них увидели свет уже в 1940 году. Однако многочисленные труды, посвященные легендарному снайперу, так и не ответили на вопрос, какое же число успешных выстрелов было на счету Симо.

Ненадежная статистика

Финские историки сходятся во мнении, что за время «Зимней войны» Симо Хяюхя уничтожил 542 советских военнослужащих, по неофициальной версии, их было свыше 700. И это менее чем за 100 дней боевых действий! Нетрудно подсчитать, что в среднем каждый день снайпер должен был убивать от 6 до 8 красноармейцев. Даже для самых искусных стрелков это внушительные цифры.

Единственным официальным документом, свидетельствующим о боевых достижениях Симо, является грамота, врученная ему в феврале 1940 года полковником Антеро Свенссоном, где написано, что снайпер уничтожил «219 противников огнём из винтовки и примерно такое же количество из пистолета-пулемёта». Обычно в подсчетах жертв Хяюхя опираются на статистику, которую вели командир его роты, лейтенант Аарне Юутилайнен и командир взвода, фельдфебель Григори Сувисало. Сам стрелок уже после окончания войны в небольшой заметке о себе назвал приблизительную цифру в 500 убитых красноармейцев.

Российские эксперты, ориентируясь на финскую статистику по Хяюхя, подвергают сомнению возможность совершить такое количество точных выстрелов. К примеру, самым результативным для Симо стал период с 18 по 25 декабря 1939 года, когда финский снайпер, согласно официальным подсчетам, убил 97 советских солдат. Опираясь на данные по потерям 213-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии РККА, с которым вело бой подразделение Хяюхя, приходится прийти к заключению, что на счету одного только Симо более половины всех успешных действий, что выглядит не очень правдоподобно.

Впрочем, это не означает, что результативность финского стрелка – пропагандистский миф. Скорее всего большая часть приписываемых Симо метких выстрелов все же имела место. Советское командование действительно фиксировало серьезные потери, как убитыми, так и ранеными, в районе тех позиций, из которых вел стрельбу Хяюхя. Грегори Маст, автор книги «Быть военным снайпером», пришел к выводу, что действия «Белой смерти» настолько впечатлили советский Генштаб, что там решили приписать советскому снайперу Михаилу Суркову счет в 702 убитых немца, чтобы перекрыть достижения финского стрелка.

Сохранить рекордсмена

Удача не могла постоянно сопутствовать Симо Хяюхя. 6 марта 1940 года во время битвы при Колле снайпер был отправлен прикрывать отступление своей части. Он оказался под серьезным обстрелом. Когда Симо прицелился, чтобы открыть ответный огонь одна из пуль угодила ему в левую часть скулы. Финские СМИ написали о том, что это была разрывная пуля, однако известно, что на «Зимней войне» в распоряжении РККА не было таких боеприпасов.

Так или иначе, ранение оказалось очень серьезным. Когда к Симо подползли его товарищи, они застали стрелка лежащим на животе и слегка приподнявшим на руках верхнюю часть тела – так ему было легче дышать. Лицо было залито кровью, а челюсть сильно изуродована. Известие о ранении Хяюхя быстро распространилось по действующей армии и тылу, что оказало на финнов деморализующий эффект.

Герой фронтовых сводок последних месяцев пришел в чувство лишь спустя неделю. Возможно, именно поэтому поползли слухи, что Хяюхя скончался от ран, другие верили, что он пропал без вести. Лишь после многочисленных операций (раздробленную челюсть ему скрепили фрагментом его же бедренной кости) и долгих месяцев нахождения в военном госпитале Хельсинки Симо Хяюхя встал на ноги. Война к этому времени была давно позади.

Вскоре маршал Карл Маннергейм присвоил снайперу звание младшего лейтенанта, которое следовало сразу за чином капрала. В финской истории это уникальное явление. За свое последнее сражение снайпер был удостоен Креста Колла в серебряном исполнении. Эту награду получили всего четыре человека, включая самого Маннергейма.

После вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз Симо Хяюхя настойчиво просился в действующую финскую армию, сражавшуюся с РККА на правах германского союзника. Однако эта просьба так и не была удовлетворена. Очевидно, командование пришло к выводу, что не стоит рисковать героическим символом советско-финской войны – более масштабные военные действия снайпер может не пережить, а это негативно скажется на боевом духе финских солдат и финского народа в целом.

После окончания Второй мировой войны Симо Хяюхя обосновался на юго-востоке Финляндии в общине Руоколахти, где занимался земледелием. Позднее он увлекся собаководством и возобновил охотничий промысел. В первую очередь Симо прославился как охотник на лосей. К нему на совместную охоту приезжал даже президент страны Урхо Кекконен.

На склоне лет у Хяюхя спросили, каким образом ему удалось стать настолько результативным стрелком. Он ответил, что главный залог успеха – долгие и упорные тренировки. Впрочем, своими заслугам перед отечеством легендарный снайпер никогда не хвастался. Незадолго до смерти Симо Хяюхя практически потерял слух, хотя зрение, по наблюдениям очевидцев, он сохранил превосходное.

В заключении стоит отметить, что на войне Хяюхя стрелял из модернизированной винтовки Мосина образца 1891 года с серийным номером 60974. Легендарная винтовка так и осталась лежать на оставленной снайпером позиции под Коллой, хотя не исключено, что она досталось в качестве трофея одному из советских солдат. Может быть именно тому бойцу, который смог обезвредить «Белую смерть».